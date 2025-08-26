تراجعت عملة البيتكوين إلى 110 آلاف دولار مع تحول انتباه المستثمرين إلى الإيثريوم

انخفضت قيمة بيتكوين اليوم، متراجعةً إلى 110 آلاف دولار أمريكي، حيث دفع جني الأرباح سعر العملة الرقمية الرئيسية إلى الانخفاض، مع تراجع ملحوظ في تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية. يركز المستثمرون بشكل أكبر على الإيثريوم، ثاني أكبر عملة رقمية، حيث يفوق حجم التداول والنشاط في صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية بيتكوين بكثير، مما يشير إلى أن شهية المخاطرة في سوق العملات الرقمية لم تتراجع، بل تحولت إلى عملات رقمية أكثر "مخاطرة"، وليس فقط بيتكوين.

بيتكوين (النصف الأول)

يختبر السعر اليوم نطاقًا أدنى من قناة السعر الهابطة، بالقرب من 110 آلاف دولار أمريكي. يشير الاتجاه قصير المدى إلى تراجع المعنويات في سوق أكبر عملة رقمية.

المصدر: xStation5

في حين ينخفض ​​سعر البيتكوين، يرتفع سعر الإيثريوم، ولكن من أعلى مستوى له على الإطلاق انخفض سعر الإيثريوم أيضًا بنسبة 8% تقريبًا.

المصدر; xStation5