ملخص الأسواق الأوروبية: شركة SAP تتحدى عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، ومنع شركة SpaceX من دخول مؤشر S&P 500 (05.06.2026)

الأسواق والمؤشرات
- يتسم توجه السوق اليوم بتباين أداء القطاعات وتزايد الحذر قبيل صدور أحدث تقرير للوظائف الأمريكية (NFP). ويُنتظر صدور هذا التقرير بشغف كبير، إذ سيحدد مسار أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة برئاسة كيفن وارش.
- وتُعقّد البيئة الاقتصادية الكلية الحالية قرارات السياسة النقدية المقبلة، مدفوعةً بارتفاع التضخم، وضعف قاعدة المستهلكين، واتساع الفجوة بين قطاعي التصنيع والخدمات. وفي ظل هذه التحديات، حتى لو جاء تقرير الوظائف إيجابياً كما هو متوقع، فقد يدفع الدولار الأمريكي إلى الارتفاع.
- ويستمر التناوب القطاعي، حيث تراجع أداء قطاع التكنولوجيا بعد الارتفاع الأخير (ASML: -3.1%)، مما يفسح المجال أمام أسهم أخرى لم تستفد من موجة التفاؤل الأخيرة بشأن الذكاء الاصطناعي.
- تصدرت العقود الآجلة لمؤشر إيبكس 35 الإسباني (SPA35: +1%) قائمة الرابحين اليوم، بفضل التركيز الكبير لأسهم القطاع المالي (بانكو سانتاندير: +1.2%)، والسلع الاستهلاكية (إنديتكس: +3.5%)، وحتى أسهم الطاقة (ريبسول: +0.4%، إيناجاس: +1.3%)، والتي ارتفعت رغم الضغط الطفيف على أسعار النفط الخام الآجلة.
- تبعتها العقود الآجلة لمؤشر كاك 40 الفرنسي (FRA40: +0.4%)، مع تمثيل قوي لقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية (LVMH: +2.39%؛ هيرميس: +2.02%).
- وأكملت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني (DE40: +0.3%) المراكز الثلاثة الأولى، حيث عوضت أسهم السلع الاستهلاكية مثل زالاندو (+5.4%) وأديداس (+2%) انخفاض سهم إنفينون (-6.48%)، نجم الجلسات الأخيرة. على نحوٍ مفاجئ، تباين أداء سهم شركة SAP بشكلٍ حاد مع موجة بيع أسهم شركات التكنولوجيا، مُواصلاً مكاسبه التي حققها أمس بنسبة 2.10% إضافية.
- رفضت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية (S&P Global) تغيير شروط إدراج أسهمها في المؤشر، ما حال دون إدراج شركة SpaceX، التي طرحت أسهمها للاكتتاب العام بقيمة 75 مليار دولار، في مؤشر S&P 500. ورغم استهدافها تقييماً بقيمة 1.75 تريليون دولار، إلا أن SpaceX لم تستوفِ معايير الربحية الصارمة التي وضعتها S&P، حيث سجلت خسارة قدرها 4.94 مليار دولار في عام 2025. وفي حين تُصرّ S&P على معاييرها برفضها الاستثناءات التي تستند فقط إلى القيمة السوقية، فقد خففت مؤسسات منافسة مثل ناسداك وفوتسي راسل قواعدها بالفعل لتسهيل إدراج مثل هذه الشركات العملاقة.
- سوق الصرف الأجنبي: انخفض الدولار الأمريكي (USDIDX) قبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية، متراجعاً بنحو 0.35% عن أعلى مستوى له في شهر، والذي سجله خلال جلسة الأربعاء. يُعدّ الجنيه الإسترليني أقوى العملات الرئيسية اليوم، إذ ارتفع بنسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) والين الياباني (GBPJPY). وارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.163.
- السلع: استعادت العقود الآجلة للنفط بعض خسائرها الطفيفة التي تكبدتها في وقت سابق من التداولات، وتسعى حاليًا إلى التعافي (النفط: -0.05%، خام غرب تكساس الوسيط: +0.3%). وواصل الغاز الطبيعي خسائره التي تكبدها أمس بنسبة 1.2%. كما تتعرض المعادن النفيسة لضغوط، حيث انخفض سعر الذهب بنسبة 0.3% إلى 4460 دولارًا أمريكيًا للأونصة، وخسرت الفضة 1.6% لتصل إلى 72.70 دولارًا أمريكيًا للأونصة.
- العملات الرقمية: أدى نقص السيولة إلى تراجع أسعار الأصول الرقمية، حيث تتداول معظم العملات الرئيسية والثانوية في المنطقة الحمراء. وانخفض سعر البيتكوين بنسبة 1.1% إلى 62600 دولار أمريكي، وخسر الإيثيريوم 4.6% ليصل إلى 1680 دولارًا أمريكيًا. كما سجلت كل من Solana (-1.7٪) و Dogecoin (-3.1٪) و Chainlink (-4٪) خسائر.
أداء اليوم لأسهم مؤشر ستوكس 50. المصدر: أبحاث XTB باستخدام بيانات من بلومبيرغ.
الاقتصاد والجيوسياسة
- على الرغم من الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة، أسفرت غارات إسرائيلية في لبنان عن مقتل أربعة أشخاص، في تناقض صارخ مع مزاعم الرئيس ترامب بإحراز تقدم في المحادثات مع حزب الله ونتنياهو. في غضون ذلك، ظهرت إشارات متضاربة بشأن المفاوضات الأمريكية الإيرانية؛ إذ ألمح ترامب إلى اتفاق محتمل ولقاء مع المرشد الأعلى الإيراني، بينما نفت إيران إحراز تقدم ملموس. إضافةً إلى ذلك، لا تزال التوترات قائمة بشأن مضيق هرمز، حيث تخطط إيران لفرض "رسوم خدمة" على الشحن البحري مقابل تأمينه، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة بشدة مطالبةً بعبور مجاني.
- كما أفادت وسائل الإعلام بموافقة مزعومة من إيران، التي تنازلت عنها لباكستان، على نقل جزء من مخزونها من اليورانيوم إلى دولة ثالثة يتفق عليها طرفا النزاع.
- تشير الأرقام المعدلة الصادرة عن يوروستات إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% مقارنةً بالربع السابق، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنسبة 0.1%. في الوقت نفسه، نما التوظيف في منطقة اليورو بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بينما ظل التوظيف في الاتحاد الأوروبي ثابتًا عند 0.0%. وتستند هذه التقديرات المُحدَّثة إلى بيانات أوسع نطاقًا من التقارير الأولية، وتتضمن انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو في عام 2026.
- رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفضًا قاطعًا دور القادة الأوروبيين كوسيط في النزاع الأوكراني، متهمًا إياهم بانعدام الحياد. وبدلًا من ذلك، طالب بالالتزام بتسوية سلام يُزعم أنها تم التوصل إليها مع دونالد ترامب في ألاسكا. في غضون ذلك، اقترح الرئيس الأوكراني زيلينسكي مفاوضات مباشرة، بينما هدد بوتين بشن المزيد من الضربات الصاروخية فرط الصوتية على أوكرانيا.
يُظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر SPA35 بنية صعودية قوية. يتداول السعر عند 18479، وهو أعلى بكثير من المتوسطات المتحركة الأسية لفترات 10 و30 و100، مما يشير إلى زخم صعودي قوي. بعد تجاوز مستوى فيبوناتشي 100% عند 18391، يختبر المشترون مستوى المقاومة متعدد الأشهر قرب 18569. يؤكد مؤشر القوة النسبية الصاعد ضغط الشراء مع وجود مجال قبل الوصول إلى منطقة ذروة الشراء. المصدر: xStation5
📉 انخفاض EURUSD بعد تقرير الوظائف الأمريكية
عاجل: ارتفاع قياسي في عدد الوظائف الأمريكية (NFP)🚀 انخفاض اليورو مقابل الدولار الأمريكي 0.2% 📉
انخفض مؤشر US100 بنسبة 0.8% وسط تراجع زخم أسهم الذكاء الاصطناعي 📉
تراجعت أسهم شركة لولوليمون أثليتيكا بنسبة 14% بعد إعلان الأرباح وسط ضعف المبيعات في أمريكا الشمالية 📉