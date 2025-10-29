تقترب قيمة شركة Nvidia من 5 تريليون دولار أمريكي مع ازدهار الذكاء الاصطناعي والإشارات الجيوسياسية التي تدفع النمو

سجلت شركة إنفيديا ارتفاعًا ملحوظًا في قيمتها السوقية، حيث اقتربت من حاجز 5 تريليونات دولار أمريكي، معززةً بذلك مكانتها بين الشركات الأكثر قيمةً في العالم. وفي الأيام الأخيرة، ارتفع سهم الشركة بنحو 5%، مما عزز قيمتها السوقية بشكل كبير، مؤكدًا هيمنتها على قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي. وقد لفتت هذه التطورات انتباه المستثمرين إلى البنية التكنولوجية القوية لشركة إنفيديا، بالإضافة إلى المؤشرات السياسية الأخيرة التي قد تؤثر على مستقبل سوق شرائح الذكاء الاصطناعي.

كان من العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن فيه عن محادثات مُخطط لها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن تصدير معالجات بلاكويل للذكاء الاصطناعي من إنفيديا. وقد أثارت هذه التصريحات تفاؤلاً بشأن احتمال تخفيف قيود التصدير الأمريكية على الصين، مما قد يفتح سوقاً واسعة واستراتيجية للشركة. ومن شأن هذا التطور أن يُمثل نقلة نوعية في العلاقات التكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وقد يؤثر بشكل كبير على صناعة أشباه الموصلات العالمية.

وينبع ارتفاع قيمة إنفيديا أيضاً من الطلب المتزايد على تقنياتها المتقدمة. فقد أعلنت الشركة عن عدد كبير من الطلبات على معالجات الذكاء الاصطناعي، حيث تُقدر إجمالي الحجوزات بمئات المليارات من الدولارات. في الوقت نفسه، تُواصل إنفيديا توسيع مبادراتها البحثية وشراكاتها، بما في ذلك التعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية في بناء حواسيب عملاقة تعمل بأحدث شرائح بلاكويل. ويُظهر هذا التنوع الواسع من المشاريع أن إنفيديا لا تستجيب فقط لطلب السوق، بل تُساهم بنشاط في تشكيل مسار التطور التكنولوجي العالمي.

إن الجمع بين العوامل الجيوسياسية المواتية، وأساسيات الأعمال القوية، والمشاريع المبتكرة، يضع إنفيديا في مكانة قوية للغاية. ومن شأن تخفيف قيود التصدير المحتملة بين الولايات المتحدة والصين أن يعزز هيمنتها في قطاعي أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. وتشير جميع الدلائل إلى أن إنفيديا ستحافظ على ميزتها التنافسية، وستظل أحد اللاعبين الرئيسيين في دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي العالمي في السنوات المقبلة.