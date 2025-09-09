تحسنت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة 📈مؤشر US2000 يقترب من أعلى مستوى له في 8 سنوات

ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة التابع للاتحاد الوطني للأعمال التجارية (NFIB) بمقدار 0.5 نقطة في أغسطس، ليصل إلى 100.8 نقطة، أي ما يزيد بنحو 3 نقاط عن متوسطه طويل الأجل على مدى 52 عامًا والبالغ 98 نقطة.

من بين المكونات العشرة التي يتكون منها المؤشر:

ارتفاع 4،

انخفاض 4،

ثبات 2.

جاءت أكبر دفعة من توقعات أصحاب الأعمال بمبيعات حقيقية أقوى مستقبلًا، مما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يزال بعيدًا عن الركود. وجاءت قراءة مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال التجارية (NFIB) المنخفضة تاريخيًا قبيل تباطؤ اقتصادي.

انخفض مؤشر عدم اليقين 4 نقاط إلى 93 نقطة (لكنه لا يزال أعلى من المعدل التاريخي). وجاء معظم هذا الانخفاض من شعور الشركات بانخفاض قلقها بشأن ظروف التمويل والإنفاق الرأسمالي المخطط له.

أشار كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال التجارية (NFIB)، بيل دانكلبيرج، إلى تحسن التفاؤل مع تزايد عدد أصحاب الأعمال الذين أفادوا بتوقعات مبيعات أفضل وأرباح أفضل. ومع ذلك، أكد أن جودة العمالة لا تزال الشاغل الرئيسي في الشارع الرئيسي. كما كانت استطلاعات رأي أخرى حول معنويات الأعمال إيجابية مؤخرًا. العائق الرئيسي هو سوق العمل، الذي لا يزال عالقًا - معدلات تسريح منخفضة، ولكن أيضًا معدلات توظيف منخفضة للغاية.

المصدر: xStation5