⏬ تراجع النفط والفضة بسبب ترامب

توقف استراتيجي: أشار الرئيس ترامب إلى أنه قد يُؤجل أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن

توقف استراتيجي: أشار الرئيس ترامب إلى أنه قد يُؤجل أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن .

توقف استراتيجي: أشار الرئيس ترامب إلى أنه قد يُؤجل أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن .

توقف استراتيجي: أشار الرئيس ترامب إلى أنه قد يُؤجل أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن .

توقف استراتيجي: أشار الرئيس ترامب إلى أنه قد يُؤجل أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن .

توقف استراتيجي: أشار الرئيس ترامب إلى أنه قد يُؤجل أي عمل عسكري ضد إيران في الوقت الراهن .

حركة الأسعار: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستويات تقارب 61 دولارًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما شهد خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9

حركة الأسعار: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستويات تقارب 61 دولارًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما شهد خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9 %.

حركة الأسعار: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستويات تقارب 61 دولارًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما شهد خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9 %.

حركة الأسعار: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستويات تقارب 61 دولارًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما شهد خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9 %.

حركة الأسعار: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستويات تقارب 61 دولارًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما شهد خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9 %.

حركة الأسعار: انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط من مستويات تقارب 61 دولارًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. كما شهد خام برنت انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.9 %.