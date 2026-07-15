تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي 🚩 انخفاض سهم ديل بنسبة 11%

انخفضت أسهم شركة ديل تكنولوجيز بأكثر من 11% اليوم، بينما تراجعت أسهم شركات أخرى في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مثل مايكرون وسانديسك، على الرغم من استمرار السوق الأمريكية بشكل عام في إظهار بعض الإيجابية. يشير حجم هذا الانخفاض إلى أن المستثمرين لا يتأثرون كثيراً بميول السوق العامة، بل بتزايد المخاوف بشأن جودة واستدامة طفرة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي على المدى الطويل. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات المصنعة لخوادم الذكاء الاصطناعي المدعومة بمعالجات إنفيديا، فإن ديل تقع مباشرة في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي، مما يجعل قيمتها السوقية حساسة للغاية لأي تغييرات في توقعات إنفاق مراكز البيانات العملاقة. تتداول أسهم ديل حالياً قرب 400 دولار، مسجلةً بذلك أحد أكبر انخفاضاتها في جلسة واحدة خلال الأرباع الأخيرة.

ينبع الضغط الرئيسي من المخاوف من أن تكون الشركات العملاقة قد بالغت في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي. وقد أثارت التقارير التي تفيد بأن شركة ميتا تدرس تأجير فائض قدرات تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي لعملاء المؤسسات مخاوف من احتمال تباطؤ الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي في المستقبل.

وتُعدّ ديل أكثر عرضة لهذا السيناريو لأنها تُصنّع خوادم الذكاء الاصطناعي القائمة على معالجات إنفيديا. أي تباطؤ في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لن يؤثر فقط على مصنعي الرقائق، بل سيؤثر أيضًا على مُكاملِي الأنظمة مثل شركة ديل.

وتمثل أسعار الذاكرة المرتفعة عائقًا آخر. إذ تتميز الخوادم المُحسّنة للذكاء الاصطناعي بهوامش ربح إجمالية أقل من أعمال ديل التقليدية في مجال الأجهزة، مما يعني أن ارتفاع تكاليف المكونات قد يُقلل الربحية بشكل أكبر.

كما أثرت أنشطة المُطلعين على بواطن الأمور سلبًا على معنويات السوق. فقد باع مُطلعون على بواطن الأمور في الشركة أسهمًا بقيمة 1.56 مليار دولار تقريبًا خلال الأشهر الثلاثة الماضية دون عمليات شراء كبيرة من جانبهم، بينما تم الكشف عن نموذجين إضافيين من النموذج 4 في 14 يوليو.

ويبدو أن انخفاض أسهم ديل مدفوع بشكل أساسي بعوامل خاصة بالشركة والقطاع. ويتساءل المستثمرون بشكل متزايد عما إذا كانت التوقعات العالية للغاية بشأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال مُبررة بعد فترة من النمو الهائل في الطلبات وتراكمها.

كما برز خطر قصير الأجل من تحديثات ويندوز 11 الأخيرة. فقد أوقفت مايكروسوفت مؤقتًا طرح التحديث KB5101650 لبعض أجهزة ديل بعد ورود تقارير عن حالات إيقاف تشغيل غير متوقعة، وانخفاض الأداء، وارتفاع درجة الحرارة، واستنزاف مفرط للبطارية.

وظهر خطر قصير الأجل أيضًا من تحديثات ويندوز 11 الأخيرة. فقد أوقفت مايكروسوفت مؤقتًا طرح التحديث KB5101650 لبعض أجهزة ديل بعد ورود تقارير عن حالات إيقاف تشغيل غير متوقعة، وانخفاض الأداء، وارتفاع درجة الحرارة، واستنزاف مفرط للبطارية. يعود سبب المشكلة إلى تعارض في التوافق بين واجهة إدارة اتصال USB-C الجديدة من مايكروسوفت وبرنامج تشغيل إطار عمل منصة الابتكار من إنتل، المسؤول عن إدارة طاقة المعالج وأدائه الحراري.

تعمل مايكروسوفت وديل حاليًا على حلٍّ يُتوقع صدوره خلال الأيام القادمة. ورغم أن التأثير المالي سيكون محدودًا على الأرجح، إلا أن هذا العطل قد يؤثر مؤقتًا على سمعة ديل فيما يتعلق بجودة منتجاتها، ويزيد من نشاط دعم العملاء.

بدأ المستثمرون في التمييز بين نمو الإيرادات ونمو الربحية. وفي حالة ديل، يكمن الخطر الرئيسي في أن ازدهار خوادم الذكاء الاصطناعي قد يكون في نهاية المطاف أقل ربحية وأقل استدامة مما كان متوقعًا.

ضعف سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية لا يُغيّر من استراتيجية ديل طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي.

يواجه قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية، وهو ثاني أكبر قطاعات أعمال ديل، ضغوطًا نتيجة ارتفاع تكاليف الذاكرة والتخزين. انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية عالميًا بنسبة 5% تقريبًا على أساس سنوي خلال الربع الثاني، حيث أجبر ارتفاع أسعار المكونات المصنّعين على رفع أسعار البيع، ما شجّع العملاء على تأجيل عمليات الشراء. ومع ذلك، واصلت ديل تفوقها على أداء السوق بشكل عام، بينما تبقى خوادم الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي لنمو الشركة.

انخفضت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية عالميًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، وفقًا لشركة IDC ، حيث ارتفعت أسعار الذاكرة والتخزين بنسبة تتراوح بين 20% و40%.

أدى ارتفاع تكاليف المكونات إلى ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية، ما أضعف الطلب ودفع العديد من العملاء إلى تأجيل عمليات الشراء.

شحنت ديل ما يقارب 9.3 مليون جهاز كمبيوتر شخصي خلال الربع، وحافظت على حصة سوقية بلغت 14% من السوق العالمية، ما يُظهر أداءً نسبيًا أقوى من العديد من المنافسين على الرغم من ضعف ظروف السوق.

تواصل شركة ديل الاستفادة من علاقاتها القوية مع عملاء المؤسسات وأعمالها التجارية، مما يسمح لها بزيادة حصتها السوقية حتى مع استمرار ضعف الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية للمستهلكين.

لا تزال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر لنمو ديل. خلال الربع الأول من السنة المالية 2027، ارتفعت الإيرادات بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 43.8 مليار دولار، متجاوزة بذلك توقعات وول ستريت بشكل ملحوظ.

وقفز صافي الدخل بنسبة 256% ليصل إلى 3.44 مليار دولار، وبلغ ربح السهم المخفف وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 5.24 دولار، بينما بلغ ربح السهم المعدل 4.86 دولار، وبلغ إجمالي التدفق النقدي الحر حوالي 3.2 مليار دولار.

وصعدت إيرادات مجموعة حلول البنية التحتية بنسبة 181% لتصل إلى 29 مليار دولار، مدفوعةً بالطلب القياسي على خوادم الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين المؤسسات المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وحققت مجموعة حلول العملاء، التي تضم أعمال أجهزة الكمبيوتر الشخصية من ديل، إيرادات بلغت 14.6 مليار دولار، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 17% على أساس سنوي على الرغم من ضعف سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمي.

في الواقع، تواجه ديل حاليًا تحديات في اتجاهين مختلفين. يواجه قطاع أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدي لشركة ديل ضغوطًا نتيجة ضعف الطلب في السوق وارتفاع تكاليف المكونات، في حين يستمر نمو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بوتيرة تُعيد تشكيل الوضع المالي للشركة بشكل جذري. لم يعد السؤال الرئيسي للمستثمرين هو ما إذا كانت ديل تستفيد من الذكاء الاصطناعي، بل ما إذا كان النمو الحالي في خوادم الذكاء الاصطناعي والأرباح سيُثبت استدامته بما يكفي لتبرير التقييم المرتفع الحالي.

أسهم ديل (الفترة D1)

تختبر أسهم ديل اليوم الحد الأدنى لاتجاهها الصعودي الأوسع، متراجعةً نحو مستوى افتتاح الفجوة الصعودية في 29 مايو. ولا يزال التقييم أحد أكبر التحديات التي تواجه السهم. تُتداول أسهم ديل حاليًا بنحو 30-35 ضعفًا من الأرباح المتوقعة، وهو أعلى بكثير من شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الشخصية التقليدية مثل إتش بي. ويفترض هذا التقييم المرتفع استمرار دورة الاستثمار في خوادم الذكاء الاصطناعي لسنوات عديدة. أي تباطؤ في إنفاق المؤسسات على الذكاء الاصطناعي، أو تأخير في ترقيات البنية التحتية، أو أي زيادات أخرى في تكاليف الذاكرة، قد يُؤدي سريعًا إلى الضغط على هوامش الربح وتقليل رغبة المستثمرين في دفع هذه التقييمات المرتفعة.

المصدر: xStation5