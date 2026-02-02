اقرأ أكثر
٩:٥٨ م · ٢ فبراير ٢٠٢٦

تراجع الذهب والفضة: بداية هبوط أم فرصة شراء؟

Milad Azar
  • هل سيغير كيفن وارش مسار الاحتياطي الفيدرالي؟
  • الولايات المتحدة: أمريكا تنهض، والمعادن الثمينة تهبط!
  • هل يوافق المستثمرون على الإنفاق الرأسمالي الضخم؟

ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي

٤ فبراير ٢٠٢٦, ١٢:٥٩ م

ارتفاع سعر الذهب بنسبة 2.5% بعد أن حطم الرقم القياسي المسجل عام 2008 📈
٣ فبراير ٢٠٢٦, ١١:٠٨ م

ملخص اليوم: عمليات بيع مكثفة في وول ستريت 📉 بيتكوين وإيثيريوم يواصلان تراجعهما وسط حالة من الذعر
٣ فبراير ٢٠٢٦, ٩:٣٦ م

عاجل: البحرية الأمريكية تسقط طائرة مسيرة إيرانية كانت تقترب من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن 🗽 ردود فعل قطاع النفط
٣ فبراير ٢٠٢٦, ٧:٢٩ م

ارتفاع أسعار الذهب والفضة مجدداً 📈 هل سيعود السوق الصاعد؟
