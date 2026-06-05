انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.8% وسط تراجع زخم أسهم الذكاء الاصطناعي 📉

تتراجع العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية مع تقليص المستثمرين لاستثماراتهم في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. فقد انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 0.8%. وتتركز معظم خسائر ما قبل افتتاح السوق بين الشركات المرتبطة ببنية الذكاء الاصطناعي التحتية، والتي حققت مكاسب كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة.
- ويواجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خطر إنهاء سلسلة مكاسبه التاريخية التي استمرت لعشرة أسابيع متتالية. وقد ازداد الضغط على قطاع التكنولوجيا عقب عمليات البيع المكثفة التي شهدتها أسهم أشباه الموصلات يوم الخميس.
- وتراجعت معنويات السوق بعد أن جاءت توقعات شركة برودكوم لمبيعات الرقائق الإلكترونية أقل من توقعات المستثمرين المرتفعة. ونتيجة لذلك، بدأ المشاركون في السوق بإعادة تقييم أسهم شركات التكنولوجيا بعد الارتفاع القوي الذي شهده قطاع الذكاء الاصطناعي.
- وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر مايو، المقرر صدوره الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، والذي قد يؤثر بشكل كبير على توقعات مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
- لا يزال عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قريبًا من 4.47%، في حين أن مؤشرات سوق العمل القوية قد تعزز التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
- وتستمر أسعار النفط في تلقي الدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بمفاوضات الشرق الأوسط واستمرار خطر انقطاع الإمدادات.
- وتتمثل المحاور الرئيسية مع اقتراب نهاية الأسبوع في استدامة انتعاش قطاع الذكاء الاصطناعي، وما إذا كانت البيانات الاقتصادية الكلية القادمة ستبرر التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
مخطط مؤشر US100 (H1)
بالنظر إلى مخطط مؤشر US100، نجد أن المؤشر قد انخفض دون متوسطه المتحرك الأساسي لـ 200 فترة (EMA200، الخط الأحمر) لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوعين. وقد شهد مؤشرا RSI وMACD انخفاضًا، على الرغم من أن التراجع الحالي قد يكون تصحيحًا قياسيًا بنسبة 1:1 ضمن الاتجاه الصعودي الأوسع. وقد يشير الانخفاض دون مستوى 29,750 نقطة إلى خطر حدوث تصحيح أعمق وفقدان أكبر للزخم في قطاع التكنولوجيا.
المصدر: xStation5
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