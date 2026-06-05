ملخص الأسواق الأوروبية: شركة SAP تتحدى عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، ومنع شركة SpaceX من دخول مؤشر S&P 500 (05.06.2026)

رفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية (

) تغيير شروط إدراج أسهمها في المؤشر، ما حال دون إدراج شركة

، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 75 مليار دولار، في مؤشر

. ورغم استهدافها تقييماً بقيمة 1.75 تريليون دولار، إلا أن

لم تستوفِ معايير الربحية الصارمة التي وضعتها

، حيث سجلت خسارة قدرها 4.94 مليار دولار في عام 2025. وفي حين تُصرّ

على معاييرها برفضها الاستثناءات التي تستند فقط إلى القيمة السوقية، فقد خففت مؤسسات منافسة مثل ناسداك وفوتسي راسل قواعدها بالفعل لتسهيل إدراج مثل هذه الشركات العملاقة.