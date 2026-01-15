⏬ تراجع النفط والفضة بسبب ترامب

- تراجع أسعار السلع: انخفضت أسعار النفط والفضة بشكل حاد بعد أن أشار الرئيس ترامب إلى تعليق العمل العسكري المحتمل ضد إيران، وتأجيله فرض تعريفات جمركية جديدة على المعادن الحيوية.
- أرباح شركة TSMC تتجاوز التوقعات: أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) عن أرباح ربع سنوية فاقت التوقعات بلغت 505.7 مليار دولار تايواني جديد (16 مليار دولار أمريكي)، مما عزز الإقبال على أسهم شركات التكنولوجيا والطلب على الذكاء الاصطناعي.
- تحول السوق: على الرغم من تقلبات أسعار المواد الخام، يرى المحللون أن تحركات الأسعار الحالية تعكس تحولاً في رؤوس الأموال، وليست مؤشراً على تراجع مستمر في الاتجاه.
تراجع أسعار النفط الخام مع انحسار التوترات
انخفضت أسعار النفط للمرة الأولى منذ ستة أيام. ويعود هذا التصحيح بشكل أساسي إلى إشارات من واشنطن بشأن احتمال خفض حدة التوترات الجيوسياسية:
- توقف استراتيجي: أشار الرئيس ترامب إلى أنه قد يُؤجل أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن.
- تطمينات دبلوماسية: صرّح الرئيس بأنه تلقى تطمينات من مصادر بأن حكومة طهران ستتوقف عن قتل الأفراد المشاركين في الاحتجاجات الواسعة النطاق.
- حركة الأسعار: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستويات تقارب 61 دولارًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما شهد خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9%.
- هيكل السوق: تُظهر أسعار العقود الآجلة الحالية أن السوق في حالة تراجع حتى مارس 2027، ما يعني أن أسعار السوق الفورية أعلى من أسعار العقود الآجلة قصيرة الأجل، قبل أن تتحول إلى حالة تباين سعري كبير بعد ذلك.
تصحيح سعر الفضة عقب موجة شراء محمومة
تراجعت أسعار الفضة، إلى جانب المعادن النفيسة الأخرى، عن مستوياتها القياسية المرتفعة التي سجلتها مؤخرًا. ويُعدّ هذا التراجع ملحوظًا نظرًا لتزامنه مع فترة من الشراء المحموم في كل من الولايات المتحدة والصين.
- تأجيل فرض الرسوم الجمركية: انخفضت أسعار الفضة بشكل حاد بعد أن أحجم الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الأساسية. وبينما سُجّل الانخفاض الفوري بنسبة 4%، شهدت تقلبات الأسعار خلال اليوم انخفاضًا في سعر المعدن من حوالي 93 دولارًا إلى 86 دولارًا للأونصة.
- تغيير في السياسة: اقترحت الإدارة الأمريكية التفاوض على اتفاقيات ثنائية وتحديد "حدود دنيا" للأسعار على الواردات بدلًا من الرسوم التقليدية القائمة على النسب المئوية.
- الأداء النسبي: يتفاقم انخفاض أسعار الفضة بسبب التراجع العام في المخاطر الجيوسياسية؛ في حين أثبت الذهب مرونة أكبر، إذ لم يخسر سوى 0.4% تقريبًا.
سياق السوق الأوسع: تحوّل السوق بدلاً من إرهاق السوق
على الرغم من ضعف السوق يوم الخميس، يرى محللو السوق أن هذه الانخفاضات طفيفة للغاية حاليًا بحيث لا تُؤثر على اتجاهات الصعود القوية التي استمرت طوال عام 2025 وأوائل عام 2026. ويُجمع المحللون على أن السوق يشهد حاليًا تحوّلًا في رؤوس الأموال وليس انعكاسًا دائمًا للاتجاه.
وقد تعززت معنويات المستثمرين بشكل أكبر بفضل النتائج الممتازة لشركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC). فقد أعلنت الشركة الرائدة في صناعة الرقائق عن صافي دخل بلغ 505.7 مليار دولار تايواني جديد (16 مليار دولار أمريكي) للربع الأخير من العام، متجاوزةً بذلك بسهولة توقعات المحللين البالغة 467 مليار دولار تايواني جديد. وبينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية عقب هذا الخبر، شهدت أسهم TSMC انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1% في التداولات المحلية بعد مكاسب طفيفة في جلسات التداول المسائية الأمريكية.
