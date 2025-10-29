شهدت مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في الرياض، اليوم، إتمام شركة أرامكو السعودية اتفاقية استثمارية عملاقة بقيمة 11 مليار دولار، وفق نظام استئجار وإعادة تأجير لمرافق معالجة الغاز في حقل "الجافورة"، مع ائتلاف مكوّن من مستثمرين دوليين، بقيادة صناديق تديرها "جي آي بي" التابعة لشركة "بلاك روك".

تُسهم الصفقة، التي أُعلن عنها لأول مرة في أغسطس 2025، في إطلاق قيمة إضافية من الأعمال والأصول الضخمة التي تمتلكها الشركة السعودية.

من جانبه لاري فينك، الرئيس التنفيذي لـ"بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، كشف خلال مشاركته في النسخة التاسعة من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9)" في الرياض عن أن حجم الطلب على صفقة البنية التحتية للغاز الطبيعي في حقل الجافورة في السعودية بلغ 5 أضعاف الاستثمار المطلوب، في مؤشر واضح على تحول المملكة والمنطقة ككل إلى مركز رئيسي لتدفقات رأس المال العالمية.

كم جانب أخر رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، قال: "الصفقة تؤكد الثقة الدولية الكبيرة في استراتيجيتنا بتطوير الأعمال، وتُسهم في تحقيق أقصى قيمة للمستثمرين، وانعكاس لتحسّن البيئة الاستثمارية في المملكة وجاذبيتها الدولية في إطار رؤية 2030".

يتكون ائتلاف المستثمرين بقيادة "جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز"، المعروفة باسم "جي آي بي" من: حصانة الاستثمارية، الصندوق العربي للطاقة، و"إنفستكورب أبردين إنفراستركتشر بارتنرز"، بالإضافة إلى مستثمرين مؤسسيين آخرين من شمال وجنوب شرقي آسيا والشرق الأوسط.

و"جي آي بي" متخصصة في الاستثمار في بعض أكبر الأصول وأكثرها تعقيداً في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية. وتدير أصولاً تتجاوز قيمتها الـ 183 مليار دولار.

وجب التنويه أنه كجزء من الصفقة، ستقوم شركة الجافورة لنقل ومعالجة الغاز "جي إم جي سي" -وهي شركة تابعة لأرامكو السعودية تم إنشاؤها حديثاً- باستئجار حقوق التطوير والاستخدام لمعمل الغاز في الجافورة، ولمرفق "رياس" لتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، وإعادة تأجيرها مرة أخرى إلى أرامكو بموجب اتفاقية لمدة 20 عاماً.

كما ستحصل "جي إم جي سي" على تعرفة تدفعها "أرامكو" مقابل منحها الحق الحصري في استلام ومعالجة الغاز الخام المستخلص من الجافورة.

في حين لا تفرض الصفقة أيّ قيود على كمّيات إنتاج "أرامكو"، التي ستحتفظ بحصة ملكية قدرها 51% في "جي إم جي سي"، بينما يحتفظ المستثمرون بقيادة "جي آي بي" بحصة 49% المتبقية.

وتُقدّر احتياطيات حقل الجافورة بنحو 229 تريليون قدم مكعّبة قياسية من الغاز الخام، و75 مليار برميل من المكثّفات. ويتوقع أن يبدأ الإنتاج في عام 2025 على أن يرتفع بشكل تدريجي إلى ملياري قدم مكعّبة قياسية من غاز البيع يومياً، و420 مليون قدم مكعّبة قياسية يومياً من الإيثان، ونحو 630 ألف برميل يوميًا من السوائل عالية القيمة بحلول 2030.