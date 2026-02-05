تراجعت أسهم أمازون بنسبة 10% مع تراجع المستثمرين أمام ثمن هيمنة الذكاء الاصطناعي.

اختتمت أمازون عام 2025 بنتائج قياسية، إلا أن حماس السوق سرعان ما خفت بسبب خطة الاستثمار الطموحة والمكلفة للغاية لعملاق البيع بالتجزئة والحوسبة السحابية. فبينما بلغت إيرادات الربع الرابع 213.4 مليار دولار (بزيادة 13.6% على أساس سنوي)، متجاوزةً توقعات المحللين بشكل ملحوظ، بلغ ربح السهم 1.95 دولار، أي أقل بفارق سنت واحد فقط عن توقعات السوق. وعلى الرغم من النمو القوي بنسبة 24% في قسم الحوسبة السحابية AWS وتوقعات المبيعات المتفائلة لعام 2026، فقد شعر المستثمرون بالقلق إزاء الارتفاع المتوقع في الإنفاق الرأسمالي وانخفاض توقعات الدخل التشغيلي للربع الأول عن المتوقع.

المؤشرات الرئيسية: الربع الرابع 2025

ربح السهم وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا: 1.95 دولار (أقل بقليل من التوقعات البالغة 1.96 دولار).

الإيرادات: 213.4 مليار دولار (+13.6% على أساس سنوي) - متجاوزة التوقعات بحوالي 2.17 مليار دولار .

الدخل التشغيلي: حوالي 25.0 مليار دولار (ارتفاعًا من 21.2 مليار دولار في العام السابق)، على الرغم من تأثير رسوم استثنائية بقيمة 2.44 مليار دولار متعلقة بنزاعات ضريبية وتكاليف إنهاء الخدمة .

خدمات الحوسبة السحابية المتقدمة (AWS): 35.6 مليار دولار من الإيرادات (+24% على أساس سنوي) - تسارع ملحوظ مقارنةً بنسبة النمو البالغة 20% المسجلة في الربع السابق .

الأداء الإقليمي: أمريكا الشمالية 127.1 مليار دولار (+10%)؛ دوليًا 50.7 مليار دولار (+17%).

توقعات الربع الأول من عام 2026

صافي المبيعات: 173.5 مليار دولار - 178.5 مليار دولار (متجاوزة التوقعات البالغة 173.2 مليار دولار)، مما يشير إلى نمو بنسبة 11-15% على أساس سنوي .

الدخل التشغيلي: من 16.5 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار (مقارنةً بتوقعات السوق البالغة حوالي 22 مليار دولار) .

استثمارات ضخمة: من المتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية المخططة لعام 2026 إلى 200 مليار دولار، ارتفاعًا من 125 مليار دولار في عام 2025. ويُخصص هذا الإنفاق لتوسيع نطاق نموذج الذكاء الاصطناعي "أمازون ليو"، وتطوير البنية التحتية، والتوسع في مجال "التجارة السريعة ".

تحليل: الإيرادات مقابل خفض النفقات

يمثل الربع الرابع من العام الحالي لشركة أمازون مثالًا نموذجيًا على شركة تحقق نموًا هائلًا في الإيرادات مع العمل في ظل ضغوط متزايدة على التكاليف. ويُعدّ تجاوز توقعات المبيعات بأكثر من ملياري دولار على هذا النطاق الضخم إنجازًا باهرًا. وكان الانخفاض الطفيف في ربحية السهم ناتجًا بشكل أساسي عن رسوم غير متكررة، بينما تستمر هوامش التشغيل الأساسية في الارتفاع.

ويبقى "جوهرة التاج" في هذا التقرير هو خدمات أمازون السحابية (AWS). يؤكد معدل النمو البالغ 24% أن موجة الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وتراجع ميزانيات الحوسبة السحابية للمؤسسات بدأت تظهر بوضوح في الأرقام. مع ذلك، لا تُشير أمازون إلى أي نية للاكتفاء بما حققته؛ إذ تُؤكد توقعاتها الطموحة لعام 2026 على استراتيجية "النمو بأي ثمن". تُضحي الشركة عن قصد بالتدفقات النقدية الحرة قصيرة الأجل لترسيخ هيمنتها على الحوسبة السحابية وشبكات الخدمات اللوجستية المستقبلية.

لكن يبقى التحدي الأكبر أمام المستثمرين هو القفزة الهائلة في الإنفاق الرأسمالي. فقد أثار احتمال استثمار 200 مليار دولار في عام واحد مخاوف بشأن التدفقات النقدية الحرة المستقبلية. وكما هو الحال مع ردود الفعل الأخيرة تجاه شركتي ألفابت ومايكروسوفت، بدأ السوق يفقد صبره، مطالباً بأدلة ملموسة تُثبت أن هذا الإنفاق التاريخي على البنية التحتية سيُحقق تسارعاً مماثلاً في صافي الأرباح.

رد فعل السوق

أدى الجمع بين الالتزام الضخم بالإنفاق وهدف الدخل التشغيلي المتحفظ للربع الأول إلى تراجع حاد. تراجعت أسهم أمازون بنسبة تصل إلى 10% في التداولات المسائية. ومع الأخذ في الاعتبار انخفاضها بنسبة 4% خلال جلسة التداول الرسمية اليوم - وسط موجة بيع واسعة النطاق للأصول العالمية - يتداول السهم حاليًا بانخفاض يقارب 8% في التداولات المسائية، مع بقائه متذبذبًا فوق مستوى 200 دولار.

وإذا افتتح السهم قرب 205 دولارات، فسيسجل أدنى مستوى له منذ مايو 2025، ما يمثل انخفاضًا من أعلى مستوى له إلى أدنى مستوى له بنحو 25% عن أعلى مستوياته على الإطلاق.