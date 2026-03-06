اقرأ أكثر
٤:٠٩ م · ٦ مارس ٢٠٢٦

🚩تراجع مؤشر US500 قبل افتتاح السوق الأمريكي، وارتفاع مؤشر VIX بنسبة 6%

سجلت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 (US500) خسائر واضحة قبيل افتتاح السوق الأمريكية، مع استمرار ضعف معنويات المستثمرين في ظل ارتفاع أسعار الطاقة، وخاصة النفط. كما تأثرت الأسواق سلبًا بتقارير المفاوضات بين الصين وإيران، والتي يُقال إن الصين ضغطت خلالها بقوة لضمان حرية الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز.

  • يخشى المستثمرون من احتمال إطالة أمد الصراع في الشرق الأوسط، في حين يستمر تصاعد التوترات في الخليج العربي. ويقترب مؤشر الدولار الأمريكي بالفعل من مستوى 100، مستعيدًا خسائره التي تكبدها لعدة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، في حين يُضيف ارتفاع عوائد السندات مزيدًا من الضغط على الأصول عالية المخاطر.
  • على المدى القريب، قد يستمر مؤشر US500 في احترام الحد الأدنى لخط الاتجاه، إلا أن كسر مستوى 6800 نقطة قد يُؤدي إلى ضغط لإعادة اختبار أدنى مستوياته المحلية قرب 6720 نقطة. وقد انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) على المدى القصير (خمس دقائق) مرة أخرى إلى ما يقارب 30، مما يُشير إلى حالة تشبع بيعي.
  • في تمام الساعة 12:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، ستصدر بيانات اقتصادية كلية أمريكية هامة، تشمل مبيعات التجزئة وتقرير سوق العمل (NFP). قد يُسهم صدور بيانات إيجابية في دعم الدولار وعوائد السندات، بينما قد تُخفف البيانات الأقل إيجابية أو المتوافقة مع التوقعات بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم. ويبدو أن السيناريو الأكثر خطورة هو صدور بيانات أعلى من التوقعات أو أقل منها بشكل ملحوظ، إذ قد يُؤدي الأخير إلى زيادة المخاوف بشأن ركود اقتصادي محتمل.

 

مؤشر US500، مؤشر تقلبات السوق (VIX) (بفاصل زمني 5 دقائق)

المصدر: xStation5

 

بلغ مؤشر VIX أعلى مستوياته المحلية بعد انخفاضه لفترة وجيزة إلى ما دون 23 خلال التداولات الليلية. ولا يزال الطلب على التحوط ضد المزيد من الانخفاض قويًا، حيث يقيّم السوق ما إذا كان بالإمكان الحفاظ على مستويات التقييم الحالية في ظل سيناريو ارتفاع العوائد وتجدد الضغوط التضخمية.

المصدر: xStation5

