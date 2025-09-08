تراجع الغاز الطبيعي عن مكاسبه السابقة

ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي اليوم بنسبة تقل قليلاً عن 2.0%، مقلصةً مكاسبها السابقة التي تجاوزت 5%. وقد دُعم هذا الارتفاع الأولي بعدة عوامل. أولًا، انخفض متوسط ​​الإنتاج إلى حوالي 107 مليارات قدم مكعب يوميًا، بانخفاض طفيف عن متوسط ​​أغسطس الذي تجاوز 108 مليارات قدم مكعب يوميًا. علاوة على ذلك، تشير التوقعات الأخيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مما يرفع إجمالي درجات الحرارة خلال أيام التبريد والتدفئة إلى ما يزيد قليلاً عن مستويات العام الماضي.

يمثل أوائل سبتمبر فترة انتقالية بين موسمي التبريد والتدفئة. وبينما قد يكون الطلب الكلي في الولايات المتحدة في حالة تباطؤ من ذروته الصيفية، لا تزال الولايات الجنوبية تُسهم في ارتفاع الطلب على الكهرباء لأغراض تكييف الهواء.

مع ذلك، ينصب تركيز السوق الرئيسي اليوم على التأثير النفسي لعاصفة استوائية محتملة في خليج المكسيك. ورغم أن العاصفة لا تُشكل تهديدًا مباشرًا للبنية التحتية للغاز، إلا أنها لا تزال عاملًا مهمًا يؤثر على معنويات السوق فيما يتعلق بالطلب.

استمرار الرياح المعاكسة للغاز الطبيعي

على الرغم من هذه المكاسب اليومية، لا تزال العديد من العوامل المُعيقة للنمو تُلقي بثقلها على السوق. لا تزال المخزونات عند مستوى مرتفع للغاية، أعلى من متوسط ​​الخمس سنوات بأكثر من 5%. كما لا يزال الإنتاج قويًا، وهو حاليًا عند أعلى مستوى له على الإطلاق خلال هذه الفترة. في حين أن صادرات الغاز الطبيعي المسال قوية، لا توجد توقعات فورية بارتفاع كبير.

من منظور فني، يتراجع سعر الغاز الطبيعي عن مستوى المقاومة الذي حدده نطاق التصحيح لشهر يوليو. كما انخفض السعر دون متوسطه المتحرك لـ 50 فترة، وهي حركة مماثلة لتلك التي شهدناها قبل أقل من شهرين. إذا كان هذا يمثل بداية عودة إلى الاتجاه الهبوطي، فإن أي حركة مؤكدة دون المتوسط ​​المتحرك لـ 14 فترة حول مستوى 2.95 دولار ستكون إشارة رئيسية. طالما ظل السعر فوق هذا المتوسط، فمن المرجح أن يستمر الارتفاع التصحيحي.