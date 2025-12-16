تراجع اليورو مع انخفاض حاد في قطاع التصنيع الألماني وسط إشارات متباينة لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو

انخفض سعر صرف اليورو عقب صدور البيانات الأولية النهائية لمؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر، والتي أبرزت ضعفًا حادًا في قطاع التصنيع الألماني وتذبذبًا في النشاط الاقتصادي الفرنسي.

ألمانيا: قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر

مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع: 47.7 (المتوقع 48.5؛ السابق 48.2). أسوأ بكثير من المتوقع، مما يشير إلى مزيد من الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي الذي عانى طوال العام لتحقيق النمو.

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 52.6 (المتوقع 53.0؛ السابق 53.1). أقل بقليل من التوقعات. لا يزال القطاع في مرحلة التوسع، ولكنه يفقد زخمه.

مؤشر مديري المشتريات المركب: 51.5 (المتوقع 52.4؛ السابق 52.4). أسوأ من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي الإجمالي.

فرنسا: قراءات أولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر

مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 50.6 (المتوقع 48.1؛ السابق 47.8). أفضل بكثير من المتوقع. عودة مفاجئة إلى منطقة النمو (أعلى من 50.0).

مؤشر مديري المشتريات الخدمي: 50.2 (المتوقع 51.1؛ السابق 51.4). أسوأ من المتوقع. تباطؤ في معدل النمو، يقترب من الركود.

مؤشر مديري المشتريات المركب: 50.1 (المتوقع 50.3؛ السابق 50.4). أسوأ قليلاً من المتوقع. الاقتصاد في حالة ركود فعلي في نهاية العام.

ردود فعل السوق وتداعيات البنك المركزي الأوروبي

على الرغم من بصيص أمل مبدئي أثاره التحسن غير المتوقع في قطاع التصنيع الفرنسي، إلا أن النبرة السلبية الغالبة للبيانات الألمانية هيمنت على معنويات السوق. وقد انخفض اليورو بشكل ملحوظ عقب صدور هذه البيانات، مع رد فعل مماثل في عوائد السندات الألمانية.

تشير القراءات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يملك الصلاحية لتغيير خطابه إلى موقف أكثر تشدداً في الاجتماعات القادمة.

النقاط الرئيسية