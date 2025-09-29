🛢️تراجع نفط 1.5% وسط شائعات حول أوبك+

تؤثر التكهنات الجديدة بشأن عودة الإمدادات من تحالف أوبك+ على أسعار النفط الخام.

تراجعت الأسعار عن بعض مكاسب الأسبوع السابق - والتي كانت مدفوعة بتوقعات التعافي الصيني وعدم اليقين بشأن الإمدادات من روسيا - مع بداية الأسبوع الجديد. في الأسبوع الماضي، بلغت الأسعار ذروتها بالقرب من 70 دولارًا للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من شهرين، على الرغم من أن المكاسب قد تقلصت بشكل كبير بنهاية جلسة يوم الجمعة.

استراتيجية أوبك+ ومخاطر فائض المعروض

أشارت تقارير غير رسمية خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن أوبك+ تدرس زيادة أخرى في الإنتاج اعتبارًا من نوفمبر، والتي قد تتجاوز 137 ألف برميل يوميًا المعلن عنها سابقًا. سيواصل هذا القرار استراتيجية التحالف لاستعادة حصته السوقية على حساب دوره التقليدي كمنظم للأسعار، مما يثير المخاوف بشأن زيادة أخرى في فائض المعروض العالمي. تقدر وكالة الطاقة الدولية أن الفائض قد يصل إلى 3 ملايين برميل يوميًا العام المقبل. في ظل هذا السيناريو، تتوقع جولدمان ساكس أن ينخفض ​​سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى نطاق يتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل.

سيكون بيان وزير النفط السعودي يوم الأربعاء هذا الأسبوع حاسمًا، وكذلك اجتماع الكارتل المُقرر عقده في 5 أكتوبر. في حال تأكيد خطط زيادة حدود الإنتاج، فمن المُحتمل حدوث انخفاض إضافي في الأسعار، لا سيما في ظلّ فترة تراكم المخزون الموسمي الحالية.

المخاطر الروسية لا تزال تُشكّل ثقلًا مُوازنًا

من المهمّ عدم إغفال مخاطر الإمدادات المُستمرة المُتعلقة بروسيا. خلال عطلة نهاية الأسبوع، شنّت أوكرانيا المزيد من الهجمات على البنية التحتية النفطية الروسية، مما قد يُفاقم نقص الوقود المحلي. مع ذلك، قد يستلزم انخفاض مُعالجة النفط الخام في روسيا زيادةً في صادرات النفط الخام نفسها، وهو عامل سلبيّ للسوق. حاليًا، ما يصل إلى 30% من طاقة التكرير في روسيا مُعطّلة، وسعة التخزين محدودة. لذلك، لتجنب توقف الإنتاج، قد تُضطر روسيا إلى زيادة صادراتها من النفط الخام.

علاوة على ذلك، تُشير التكهنات إلى أن دونالد ترامب قد منح أوكرانيا، بشكل غير رسمي، إذنا باستخدام معدات مُزوّدة من الولايات المتحدة لشنّ هجمات في عمق روسيا. هذه الخطوة تُشير إلى احتمال زيادة الضغط على روسيا. من المعروف أن ترامب يرغب في أن تتوقف دول مثل الهند والصين عن شراء السلع الروسية.

نقاط التركيز الرئيسية في السوق للمستثمرين

تأكيد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج في اجتماع الأسبوع الأول من أكتوبر.

بيانات معهد البترول الأمريكي وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول تغيرات المخزون، والتي قد تعزز أو تخفف الضغط الحالي على العرض.

وتيرة التعافي الاقتصادي في الصين وأوروبا كما أشارت إليها البنوك المركزية.

التوقعات الفنية