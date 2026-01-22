تراجع حاد في مؤشر VIX وسط انتعاش في وول ستريت 📉

موجة من التفاؤل في وول ستريت تدفع العقود الآجلة لمؤشر تقلبات السوق (CBOE VIX) نحو الانخفاض. على مدى الثلاثين عامًا الماضية، لم تشهد الأسواق سوى حالات نادرة ارتفع فيها مؤشر VIX بنحو 25% في جلسة واحدة، ثم انخفض في اليوم التالي بنحو 15%. تاريخيًا، كان هذا النمط يسبق عادةً أداءً أضعف لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 خلال الأيام اللاحقة، لا سيما على مدى أسبوع واحد.

ومع ذلك، تواصل الأسهم مكاسبها اليوم أيضًا. فقد ساهمت الآمال في تخفيف حدة التوترات حول غرينلاند، إلى جانب قرار تعليق فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على ثماني دول من الاتحاد الأوروبي، في تهدئة الأسواق التي كانت تتوقع سابقًا خطر تصاعد الحرب التجارية.

ومع ذلك، تواصل الأسهم مكاسبها اليوم أيضًا. من منظور جاما المتعاملين، كانت منطقة جاما الإيجابية الرئيسية لخيارات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أمس حوالي 6875، بينما كان مستوى انعكاس جاما - حيث يُجبر المتعاملون على "متابعة" السوق والشراء عند ارتفاع الأسعار - قريبًا من 6847.

إذا استمر الاتجاه الصعودي في مؤشرات الأسهم، فقد يتراجع مؤشر VIX مجددًا نحو منطقة 16. في المقابل، إذا انعكست المعنويات بشكل حاد وتعمقت عمليات بيع الأسهم الأمريكية، فلا يُستبعد إعادة اختبار منطقة 21 (الحد العلوي لقناة السعر).

مؤشر VIX (الإطار الزمني للساعة الواحدة)

المصدر: xStation5

مؤشر VIX (إطار زمني ساعة واحدة)

بالنظر إلى مؤشر VIX على إطار زمني أطول، نلاحظ أن التراجعات الحادة غالباً ما تسبق الارتفاعات المفاجئة في التقلبات.

المصدر: xStation5