توقيع اتفاقيات كبرى بين السعودية وفرنسا لتعزيز التعاون في الطاقة والصناعة

أُعلن في باريس عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والحلول التمويلية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية في قطاعي الطاقة والصناعة، وذلك على هامش الطاولة المستديرة الفرنسي - السعودي، ضمن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى فرنسا.

الجدير بالذكر أنه شملت الاتفاقيات توقيع عقود شراء بين شركة أرامكو السعودية وكل من شركتي SLB وVallourec الفرنسيتين، لتوريد مواد حفر آبار البترول والغاز والأنابيب الفولاذية الخاصة بحقول البترول والغاز، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.7 مليارات دولار أمريكي.

في ما يتعلق بمجال التقنيات الرقمية، وقعت شركة أرامكو الرقمية مذكرة تفاهم مع شركة Dassault Systèmes الفرنسية، للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأم الافتراضي الرقمي، مع دراسة التطبيقات المحتملة في قطاع البترول والغاز.

أما في قطاع الكهرباء، فقد وقعت الشركة السعودية للطاقة اتفاقية تعاون وتمويل مع البنك الاستثماري الوطني الفرنسي Bpifrance، لدعم تطوير وتحديث شبكة الكهرباء في المملكة. ويأتي ذلك استنادًا إلى مذكرة تفاهم سابقة موقعة في نوفمبر 2025 بشأن إنشاء تسهيل مالي بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي لتمويل مشتريات الشركة ومشروعات البنية التحتية للطاقة الكهربائية.

في السياق ذاته، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم ثلاثية مع مجموعة السعودية وبنك Crédit Agricole CIB الفرنسي، لترتيب حلول تمويلية لاستحواذ المجموعة على طائرات إيرباص جديدة. وتبرز المذكرة دور البنك السعودي بصفته وكالة ائتمان للصادرات السعودية، حيث سيوفر التغطية التأمينية لمخاطر الائتمان المرتبطة بالصفقة.

تعد هذه الخطوات النوعية ركيزة لفتح قنوات تمويل دولية جديدة أمام الشركات والمشروعات المرتبطة بالصادرات السعودية، كما تدعم خطط مجموعة السعودية لتنمية وتحديث أسطولها وتعزيز قدراتها التشغيلية في الأسواق الدولية.