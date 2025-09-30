تقويم الاقتصاد الكلي: يوم حافل بنهاية الربع السنوي في أوروبا

يُصادف اليوم اليوم الأخير من الربع، مما يُشير إلى احتمالية ازدياد تقلبات السوق. ومع اقتراب نهاية الشهر، يُتوقع صدور وابل من البيانات الاقتصادية الكلية الأولية، مع تركيز كبير على البيانات الأوروبية، على الرغم من أن الأرقام الأمريكية الرئيسية ستصدر أيضًا بعد الظهر. تجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات قد تكون من آخر البيانات الأمريكية لفترة من الوقت، نظرًا لخطر الإغلاق الحكومي الكبير، مما قد يعني عدم صدور تقرير الوظائف غير الزراعية المهم يوم الجمعة.

أظهرت البيانات الصادرة من اليابان ضعفًا ملحوظًا في كل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، وهو ما من غير المرجح أن يدعم رفعًا حادًا لأسعار الفائدة من قِبَل بنك اليابان، على الرغم من أن محضر اجتماع سبتمبر يشير إلى وجود مجموعة قوية من "الصقور" الذين يُفضلون المزيد من الزيادات نحو سعر الفائدة المحايد.

خلال الجلسة الآسيوية، نُشرت العديد من أرقام مؤشر مديري المشتريات الصيني، والتي فاقت التوقعات إلى حد كبير، مما يُشير إلى تأثير إيجابي من إجراءات التحفيز الأخيرة. فقط مؤشر مديري المشتريات الصناعي للشركات الكبيرة المملوكة للدولة ظل دون عتبة 50 نقطة بقليل.

بشكل منفصل، أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) على أسعار الفائدة عند 3.6%، تماشيًا مع التوقعات. ويواصل زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي مكاسبه القوية التي شهدها في الجلسات الأخيرة، حيث أشار بيان بنك الاحتياطي الأسترالي إلى تزايد مخاطر التضخم وبيئة اقتصادية قوية.

التقويم الاقتصادي اليوم (بتوقيت جرينتش)