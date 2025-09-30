تراجعت أسعار الكاكاو بنسبة 3.5% إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2024 وسط مخاوف من تراجع الإمدادات📉

انخفضت العقود الآجلة للكاكاو في بورصة إنتركونتيننتال (ICE) (COCOA) بنسبة تقارب 3.5% اليوم، في ظل تركيز الأسواق على موسم 2025/2026، وتوقع تحسن كبير في المعروض. وقد أتاح بدء موسم الحصاد في ساحل العاج (أكبر منتج للكاكاو في العالم)، والمقرر في الأول من أكتوبر، فرصةً لتوفير إمدادات جديدة للسوق. ونتيجةً لذلك، انخفضت أسعار الكاكاو بأكثر من 50% عن أعلى مستوى لها على الإطلاق.

تنتظر الأسواق الآن بيانات طحن الكاكاو من أسواق الكاكاو الرئيسية، والمقرر صدورها الأسبوع المقبل. وفي ظل هذه البيانات، ستكون أقل من المتوقع، وهو سيناريو محتمل، وقد نتوقع تأكيدًا فنيًا لنموذج الرأس والكتفين، وزيادة ضغط البيع على عقود الكاكاو الآجلة، في ظل تحول تركيز المضاربين والمشاركين في السوق من شح المعروض إلى انخفاض الطلب، وتحسن كبير في إنتاج الكاكاو العام المقبل.

المصدر: xStation5

توقعات سوق الكاكاو (CoT - ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٥)

التجار (المنتجون/التجار/المعالجون/المستخدمون)

يميلون بقوة نحو البيع: حوالي ٥٠.٤ ألف عقد بيع مقابل ٢٧.١ ألف عقد شراء.



هذا نهج تحوّطي تقليدي - حيث يحمي المنتجون والمعالجون أنفسهم من مخاطر ارتفاع الأسعار من خلال بيع العقود الآجلة.



يشير ارتفاع مراكز البيع التجارية إلى أن جانب العرض في السوق يتوقع أسعارًا مرتفعة ويتحوّط بنشاط.

الأموال المُدارة (صناديق المضاربة)

يميلون بوضوح نحو البيع: ١٦.٩ ألف عقد شراء مقابل ١٠.١ ألف عقد بيع.



يشير هذا إلى أن رأس المال المضارب لا يزال يراهن على ارتفاع أسعار الكاكاو، على الرغم من البيع التجاري المكثف على المكشوف.



خلال الأسبوع الماضي، أضافت صناديق المضاربة حوالي ١.٥ ألف عقد بيع جديد، مما يُشير إلى تزايد الحذر.

خلاصة الموقف

يبدو جليًا وجود تضارب أدوار تقليدي: إذ يظل المنتجون في موقف دفاعي (بيع)، بينما تحتفظ الصناديق بتفوقها في مراكز الشراء.

غالبًا ما يعني هذا الوضع بقاء السوق تحت ضغط العرض، لكن أموال المضاربة لا تزال تدعم الاتجاه الصعودي.

مع زيادة التجار لمراكز البيع، وزيادة الصناديق بحذر لمراكز البيع، قد يدخل السوق في مرحلة توطيد، مع بعض مخاطر جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة.

يتحوط التجار بشدة ضد ارتفاع الأسعار، بينما تواصل الصناديق المُدارة رهانها على مزيد من الارتفاع - وإن بحذر أكبر من ذي قبل. يشير هذا إلى احتمال تزايد الضغط على مراكز الصناديق المُدارة (كبار المضاربين)، إذا أشارت بيانات الطحن إلى تباطؤ الطلب على الشوكولاتة وغيرها من المنتجات المُرتبطة بالكاكاو.

المصدر :CFTC