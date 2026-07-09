تراجع أسهم شركات الدفاع بعد قمة الناتو 🚩 انخفض سهم راينميتال بنسبة 4%، وأوقفت شركة KNDS طرح أسهمها للاكتتاب العام

انخفضت أسهم شركة راينميتال (RHM.DE) بنسبة تقارب 4% عقب قمة الناتو في أنقرة، في حين يشهد قطاع الدفاع الأوروبي عموماً ضغوطاً أيضاً، على الرغم من تأكيد الحلف التزامه بتعزيز القدرات العسكرية. قد تشير هذه الخطوة إلى تحول المستثمرين عن التركيز على قطاع الدفاع، وبدئهم بتقييم الشركات بناءً على أدائها وأساسياتها.

لا تعني الأخبار الجيدة بالضرورة ارتفاع سعر السهم.

للوهلة الأولى، يبدو رد فعل السوق غير منطقي. فقد أكد الناتو فعلياً الاتجاه طويل الأمد لزيادة الإنفاق الدفاعي، بينما لا تزال أكبر شركات المقاولات الدفاعية في أوروبا تتمتع بسجلات طلبات قياسية. نظرياً، كان من المفترض أن ترتفع أسهم راينميتال.

تكمن المشكلة في أن الأسواق تُقيّم المستقبل، لا الحاضر. وقد انعكست بالفعل معظم الأخبار الإيجابية في أسعار الأسهم بعد الارتفاع الاستثنائي الذي شهده العامان الماضيان. وبمجرد ارتفاع التقييمات، يبدأ المستثمرون بطرح أسئلة مختلفة: ما مدى سرعة تنفيذ الشركات لعقودها؟ هل يمكنها الحفاظ على هوامش الربح؟ هل ستُترجم الالتزامات السياسية في نهاية المطاف إلى أرباح مستدامة وتدفقات نقدية حرة؟

هذا تحول نموذجي من التداول بناءً على الرواية إلى التداول بناءً على الأساسيات.

يهتم المستثمرون الآن بالتنفيذ، لا بالوعود. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك إلغاء ألمانيا لبرنامج الفرقاطة F126 المتعثر. أظهر قرار برلين أن حتى الميزانيات الدفاعية القياسية لا تضمن سلاسة تنفيذ المشاريع العسكرية. لا تزال إجراءات الشراء مطولة، بينما تستمر التأخيرات وتجاوزات التكاليف في التأثير على البرامج الرئيسية.

بعد هذا الإعلان، دخلت شركة راينميتال مرحلة تصحيح حادة، مع انتشار الضعف في قطاع الدفاع الأوروبي الأوسع. يدرك المستثمرون بشكل متزايد أن أكبر خطر يواجه شركات المقاولات الدفاعية لم يعد نقص الطلب، بل قدرتها على تنفيذ العقود بكفاءة واستعداد الحكومات للوفاء بخطط الشراء الطموحة.

ومن العوامل الأخرى المؤثرة على المعنويات الخلفية الجيوسياسية. فقد أعرب الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن ثقته في إمكانية انتهاء الحرب في أوكرانيا في نهاية المطاف، بحجة أن روسيا قد تضطر في نهاية المطاف إلى تخفيف بعض مطالبها. في الوقت نفسه، يشير دعم واشنطن لتوسيع إنتاج صواريخ باتريوت في أوكرانيا وتقديم ضمانات أمنية إضافية إلى نيتها التفاوض من موقع قوة، في حين لا تزال روسيا تواجه تحديات اقتصادية وتقدماً محدوداً على أرض المعركة.

إذا ما اتجهت الحرب في نهاية المطاف نحو تجميد الصراع، فقد يبدأ بعض المستثمرين بالتساؤل عما إذا كان زخم إعادة التسلح الأوروبي الحالي قابلاً للاستمرار. فقد يؤدي ارتفاع العجز المالي وتغير الأولويات السياسية إلى تقليل الحاجة المُلحة للإنفاق الدفاعي الضخم خلال السنوات القادمة.

تعليق الاكتتاب العام لشركة KNDS يُشير إلى أكثر من مجرد تقرير أرباح آخر

ربما كان أوضح مؤشر على تغير معنويات المستثمرين هو قرار شركة KNDS بتعليق اكتتابها العام المُخطط له.

لم تُؤجل الشركة إدراجها بسبب ضعف أساسياتها. على العكس من ذلك، فقد أعلنت KNDS عن تراكم طلبات يتجاوز 33 مليار يورو، وتتوقع نمو الإيرادات بنحو 30% العام المقبل.

كانت المشكلة تكمن في التقييم. فقد خلص المساهمون إلى أن المستثمرين المؤسسيين لم يعودوا على استعداد لدفع المضاعفات التي بدت قابلة للتحقيق قبل بضعة أشهر فقط. قد يُثبت هذا القرار أنه من أقوى المؤشرات حتى الآن على أن رأس المال العالمي أصبح أكثر انتقائية تجاه أسهم شركات الدفاع الأوروبية.

هل هذه ليست نهاية السوق الصاعدة، أم بداية مرحلة جديدة؟

لا يُشير هذا بالضرورة إلى نهاية السوق الصاعدة طويلة الأمد لشركات الدفاع الأوروبية. فأساسيات هذا القطاع لا تزال، بلا شك، الأقوى منذ نهاية الحرب الباردة. ومن المرجح أن تستمر أوروبا في زيادة الإنفاق الدفاعي لسنوات عديدة بغض النظر عن التطورات السياسية قصيرة الأجل.

ما يتغير هو طريقة تقييم المستثمرين لهذه الشركات. فقبل وقت قريب، كان الإعلان عن حزمة إنفاق دفاعي جديدة كافيًا في كثير من الأحيان لرفع أسعار الأسهم. أما اليوم، فيرغب المستثمرون في رؤية مصانع جديدة، وقدرة إنتاجية أعلى، وهوامش ربح متزايدة، وتدفقات نقدية حرة متنامية. وهذا يُشير إلى أن المرحلة التالية من دورة الاستثمار الدفاعي قد تكون مدفوعة بشكل أكبر بالتنفيذ العملياتي أكثر من كونها مدفوعة بالأخبار السياسية وحدها.

راينميتال (الرسم البياني D1)

انخفضت أسهم راينميتال بنحو 50% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويتم تداولها حاليًا بنحو 30% أقل من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر). ويستمر الرسم البياني في الإشارة إلى اتجاه سلبي حاد، ويعكس تشاؤم المستثمرين المستمر، حيث يواصل العديد من المشاركين في السوق جني الأرباح - أو في بعض الحالات، الحد من الخسائر - في أعقاب الارتفاع الاستثنائي الذي شهده السهم خلال العامين الماضيين.

المصدر: xStation 5