🔴 ثلاثة أسواق يجب مراقبتها الأسبوع المقبل: الأنظار كلها متجهة إلى الاحتياطي الفيدرالي (24/04/2026)

لا تزال التوترات في الشرق الأوسط متصاعدة، حيث يتداول خام برنت مجدداً فوق 100 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، يبدو أن وول ستريت تتجاهل إلى حد كبير خطر ما قد يصبح إحدى أخطر أزمات الطاقة في التاريخ، مواصلةً صعودها نحو مستويات قياسية جديدة. وفي غضون ذلك، يدخل موسم إعلان الأرباح مرحلة حاسمة، مع ترقب نتائج شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا ومايكروسوفت وألفابت.

مع ذلك، لن تركز الأسواق فقط على الجغرافيا السياسية وأرباح شركات التكنولوجيا الكبرى. سيشهد الأسبوع المقبل أيضاً قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية (الاحتياطي الفيدرالي، وبنك اليابان، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك كندا). من المتوقع أن تُبقي معظم المؤسسات على سياستها النقدية دون تغيير، مع أن المفاجآت واردة. في هذا السياق، ينبغي على المستثمرين مراقبة زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، والذهب، ومؤشر 500 الأمريكي عن كثب.

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني

في وقت مبكر من يوم الثلاثاء المقبل، سنحصل على قرارات بشأن أسعار الفائدة من كل من بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي. بينما كانت الأسواق تتوقع قبل فترة وجيزة احتمال رفع أسعار الفائدة في اليابان، يواجه البلد حاليًا ضغوطًا كبيرة من ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر سلبًا على الأوضاع الاقتصادية.

ونتيجة لذلك، تتوقع الأسواق الآن بقاء أسعار الفائدة دون تغيير، على غرار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يوم الأربعاء 29 أبريل. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذا سيكون على الأرجح الاجتماع الأخير لجيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من وجود احتمال ألا يُصادق الكونغرس على تعيين خليفته المحتمل، كيفن وارش، قبل 15 مايو. ولا يزال زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مرتفعًا، حيث يُمثل مستوى 160 منطقة مقاومة قوية.

الذهب

يتجاهل سوق الذهب إلى حد كبير المشهد العام لقطاع الطاقة. ويعود ذلك جزئيًا إلى أن أسعار النفط، رغم ارتفاعها، لا تزال تحوم حول 100 دولار للبرميل، وأن التوصل إلى اتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال بعيد المنال.

في هذه المرحلة، يتفاعل الذهب بشكل أساسي مع التوقعات المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة. يميل التضخم المعتدل إلى دعم الذهب، لكن الارتفاع الحاد والمستمر - على غرار ما شهدناه في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات - قد يُجبر على إعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بشكل كبير.

ستكون تصريحات باول عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي حاسمة، لا سيما فيما يتعلق بكيفية تقييم البنك المركزي لمخاطر التضخم. إذا خفت حدة التوترات الجيوسياسية وثبت أن التضخم مؤقت، فقد يعيد المستثمرون تركيزهم على العوامل الهيكلية مثل ارتفاع مستويات الدين العالمي والتنويع المستمر للاحتياطيات بعيدًا عن الدولار الأمريكي باتجاه الذهب.

مؤشر ستاندرد آند بورز 500

بلغ مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وعقوده الآجلة مستويات قياسية جديدة، مما يشير إلى أن المستثمرين يتجاهلون إلى حد كبير المخاطر الجيوسياسية ويركزون بدلاً من ذلك على توقعات تحسن الأوضاع الاقتصادية.

حتى الآن، كانت نتائج الأرباح قوية. فقد أعلنت شركة تسلا عن نمو في كل من الإيرادات والأرباح، مشيرةً في الوقت نفسه إلى آفاق واعدة طويلة الأجل في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ستكون نتائج هذا الأسبوع لشركات ميتا ومايكروسوفت وألفابت حاسمة. فمن المرجح أن تحدد هذه الشركات ما إذا كان التوجه نحو الذكاء الاصطناعي سيستمر في دفع المؤشرات الأمريكية الرئيسية إلى مستويات أعلى. ومن المقرر أن تعلن الشركات الثلاث عن نتائجها بعد إغلاق جلسة التداول يوم الأربعاء.

