📌 تراجع النفط إلى ما دون 100 دولار

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة بعد انتعاش قوي في وقت سابق من الأسبوع الذي بدأ في 20 أبريل، حين ارتفعت الأسعار من حوالي 83 دولارًا إلى ما يقارب 101 دولارًا للبرميل. وجاء هذا الارتفاع عقب فشل المرحلة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية في إسلام آباد. إلا أن السوق تلقت الآن إشارات تُشير إلى إمكانية استئناف المحادثات. ومن المتوقع أن يتفاوض مسؤولون أمريكيون مع نظرائهم الإيرانيين خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهناك مؤشرات على أن المناقشات قد تُفضي إلى نتيجة جزئية على الأقل. ويبدو من غير المرجح أن يسافر ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى باكستان لولا ذلك.

وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض، ليفيت، بأن المهمة المتعلقة بإيران قد دخلت مرحلة دبلوماسية. وتفيد التقارير بأن إيران هي من بادرت بالاتصال وطلبت عقد اجتماع مباشر. ومن المقرر أن يسافر ويتكوف وكوشنر إلى باكستان صباح السبت لمواصلة المناقشات حول إيران.



ووفقًا لمصادر قناة العربية، فإن المحادثات جارية بشأن وضع مضيق هرمز واليورانيوم المخصب، حيث يتبادل الجانبان الرسائل حول هذه القضايا. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن من المتوقع أن يجتمع رئيس الوزراء الباكستاني شريف مع ويتكوف وكوشنر لمواصلة المفاوضات.

مخطط أسعار النفط (إطار زمني ساعة واحدة)

انخفضت أسعار خام برنت مؤخرًا من حوالي 108 دولارات إلى ما يقارب 83 دولارًا خلال آخر انخفاض، بينما توقف الارتداد الحالي قرب 101 دولار، وهو ما يتزامن مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8%. في حال التفاؤل، يقع المستوى الرئيسي التالي عند حوالي 104 دولارات، وهو ما يتوافق مع كل من مقاومة حركة السعر ومستوى تصحيح فيبوناتشي 71.6%. أما في حال التشاؤم، فتقع مستويات الدعم المهمة عند 94.5 دولارًا و90 دولارًا للبرميل. إذا أشارت التصريحات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى نجاح مبكر في المفاوضات، فمن المتوقع حدوث انخفاض في أسعار النفط. من ناحية أخرى، فإن الوصول إلى طريق مسدود سيزيد من احتمالية حدوث ارتفاع مستدام فوق 100 دولار.

المصدر: xStation5

بحسب تحليل بلومبيرغ، تبدو الولايات المتحدة أكثر استعداداً لتقديم تنازلات، بينما لا تزال طهران متمسكة بموقفها نسبياً، على الأقل في هذه المرحلة من المفاوضات. مع ذلك، لا يمكن استبعاد أن يكون موقف إيران المتشدد جزءاً من استراتيجيتها التفاوضية، وليس مؤشراً على استعدادها للتصعيد العسكري. ومن المتوقع أن توضح المحادثات في باكستان مدى استعداد إيران لتقديم تنازلات.

المصدر: Bloomberg Finance LP

تشير الأنماط الموسمية في أسعار النفط إلى أن أشهر الصيف تميل إلى دعم ارتفاع الأسعار. وإذا استمر هذا النمط هذا العام، فمن المتوقع ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف، لا سيما إذا فشلت المفاوضات في إسلام آباد.

المصدر: XTB Research, Bloomberg Finance LP