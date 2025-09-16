تقلب مذهل في Natgas

الإفراط في الإنتاج والطقس يؤديان إلى تقلبات حادة في أسعار الغاز الطبيعي (من -5% إلى +1% يوميًا)

يبدو تقلب أسواق الغاز الطبيعي الأمريكية اليوم محيرًا للغاية. فبعد الارتفاع القوي الذي شهدته الأسعار أمس، افتتح السوق دون مستوى 2.9 دولار، لكنه سرعان ما تعافى ليتجاوز مستوى 3.0 دولار، مخترقًا مرة أخرى متوسطه المتحرك لخمسين فترة. وقد نتجت الزيادات الأخيرة في الأسعار عن مخاوف من ارتفاع الطلب نتيجةً لموجات الحر المتوقعة، إلا أن الأسعار افتتحت اليوم على انخفاض وسط حالة من الغموض تحيط بشبكة أنابيب الغاز الأمريكية وفائض الإنتاج. ماذا يحدث في سوق الغاز الأمريكي؟

أسعار سلبية في تكساس

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي في مركز واها غرب تكساس إلى مستوى سلبي، حيث وصلت إلى -3.00 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى لها في 14 شهرًا. ويعزى هذا الوضع إلى فائض كبير في العرض المحلي وقيود على سعة خطوط الأنابيب. ويعني التسعير السلبي أن المنتجين يدفعون للمستهلكين مقابل الحصول على الغاز، نظرًا لافتقارهم إلى خيارات تخزين كافية. فهم يفضلون الدفع مقابل استخراجه بدلًا من معالجته أو اللجوء إلى حرقه. تُجري شركة كيندر مورغان حاليًا صيانةً لعدة خطوط أنابيب، مما يعيق نقل الغاز من حوض برميان إلى مراكز الطلب الرئيسية في ساحل الخليج وكاليفورنيا. تشهد منطقة برميان حاليًا فائضًا كبيرًا في الإنتاج لا تستطيع البنية التحتية الحالية لنقل الغاز استيعابه. وقد تفاعل سعر هنري هب مع الأسعار السلبية في واها هب بسبب المراجحة الجزئية، ولكنه سرعان ما استأنف اتجاهه الصعودي، نظرًا لانخفاض توافر الغاز من تكساس وتزايد احتمالية انتعاش الطلب في الأسابيع المقبلة.

انخفضت أسعار محطة الواحة إلى أقل من -3.00 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

تشير الأحوال الجوية إلى انتعاش محتمل في الطلب

نمر حاليًا بمرحلة انتقالية بين الطلب على التبريد والطلب على التدفئة. ومع ذلك، شهد استهلاك الغاز للتبريد ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا، مما يُؤخر أيضًا بدء موسم التدفئة. ومع ذلك، تتأثر الأسعار بشكل رئيسي بالعامل الأول. يوم الاثنين، بلغ إنتاج الغاز 108.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي، بينما بلغ الطلب 71.8 مليار قدم مكعب يوميًا، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي. وفي الأسبوع الماضي، رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لمتوسط ​​إنتاج الولايات المتحدة إلى 106.63 مليار قدم مكعب يوميًا.

من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في الولايات المتحدة مرة أخرى فوق المعدلات الطبيعية. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

ارتفعت درجات الحرارة في الأيام الأخيرة بشكل ملحوظ وظلت أعلى من متوسطها على مدى خمس سنوات، لكن المسار العام لا يزال نحو الانخفاض. المصدر: Bloomberg Finance LP, XTB

السعر عند نقطة فنية مهمة

ارتفع سعر النفط أمس إلى حوالي 3.00 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو اليوم يخترق المتوسط ​​المتحرك لخمسين فترة، ويعود أيضًا فوق مستوى تصحيح 23.6% من الموجة الهبوطية الأخيرة. إذا ظل السعر فوق هذا المستوى خلال جلسة اليوم، فقد يحاول اختبار نطاق 3.1-3.2 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع ذلك، إذا أغلق دون هذا المستوى، فقد يعاود الضغط الهبوطي الظهور، لا سيما قبل صدور تقرير المخزونات يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يُظهر زيادة قوية أخرى قد تُقرب مستويات المخزون من مستويات العام الماضي. المخزونات الحالية أقل بنسبة 1.3% فقط عن العام الماضي.