تراجع الذهب والفضة: بداية هبوط أم فرصة شراء؟

- هل سيغير كيفن وارش مسار الاحتياطي الفيدرالي؟
- الولايات المتحدة: أمريكا تنهض، والمعادن الثمينة تهبط!
- هل يوافق المستثمرون على الإنفاق الرأسمالي الضخم؟
- هل سيغير كيفن وارش مسار الاحتياطي الفيدرالي؟
- الولايات المتحدة: أمريكا تنهض، والمعادن الثمينة تهبط!
- هل يوافق المستثمرون على الإنفاق الرأسمالي الضخم؟
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
- هل سيغير كيفن وارش مسار الاحتياطي الفيدرالي؟
- الولايات المتحدة: أمريكا تنهض، والمعادن الثمينة تهبط!
- هل يوافق المستثمرون على الإنفاق الرأسمالي الضخم؟
ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2.5% بعد أن حطم الرقم القياسي المسجل عام 2008 📈
ملخص اليوم: عمليات بيع مكثفة في وول ستريت 📉 بيتكوين وإيثيريوم يواصلان تراجعهما وسط حالة من الذعر
عاجل: البحرية الأمريكية تسقط طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن 🗽 ردود فعل قطاع النفط
ارتفاع أسعار الذهب والفضة مجدداً 📈 هل سيعود السوق الصاعد؟