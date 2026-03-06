🚩تراجع مؤشر US500 قبل افتتاح السوق الأمريكي، وارتفاع مؤشر VIX بنسبة 6%

على المدى القريب، قد يستمر مؤشر

في احترام الحد الأدنى لخط الاتجاه، إلا أن كسر مستوى 6800 نقطة قد يُؤدي إلى ضغط لإعادة اختبار أدنى مستوياته المحلية قرب 6720 نقطة. وقد انخفض مؤشر القوة النسبية (

) على المدى القصير (خمس دقائق) مرة أخرى إلى ما يقارب 30، مما يُشير إلى حالة تشبع بيعي.