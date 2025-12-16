تراجع اليورو مع انخفاض حاد في قطاع التصنيع الألماني وسط إشارات متباينة لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو

انخفض سعر صرف اليورو عقب صدور البيانات الأولية النهائية لمؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر، والتي أبرزت ضعفًا حادًا في قطاع التصنيع الألماني وتذبذبًا في النشاط الاقتصادي الفرنسي.
ألمانيا: قراءات مؤشر مديري المشتريات الأولية لشهر ديسمبر
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع: 47.7 (المتوقع 48.5؛ السابق 48.2). أسوأ بكثير من المتوقع، مما يشير إلى مزيد من الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي الذي عانى طوال العام لتحقيق النمو.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات: 52.6 (المتوقع 53.0؛ السابق 53.1). أقل بقليل من التوقعات. لا يزال القطاع في مرحلة التوسع، ولكنه يفقد زخمه.
- مؤشر مديري المشتريات المركب: 51.5 (المتوقع 52.4؛ السابق 52.4). أسوأ من المتوقع، مما يشير إلى تباطؤ في معدل النمو الاقتصادي الإجمالي.
فرنسا: قراءات أولية لمؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي: 50.6 (المتوقع 48.1؛ السابق 47.8). أفضل بكثير من المتوقع. عودة مفاجئة إلى منطقة النمو (أعلى من 50.0).
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي: 50.2 (المتوقع 51.1؛ السابق 51.4). أسوأ من المتوقع. تباطؤ في معدل النمو، يقترب من الركود.
- مؤشر مديري المشتريات المركب: 50.1 (المتوقع 50.3؛ السابق 50.4). أسوأ قليلاً من المتوقع. الاقتصاد في حالة ركود فعلي في نهاية العام.
ردود فعل السوق وتداعيات البنك المركزي الأوروبي
على الرغم من بصيص أمل مبدئي أثاره التحسن غير المتوقع في قطاع التصنيع الفرنسي، إلا أن النبرة السلبية الغالبة للبيانات الألمانية هيمنت على معنويات السوق. وقد انخفض اليورو بشكل ملحوظ عقب صدور هذه البيانات، مع رد فعل مماثل في عوائد السندات الألمانية.
تشير القراءات الحالية إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد لا يملك الصلاحية لتغيير خطابه إلى موقف أكثر تشدداً في الاجتماعات القادمة.
النقاط الرئيسية
- الصناعة الألمانية تحت الضغط: يكمن مصدر خيبة الأمل الرئيسي في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني (47.7). هذا الانخفاض الحاد، الذي جاء أقل بكثير من التوقعات، يُشير إلى انكماش متفاقم في المحرك الصناعي الرئيسي للتكتل. يتراجع الإنتاج لأول مرة منذ عشرة أشهر، مما يؤكد ضعفاً كبيراً في القطاع. ويثير هذا تساؤلات حول ما إذا كان الانتعاش الاقتصادي المتوقع لعام 2026 سيتحقق.
- الاستقرار المتعثر في فرنسا: تُظهر فرنسا صورة مختلطة: فالاستقرار الصناعي إيجابي، لكن قطاع الخدمات يفقد زخمه بسرعة. يُشير مؤشر النشاط المركب الفرنسي (50.1) إلى توازن دقيق بين التوسع والركود. وعلى الرغم من التحديات السياسية الداخلية، فإن الطبيعة التوسعية لمؤشر التصنيع تُعد تطوراً إيجابياً.
- نظرة عامة على منطقة اليورو: يُهيمن الضعف الحاد في ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، على القوة النسبية التي يشهدها قطاع التصنيع الفرنسي. ويشير انخفاض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب إلى 51.5 (مقابل 52.4 المتوقعة) إلى مزيد من التباطؤ في زخم النمو في المنطقة.
- موقف البنك المركزي الأوروبي: من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على موقفه المحايد في توجيهاته المستقبلية. وتتوافق البيانات بشكل عام مع الاتجاه السائد خلال عام 2025. والأهم من ذلك، يبدو أن احتمالية تبني لهجة أكثر تشدداً لعام 2026 ضئيلة. وقد يُسهم هذا الوضع في تحييد أي أثر إيجابي متبقٍ على اليورو ناتج عن التصريحات المتشددة الأخيرة لصناع السياسات مثل إيزابيل شنابل.
