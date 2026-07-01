🚩 تراجعت أسهم نايكي بعد إعلان الأرباح – لتصل إلى أدنى مستوى لها في 12 عامًا

رغم أن شركة نايكي حققت نتائج أفضل من المتوقع للربع الأخير من السنة المالية 2026، إلا أن المستثمرين ركزوا بشكل أساسي على تصريحات الإدارة بشأن المستقبل. وأقرّ المسؤولون التنفيذيون بأن عملية إعادة هيكلة الشركة تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، وأن الطلب الاستهلاكي لا يزال تحت ضغط، وأن الضعف المستمر في الصين يؤثر سلبًا على الأداء. ونتيجة لذلك، انخفضت أسهم نايكي بنسبة 3% تقريبًا في التداولات المسائية بعد إعلان الأرباح.

النقاط الرئيسية:

حققت نايكي إيرادات بلغت 11 مليار دولار، بانخفاض قدره 1% تقريبًا على أساس سنوي، لكنها تجاوزت توقعات السوق بشكل طفيف.

بلغت الأرباح المعدلة للسهم الواحد 0.20 دولار، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​توقعات المحللين البالغ 0.13 دولار.

بلغت الأرباح المعلنة للسهم الواحد 0.72 دولار، على الرغم من أنها شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بفضل فائدة لمرة واحدة متعلقة باسترداد رسوم الاستيراد.

تتوقع الشركة انخفاضًا إضافيًا في الإيرادات خلال النصف الأول من السنة المالية 2027.

انخفضت المبيعات في الصين الكبرى بنسبة 17%، متسارعةً مقارنةً بالربع السابق.

انخفضت أسهم نايكي بنحو 35% منذ بداية العام.

أرباح أفضل من المتوقع، لكن المستثمرين يتطلعون إلى المستقبل

للوهلة الأولى، بدا تقرير أرباح نايكي مُشجعًا. فقد تجاوزت الشركة توقعات المحللين للإيرادات، وحسّنت الربحية، وحققت صافي دخل أعلى بكثير من العام السابق.

جاءت المفاجأة الإيجابية الأكبر من هوامش الربح وتكاليف التشغيل. ارتفع الربح التشغيلي إلى حوالي 1.3 مليار دولار، بينما بلغ صافي الدخل حوالي 1.1 مليار دولار. ساهم انخفاض تكلفة المبيعات في تعويض ضعف الإيرادات ودعم الربحية الأقوى.

مع ذلك، سرعان ما حوّل المستثمرون انتباههم من النتائج التاريخية إلى توقعات الإدارة المستقبلية.

أصبحت هذه التوقعات في نهاية المطاف خيبة الأمل الأكبر.

الإدارة: تعافي نايكي سيستغرق وقتًا أطول

لم تكن أهم نتيجة من مكالمة الأرباح هي أرقام الربع، بل اللهجة التي اعتمدها الرئيس التنفيذي إليوت هيل.

أقرّ هيل بأن عملية إعادة هيكلة نايكي لا تزال غير متوازنة وستتطلب وقتًا أطول بكثير قبل أن تظهر تحسينات ملموسة.

بحسب الإدارة:

يتحسن نمو المبيعات في فئات محددة فقط،

العديد من المنتجات الجديدة التي تم إطلاقها بدأت بالوصول إلى المتاجر مؤخرًا،

إعادة بناء شراكات البيع بالجملة عملية تستغرق عدة سنوات،

لن يظهر الأثر الكامل لاستراتيجية المنتجات الجديدة إلا في الفصول القادمة.

كما أعلن هيل أن نايكي تخطط لطرح أكثر من اثني عشر طرازًا جديدًا من الأحذية، مؤكدًا أن هذه الإطلاقات ستستغرق وقتًا لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات.

لا تزال الصين تمثل التحدي الأكبر لشركة نايكي.

لا ​​تزال منطقة الصين الكبرى تشكل مصدر قلق بالغ للشركة. فقد انخفضت المبيعات في المنطقة بنسبة 17%، مقارنةً بانخفاض قدره 10% تقريبًا في الربع السابق، مما يجعلها واحدة من أضعف أسواق نايكي أداءً.

وتستمر عدة عوامل في التأثير سلبًا على أعمال الشركة، منها:

ضعف الطلب الاستهلاكي،

خسارة حصة سوقية لصالح المنافسين المحليين،

ارتفاع مستويات المخزون لدى شركاء التجزئة،

مجموعة منتجات أصبحت مؤخرًا أقل جاذبية من منتجات المنافسين.

تواصل العلامات التجارية الصينية للملابس الرياضية، مثل أنتا سبورتس ولي نينغ، اكتساب حصة سوقية من خلال الاستفادة من تزايد تفضيل المستهلكين للعلامات التجارية المحلية، مع الاستجابة بشكل أكثر فعالية للاتجاهات المحلية.

يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة لأن منطقة الصين الكبرى لا تزال تمثل حوالي 15% من إيرادات نايكي السنوية، مما يجعلها ثالث أكبر سوق للشركة بعد أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

لا يزال المستهلكون تحت ضغط.

كما أعرب المستثمرون عن قلقهم إزاء تصريحات المدير المالي المنتهية ولايته، ماثيو فريند. بحسب فريند: "لا نتوقع تحسناً ملحوظاً في الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الستة المقبلة".

وتعتقد الإدارة أن المستهلكين حول العالم ما زالوا يعانون من ضغوط ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث تُعدّ الملابس الرياضية والأحذية الرياضية من بين الفئات التي تشهد أكبر تباطؤ في المبيعات.

وتشمل العوامل الأخرى التي تُعيق النمو:

ارتفاع الرسوم الجمركية،

عدم الاستقرار الجيوسياسي،

ترشيد الإنفاق الاستهلاكي،

استمرار تصفية المخزون القديم.

بدأت تظهر بوادر تحسن.

على الرغم من التوقعات الحذرة، أشارت الإدارة إلى عدة تطورات مشجعة.

يُلاحظ التحسن الأكبر حاليًا في أمريكا الشمالية.

ارتفعت الإيرادات في المنطقة بنسبة 3% تقريبًا، مدعومةً بتركيز نايكي المتجدد على إعادة بناء علاقات البيع بالجملة بعد استراتيجية البيع المباشر للمستهلكين التي اتبعتها الشركة في عهد الرئيس التنفيذي السابق جون دوناهو.

كما أفادت الشركة بتحسن الطلب على منتجات كرة القدم بعد تباطؤ مؤقت في وقت سابق من هذا العام، مدعومًا بزيادة التسويق بالتزامن مع كأس العالم لكرة القدم لهذا العام، وتسارع وتيرة إطلاق المنتجات الجديدة.

وتتوقع نايكي أيضًا أن يتحول هامش الربح الإجمالي إلى إيجابي طفيف خلال الربع الأول من السنة المالية 2027.

ساهمت المكاسب غير المتكررة في تعزيز الأرباح المعلنة.

كما استفادت الأرباح المعلنة من بند غير متكرر هام.

سجلت نايكي ما يقارب 986 مليون دولار أمريكي متعلقة بالاسترداد المتوقع لرسوم الاستيراد المدفوعة سابقًا.

ونتيجةً لذلك، بلغت الأرباح المعلنة للسهم الواحد 0.72 دولار أمريكي، بينما بلغ ربح السهم المعدل، باستثناء البنود غير المتكررة، 0.20 دولار أمريكي فقط.

بالنسبة للمستثمرين، يشير هذا إلى أن التحسن التشغيلي الأساسي أقل مما توحي به أرقام الأرباح المعلنة في البداية.

ما يتابعه المستثمرون الآن

خلال الفصول القادمة، من المرجح أن يركز المستثمرون على عدة تطورات رئيسية:

استقرار المبيعات في الصين،

وتيرة إعادة بناء شراكات البيع بالجملة،

ونجاح إطلاق المنتجات القادمة،

وتأثير الرسوم الجمركية وتكاليف الاستيراد على هوامش الربح،

واتجاهات طلب المستهلكين في أمريكا الشمالية وأوروبا.

إذا حققت دورة منتجات نايكي الجديدة زخمًا واستمر هذا الزخم في أمريكا الشمالية، فقد يبدأ المستثمرون في إعادة تقييم إمكانات أرباح الشركة على المدى الطويل.

مع ذلك، تُقرّ الإدارة نفسها حاليًا بأنّ عملية إعادة هيكلة نايكي ستستغرق وقتًا أطول مما توقعه السوق قبل بضعة أرباع فقط.

تمر نايكي حاليًا بمرحلة انتقالية. تتحسن أساسيات التشغيل تدريجيًا، مدعومةً بارتفاع الربحية، ونمو الإيرادات في أمريكا الشمالية، والمؤشرات الأولى على نجاح استراتيجية الشركة الجديدة. ومع ذلك، لا تزال الشركة تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في الصين، حيث لا يزال الطلب ضعيفًا، وتشتد المنافسة، ولا تزال عملية إعادة تنظيم المخزون جارية.

خلال الأرباع القليلة القادمة، من المرجح أن يُركز المستثمرون بشكل أكبر على الأدلة التي تُشير إلى تسارع عملية إعادة الهيكلة بدلًا من التركيز على تجاوز الأرباح الفصلية الفردية للتوقعات.

أسهم نايكي وتقييمها (NKE.US)

تُتداول أسهم نايكي حاليًا عند مستويات لم تشهدها منذ عام 2014، بعد أن انخفضت بنسبة تقارب 80% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق. أشارت التداولات التي أعقبت إعلان الأرباح إلى احتمال افتتاح السهم دون 40 دولارًا أمريكيًا للسهم، أي أقل بنحو 50% من متوسطه المتحرك على مدى 200 أسبوع. ويُعدّ حجم هذا الانخفاض غير مسبوق تاريخيًا، ويعكس مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة تعافي الشركة.

المصدر: xStation

على الرغم من خسارة نايكي لأكثر من 35% منذ بداية العام، وأكثر من 42% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أنها لا تزال واحدة من أكثر شركات الملابس الرياضية ربحية في العالم. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 60.8 مليار دولار، بينما يشير مُضاعف الربحية البالغ حوالي 27 - أي أعلى بنحو 10% من متوسط ​​شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 - إلى أن السهم ليس رخيصًا، حيث لا يزال المستثمرون يُولون أهمية كبيرة لإمكانية تعافيه على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، لا يمكن تجاهل تراجع المؤشرات الأساسية. فعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، سجلت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وربحية السهم، معدلات نمو سنوية مركبة سلبية.

يوضح الرسم البياني بوضوح أنه بعد بلوغ إيرادات قياسية تجاوزت 51 مليار دولار في العامين الماليين 2022 و2023، بدأت المبيعات في الانخفاض، لتصل إلى حوالي 46.3 مليار دولار. انخفض صافي الدخل بشكل حاد إلى حوالي 3.2 مليار دولار، مما يعكس ضغوطًا على هوامش الربح نتيجة تصفية المخزون، وضعف الطلب الاستهلاكي، واستمرار ضعف السوق الصينية.

ومع ذلك، لا تزال نايكي تحقق عائدًا على رأس المال المستثمر (ROIC) بنسبة 13% تقريبًا، وهو أعلى بكثير من متوسط ​​التكلفة المرجحة لرأس المال (WACC) المقدرة بنحو 8%. يشير هذا إلى أن الشركة لا تزال تخلق قيمة للمساهمين، على الرغم من أن الفارق بين العائدات وتكلفة رأس المال أضيق بكثير مما كان عليه قبل عدة سنوات.

ستكون الأرباع القليلة القادمة حاسمة في تحديد ما إذا كانت استراتيجية الرئيس التنفيذي إليوت هيل للنهوض بالشركة قادرة على عكس مسارها السلبي. إذا بدأت المبيعات في الصين بالاستقرار، ونجحت عمليات إطلاق المنتجات الجديدة في تسريع نمو الإيرادات، فقد يثبت التقييم الحالي جاذبيته في نهاية المطاف. مع ذلك، إذا استمر انخفاض الإيرادات طوال السنة المالية 2027، فقد يخفض المستثمرون توقعاتهم مرة أخرى لواحدة من أشهر العلامات التجارية الرياضية في العالم.

المصدر: XTB Research