تراجع سهم UEC بنسبة 10% وسط احتمالات لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. 📉انخفاض مخزونات اليورانيوم

تشهد أسهم اليورانيوم انخفاضًا حادًا اليوم، على الرغم من ارتفاع أسعار العقود الآجلة لليورانيوم إلى 73.5 دولارًا للرطل. ويمكن ربط هذا الانخفاض بشكل غير مباشر بتزايد احتمالات وقف إطلاق النار في أوكرانيا واحتمال تحسن العلاقات بين واشنطن وموسكو. ونتيجةً لذلك، انخفض "خطر" فرض عقوبات واسعة النطاق على القطاع النووي الاستراتيجي الروسي في الولايات المتحدة.
- شهد قطاع تعدين اليورانيوم مؤخرًا ارتفاعًا جزئيًا على خلفية توقعات فرض عقوبات على اليورانيوم الروسي. أما في السيناريو المعاكس، فيعني أنه على الرغم من أن سوق اليورانيوم المحلي في الولايات المتحدة من المرجح أن يستمر في النمو، إلا أنه لن يخلو من البدائل التنافسية.
- كما يُثقل جني الأرباح كاهل القطاع، مما يدفع أسهم تعدين اليورانيوم إلى الانخفاض. ومن بين أكبر الخاسرين شركتا كاميكو وسنتروس إنرجي، بينما انخفض سهم إنرجي فيولز بنحو 18%. كما تخسر أسهم شركة يورانيوم إنرجي (UEC.US) أكثر من 10%، متراجعةً عن مستوياتها القياسية.
UEC.US (فاصل D1)
المصدر: xStation5