🚨 تراجع النفط 3% - أكبر انخفاض منذ أكتوبر 📉 هل ستتراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة لإيران؟

انخفضت أسعار النفط اليوم بنحو 3% بعد أن أفادت التقارير بأن دونالد ترامب ألغى ضربةً على إيران في اللحظة الأخيرة، وألمح إلى أن الولايات المتحدة قد تتراجع عن شنّ هجوم. وتراجع خام برنت بنحو 3%، ليصل إلى ما دون 64 دولارًا للبرميل، متراجعًا بذلك جزءًا من الانتعاش الأخير.

يعكس هذا التحرك انخفاضًا في المخاطر الجيوسياسية: إذ صرّح ترامب بأنه تلقى معلومات تشير إلى توقف قتل المتظاهرين في إيران، مما يقلل من احتمالية تصعيد عسكري سريع.

وكانت السوق سابقًا تستعد للتصعيد. فقد ظهرت مؤشرات على احتمالية وشيكة لشنّ ضربات أمريكية، وأغلقت إيران مجالها الجوي مؤقتًا. وبدأ المستثمرون الآن في التخلص من علاوة المخاطرة الكامنة في أسعار النفط. وكانت المكاسب الأخيرة في أسعار النفط الخام مدفوعة بشكل رئيسي بالتوترات المتعلقة بإيران، والاضطرابات في فنزويلا، واضطرابات صادرات كازاخستان عبر البحر الأسود (بسبب الطائرات المسيّرة، وأعمال الصيانة، وسوء الأحوال الجوية).

كما تفاقمت التقلبات بفعل التدفقات المالية في سوق الخيارات: فقد أدّى النشاط الكبير في خيارات الشراء إلى تكثيف تقلبات الأسعار في كلا الاتجاهين. جاء عامل سلبي آخر من الولايات المتحدة: فقد أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط الخام بأكثر من المتوقع، مما زاد من الضغط على معنويات السوق. كما يأخذ السوق في الحسبان ديناميكيات العرض الفنزويلي وتزايد مخزونات الوقود الأمريكية، مما يحد من إمكانية ارتفاع الأسعار.

النفط (H1)

يجد انخفاض أسعار النفط حاليًا دعمًا عند المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 200 فترة على الرسم البياني للساعة، عند حوالي 63.5 دولارًا للبرميل. وقد هيمنت عمليات البيع منذ ساعات الليل. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سيناريو الإضراب لا يزال واردًا، على الرغم من أن السوق كان يتعامل معه حتى يوم أمس على أنه شبه حتمي.

المصدر: xStation5