تراجع سهم تسلا بنسبة 1.30% على الرغم من تحقيق إيرادات ربع سنوية قياسية 🔎

لا تزال التوقعات موجهة نحو النمو، لكنها حذرة في ظل الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي الكلي

ركزت الإدارة على خارطة طريق تعتمد على الذكاء الاصطناعي (FSD الإصدار 14، ومركبات روبوتاكسي التجريبية ) ومنتجات جديدة ( موديل 3 /Y ستاندرد، ميجاباك 3/ميجابلوك ).

حققت تسلا إيرادات قياسية وتدفقات نقدية حرة بفضل ارتفاع أحجام مبيعات المركبات وزيادة استخدام أنظمة تخزين الطاقة، على الرغم من استمرار الضغوط على هوامش أرباح السيارات

أعلنت شركة تسلا عن إيرادات ربع سنوية قياسية وتدفقات نقدية حرة أعلى بكثير، مدفوعةً بأعلى تسليمات سيارات في تاريخها، ونشر أنظمة تخزين الطاقة بشكل قياسي. ولا تزال هوامش ربح قطاع السيارات منخفضةً على أساس سنوي نظرًا لارتفاع تكاليف التشغيل والتعريفات الجمركية وتنوع المبيعات. ومع ذلك، تمكنت الشركة من تحقيق فائض نقدي كبير. وتواصل الإدارة التركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي (طرح نظام FSD v14، وتجارب روبوتات التاكسي) والمنتجات الجديدة (موديل 3/Y Standard، وموديل YL، وميجا باك 3/ميجا بلوك) مع الحفاظ على نهج حذر تجاه المخاطر الكلية والتجارية.

النتائج الرئيسية

إجمالي الإيرادات: 28.10 مليار دولار أمريكي (زيادة بنسبة 12% على أساس سنوي)



الدخل التشغيلي/الهامش وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا: 1.62 مليار دولار أمريكي / 5.8%



صافي الدخل وفقًا للمبادئ المحاسبية المقبولة عمومًا: 1.37 مليار دولار أمريكي ؛ صافي الدخل غير المتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: 1.77 مليار دولار أمريكي (ربحية السهم غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: 0.50 دولار أمريكي)



الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك / الهامش: 4.23 مليار دولار أمريكي / 15.0%



التدفق النقدي التشغيلي / التدفق النقدي الحر: 6.24 مليار دولار أمريكي / 3.99 مليار دولار أمريكي (رقم قياسي)



النقد والاستثمارات: 41.65 مليار دولار أمريكي (+4.9 مليار دولار أمريكي على أساس ربع سنوي)



تسليم المركبات: 497,099 مركبة (زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي)؛ عدد أيام التخزين: 10 أيام



نشر أنظمة تخزين الطاقة: 12.5 جيجاواط/ساعة (زيادة بنسبة 81% على أساس سنوي)



شبكة الشواحن الفائقة: 7,753 محطة / 73,817 موصلًا (زيادة بنسبة 16% على أساس سنوي)

تعليق الإدارة

لا تزال الإدارة متفائلة، مؤكدةً أن الإنتاج الحالي يُمثل أساسًا لتحقيق الربح من خدمات الشركة القائمة على الذكاء الاصطناعي. تشير التعليقات إلى حالة من عدم اليقين على المدى القصير فيما يتعلق بالسياسة التجارية والمالية، إلا أن خطوط الإنتاج القادمة (Cybercab/Robotaxi، Semi، Megapack 3، Optimus) تُحافظ على إمكانات تسويقية قوية.

بدأ طرح الإصدار 14 من نظام FSD ، مُدمجًا جزءًا كبيرًا من نموذج Robotaxi مع تحسين التعامل مع السيناريوهات المعقدة. وُسِّعت خدمة Robotaxi في أوستن، وأُطلق برنامج لحجز السيارات في منطقة الخليج لجمع البيانات قبل التوسع التجاري الكامل .



تُشير الإدارة إلى ارتفاع التعريفات الجمركية وعدم اليقين بشأن سلسلة التوريد كعوامل تُؤدي إلى زيادة التكاليف وتُحد من مرونة التسعير. من المتوقع أن يُقلل التوريد المحلي للبطاريات وأنظمة الدفع من هذه المخاطر بمرور الوقت .



زادت سعة تدريب الذكاء الاصطناعي إلى ما يقرب من 81,000 وحدة معالجة رسومية من فئة H100 ، مع توقع مزيد من النمو من خلال التعاون مع سامسونج في تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الولايات المتحدة.

تفاصيل القطاع

التسليمات: 497,099 مركبة (بزيادة 7% على أساس سنوي)؛ انخفض عدد أيام المخزون إلى 10 أيام. وبلغت عمليات التسليم لطراز 3/ Y 481,166 عملية.



تخزين الطاقة: تم نشر 12.5 جيجاواط/ساعة (بزيادة 81% على أساس سنوي) وتحقيق ربح إجمالي ربع سنوي قياسي في قطاع الطاقة (1.1 مليار دولار أمريكي حتى الآن).



الشبكة والخدمات: حوالي 7,753 محطة شحن فائق و73,817 موصلًا (بزيادة 16%-18% على أساس سنوي). تم إطلاق أول وحدات v4 ، التي تتميز بكثافة طاقة وإنتاجية أعلى.

انخفضت أسهم تيسلا بنسبة 1.3% لتصل إلى 433 دولارًا أمريكيًا في تداولات ما بعد ساعات التداول.