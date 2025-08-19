تراجع سهم UEC بنسبة 10% وسط احتمالات لاتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا. 📉انخفاض مخزونات اليورانيوم

شهد قطاع تعدين اليورانيوم مؤخرًا ارتفاعًا جزئيًا على خلفية توقعات فرض عقوبات على اليورانيوم الروسي. أما في السيناريو المعاكس، فيعني أنه على الرغم من أن سوق اليورانيوم المحلي في الولايات المتحدة من المرجح أن يستمر في النمو، إلا أنه لن يخلو من البدائل التنافسية.