تراجع الإيرادات وارتفاع الإنفاق يقودان عجز ميزانية السعودية في الربع الأول 2026

كشفت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عن نتائج الميزانية الفعلية للربع الأول من عام 2026، والتي أظهرت تسجيل عجز مالي ملحوظ نتيجة تراجع الإيرادات مقابل زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق الحكومي.

وبحسب البيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات نحو 261 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الإيرادات النفطية التي هبطت بنسبة 3% لتصل إلى حوالي 144.7 مليار ريال، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على هذا المصدر الحيوي للدخل، ويؤدي إلى تسجيل عجز للربع الرابع عشر على التوالي.

في المقابل، شهدت الإيرادات غير النفطية أداءً إيجابياً نسبياً، حيث ارتفعت بنسبة 2% لتبلغ نحو 116.3 مليار ريال، في مؤشر على استمرار جهود تنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية.

أما على صعيد المصروفات، فقد سجلت الميزانية ارتفاعاً كبيراً بنسبة 20%، لتصل إلى حوالي 386.7 مليار ريال، وهو ما ساهم بشكل مباشر في اتساع فجوة العجز التي بلغت نحو 125.7 مليار ريال خلال هذا الربع.

وتفصيلاً، ارتفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة لافتة بلغت 56% ليصل إلى 43.4 مليار ريال، ما يعكس توجه الحكومة نحو تعزيز الاستثمارات في المشاريع التنموية والبنية التحتية. كذلك، سجل الإنفاق العسكري زيادة بنسبة 26% ليبلغ 64.7 مليار ريال، في إطار تعزيز الجاهزية الدفاعية.

تعكس هذه الأرقام استمرار التحديات المالية، رغم الجهود المبذولة لتحقيق التوازن المالي ودعم النمو الاقتصادي المستدام.