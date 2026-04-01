تراجعت أسهم شركة نايكي بنسبة 10% بعد انخفاض أرباحها إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2015 📉

جاءت نتائج شركة نايكي (NKE.US) للربع الثالث من السنة المالية 2026 أفضل من توقعات السوق، وهو ما فسّره المستثمرون في البداية كمؤشر على بدء الشركة في تحقيق استقرار أكبر في أعمالها رغم ضغوط التكاليف وبيئة التشغيل الأكثر صعوبة. بعد الإعلان عن النتائج، ارتفع سهم الشركة بنسبة 3% في التداولات المسائية، لكنه في نهاية المطاف خسر ما يقارب 10%، ليصل إلى 47 دولارًا. تمثلت أبرز الإيجابيات في ارتفاع مفاجئ في ربحية السهم، وإيرادات فاقت التوقعات بشكل طفيف، وتحسن في المخزونات، التي كانت من أهم محاور تركيز السوق في الأرباع الأخيرة. مع ذلك، لم يخلُ التقرير من نقاط ضعف، لا سيما الضغط على هوامش الربح الإجمالية نتيجة للتعريفات الجمركية في أمريكا الشمالية وارتفاع تكاليف التشغيل. كذلك، أشار تقرير المحللين إلى عدة مؤشرات سلبية على الأقل لأعمال الشركة. بدا أن الإدارة ترى أن التعافي لم يبدأ فعليًا بعد، وقد لا يتحقق إلا بعد بضعة أرباع أخرى.

نتائج نايكي

بلغت ربحية السهم 0.35 دولار أمريكي، مقابل توقعات بلغت 0.30 دولار أمريكي، مسجلةً بذلك مفاجأة إيجابية بنسبة 16.7%.

وبلغت الإيرادات 11.3 مليار دولار أمريكي، متجاوزةً قليلاً التوقعات التي كانت تُشير إلى 11.23 مليار دولار أمريكي.

وانخفضت المبيعات، بعد تعديلها وفقًا لسعر الصرف، بنسبة 3%، على الرغم من ثبات الإيرادات المُعلنة مقارنةً بالعام الماضي.

وأظهرت أمريكا الشمالية مرونة نسبية، حيث سجلت نموًا في الإيرادات بنسبة 3%، بينما كان أداء المناطق الأخرى أضعف.

وبلغ هامش الربح الإجمالي 40.2%، بانخفاض قدره 130 نقطة أساس، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الرسوم الجمركية في أمريكا الشمالية.

وانخفضت المخزونات بنسبة 1% على أساس سنوي، وهو ما يُمكن اعتباره مؤشرًا إيجابيًا إلى حد ما بعد المشاكل السابقة المتعلقة بفائض المخزون.

وارتفعت تكاليف البيع والتسويق والإدارة بنسبة 2%، مع تأثر النتائج بتكاليف إنهاء خدمة بلغت حوالي 230 مليون دولار أمريكي.

وبلغ معدل الضريبة الفعلي 20%.

وتتوقع نايكي أن تبلغ ربحية السهم 0.19 دولار أمريكي للربع الرابع من السنة المالية 2026. تفترض الشركة أيضًا تحسنًا تدريجيًا في الإيرادات خلال العامين الماليين 2026 و2027، مما يشير إلى أن الإدارة تتوقع تعافيًا أكثر استقرارًا بعد فترة صعبة.

وأكدت الإدارة على فعالية إجراءاتها الاستباقية في أمريكا الشمالية، مع الإشارة إلى أن ضغوط الرسوم الجمركية والتحكم في المخزون سيظلان من أولويات الإدارة الرئيسية.

من بين المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة: تأثير الرسوم الجمركية على الربحية، وخطر ارتفاع المخزونات مجددًا، وتقلبات أسعار الصرف، وعدم اليقين بشأن الطلب الاستهلاكي العالمي.

حافظت نايكي على توزيعات أرباحها لمدة 43 عامًا، ويبلغ عائد توزيعات الأرباح الحالي 3.1%.

ما الذي لم يُعجب وول ستريت؟

أولًا وقبل كل شيء، يستغرق التعافي وقتًا أطول مما توقعه المستثمرون. ولعل هذه كانت أهم إشارة سلبية من المكالمة بأكملها. اعترفت الإدارة صراحةً عدة مرات بأن "التعافي يستغرق وقتًا أطول مما نود" وأن بعض الإجراءات تستغرق وقتًا أطول من المتوقع. هذا يُطيل فترة الضغط على النتائج، ويزيد من مخاطر التنفيذ، ويُقلل من الثقة في وتيرة التحسن التي يُفضل السوق عادةً تقييمها مبكرًا.

لا تزال الإيرادات تحت ضغط، والتوقعات حذرة. صرّحت نايكي بأن إيرادات الربع الثالث كانت ثابتة وفقًا للبيانات المعلنة، ومنخفضة بنسبة 3% عند احتسابها على أساس ثابت لسعر الصرف. وتتوقع الشركة انخفاض الإيرادات بنسبة تتراوح بين 2% و4% في الربع الرابع من السنة المالية. ومن المتوقع أن يظل نمو الإيرادات في الأشهر اللاحقة حتى نهاية السنة التقويمية ضمن خانة الآحاد المنخفضة. بعبارة أخرى، لم تعد الشركة بعد إلى النمو الحقيقي، ومن المتوقع أن يكون التحسن متفاوتًا للغاية بين المناطق والقطاعات.

تتراجع المبيعات في الصين الكبرى، وسيستمر هذا التراجع في التأثير سلبًا على الشركة. انخفضت الإيرادات في الربع بنسبة 10% على أساس سنوي، وانخفضت إيرادات البيع بالجملة بنسبة 13%، وتراجعت مبيعات نايكي الرقمية بنسبة تصل إلى 21%. علاوة على ذلك، تتوقع الشركة انخفاض الإيرادات في المنطقة بنسبة 20%. لا تخفي الإدارة حقيقة أن أي انتعاش في الصين قد لا يحدث بسرعة، وهو أمر مثير للقلق لأن الصين لطالما كانت أحد محركات النمو الرئيسية لشركة نايكي.

انخفضت مبيعات الأحذية والملابس والمعدات الرياضية، ورغم أن هذا القطاع لا يزال يبدو قويًا نسبيًا مقارنةً بباقي قطاعات نايكي، إلا أنه لا يمثل سوى أقل من نصف إيرادات الشركة. قد يشعر محللو وول ستريت بالقلق من أن نايكي تحقق نجاحات متفرقة في قطاعي الجري وكرة القدم، بينما لا يزال قطاعها الأساسي، وهو الملابس الرياضية وأسلوب الحياة، يعاني من عدم الاستقرار.

أخيرًا، انخفض هامش الربح الإجمالي في الربع الأخير بمقدار 130 نقطة أساسية ليصل إلى 40.2%، ويعود أحد الأسباب الرئيسية إلى ارتفاع الرسوم الجمركية في أمريكا الشمالية، والتي خفضت الهامش وحده بمقدار 300 نقطة أساسية. من المتوقع أن يبقى الهامش تحت ضغط في الربع الرابع، حيث تتوقع الشركة انخفاضًا يتراوح بين 25 و75 نقطة أساسية رغم التحسن التدريجي. انخفضت مبيعات نايكي دايركت بنسبة 7%، ومبيعات نايكي ديجيتال بنسبة 9%. وفي أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، انخفضت المبيعات الرقمية بنسبة 6%. تأخر تعافي الهامش، في ظل استمرار الشركة في العمل في بيئة تتسم بنشاط ترويجي مكثف وتخفيضات كبيرة.

NKE (الفترة W1)

المصدر: xStation5