تستثمر ديزني في OpenAI وتعلن عن ثورة في صناعة الرسوم المتحركة 📱

أعلنت شركة والت ديزني (DIS.US) عن شراكة رائدة مع OpenAI، باستثمار مليار جنيه إسترليني في الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، لتصبح بذلك أول شريك رئيسي في ترخيص منصة Sora. يشمل الاتفاق، الممتد لثلاث سنوات، توفير أكثر من 200 شخصية كرتونية من مكتبات ديزني، ومارفل، وبيكسار، وستار وورز، لاستخدامها في إنتاج محتوى الفيديو. ومن أبرز بنود الاتفاق استبعاد صور المشاهير وأصوات الممثلين، ما يعني أن مقاطع الفيديو المُنشأة قد تتضمن شخصيات مرئية فقط، دون أصوات المؤدين الأصليين. إضافةً إلى ذلك، ستُتاح بعض مقاطع الفيديو التي يُنشئها المستخدمون على منصة Disney+، ما يُوفر قناة توزيع جديدة لمحتوى الذكاء الاصطناعي.

وإلى جانب الاستثمار الرأسمالي وترخيص العلامات التجارية، تُصبح ديزني عميلاً رئيسياً لشركة OpenAI، وستُطبّق أدوات الشركة الناشئة لإنشاء منتجات وخدمات وتجارب جديدة لمنصة Disney+، مع إتاحة ChatGPT لموظفيها. يمثل هذا القرار تحولاً هاماً في موقف هوليوود تجاه تقنية الذكاء الاصطناعي، ونقطة تحول لصناعة الترفيه التي سبق أن أعربت عن مخاوفها بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق المبدعين وأمنهم الوظيفي. وأكد الرئيس التنفيذي، بوب إيغر، أن هذه الشراكة ستتيح لهم "توسيع نطاق سرد القصص بحذر ومسؤولية من خلال الذكاء الاصطناعي، مع احترام وحماية المبدعين وأعمالهم". وقد التزمت كل من ديزني وOpenAI بتطبيق إجراءات أمان مسؤولة، بما في ذلك سياسات وضوابط مناسبة للفئات العمرية المختلفة لمنع إنتاج محتوى ضار، مما يُظهر التزاماً مشتركاً بالاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي في مجال الترفيه.

وتشهد أسهم الشركة ارتفاعاً بأكثر من 1% اليوم عقب هذه الإعلانات، وتختبر حالياً المتوسطات المتحركة الأسية لـ 200 و100 يوم، والتي تُعتبر مؤشرات رئيسية تدل على استمرار الاتجاه الهبوطي لأسهم الشركة.

المصدر: xStation