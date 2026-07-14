تراجعت أسهم شركات البرمجيات بسبب مخاوف الإنفاق المؤسسي 🚩 انخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 3%

تراجعت أسهم شركات البرمجيات والاستشارات بشكل حاد بعد أن أصدرت شركة IBM نتائجها الأولية للربع الثاني، والتي جاءت دون التوقعات في كل من الإيرادات والأرباح. والأهم من ذلك، سلطت IBM الضوء على تحول ملحوظ في سلوك عملاء المؤسسات، وهو ما فسّره المستثمرون كإشارة تحذيرية محتملة لسوق برمجيات المؤسسات بشكل عام.

ومن أبرز الشركات التي شهدت انخفاضًا في أسهمها:

IBM : أكثر من 20%

Accenture : حوالي 8%

Cognizant : حوالي 7%

ServiceNow : حوالي 7%

Salesforce : حوالي 5%

Workday : حوالي 5%

Adobe و HubSpot و Datadog و Microsoft : أكثر من 3%

وتقوم الشركات بتحويل إنفاقها من البرمجيات إلى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبعيدًا عن النتائج المالية المخيبة للآمال، ركز السوق بشكل أساسي على تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة IBM، أرفيند كريشنا، بشأن سلوك العملاء في نهاية شهر يونيو. ووفقًا لشركة IBM، فقد بدأ العديد من عملاء المؤسسات في إعادة توجيه ميزانيات تكنولوجيا المعلومات بعيدًا عن البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات التقليدية ومشاريع التحول الرقمي، نحو الخوادم وأنظمة التخزين وشرائح الذاكرة، في محاولة لتأمين الأجهزة الحيوية قبل ارتفاع الأسعار أكثر.

يُعزى هذا التوجه بشكل رئيسي إلى النقص العالمي المستمر في ذاكرة HBM وDRAM. ويستمر الطلب الهائل من مزودي خدمات الحوسبة السحابية العملاقة واستثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في رفع أسعار مكونات مراكز البيانات الرئيسية. ونتيجةً لذلك، تُخصص الشركات نسبة متزايدة من ميزانيات تقنية المعلومات لشراء الأجهزة، مما يُقلل من رأس المال المتاح لتراخيص البرامج، واشتراكات SaaS، والخدمات الاستشارية، ونشر البرامج الجديدة.

ويخشى السوق تباطؤًا أوسع نطاقًا في برامج المؤسسات.

بالنسبة للمستثمرين، يكمن القلق الرئيسي في أن هذه المشكلة قد تتجاوز شركة IBM. فإذا استمرت الشركات في إعادة توجيه رأس المال من البرامج نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، فقد تواجه شركات البرامج والاستشارات تباطؤًا في نمو الإيرادات خلال الفصول القادمة.

وقد وجدت هذه المخاوف أرضية خصبة، إذ كان المستثمرون قلقين بالفعل من أن الذكاء الاصطناعي قد يُقلل في نهاية المطاف الطلب على برامج المؤسسات التقليدية والخدمات الاستشارية، مما يُسبب تحديات طويلة الأجل للعديد من الشركات في هذا القطاع. كما أشارت IBM إلى تزايد تهديدات الأمن السيبراني بوتيرة متسارعة، الأمر الذي صرف انتباه العملاء عن تنفيذ بعض مشاريع تقنية المعلومات خلال الأسابيع الأخيرة من الربع.

أسهم مايكروسوفت (الإطار الزمني اليومي)

انخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 7% عن متوسطها المتحرك الأسي لـ 200 يوم (الخط الأحمر)، وهي الآن منخفضة بنحو 30% عن أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقد واجهت الشركة بداية صعبة لهذا العام. بعد انتعاشها بنحو 10%، تعافى مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 51، مما يشير إلى وضع فني محايد، ومن الممكن نظرياً أن يشهد السهم حركة صعودية أو هبوطية قوية.

المصدر: xStation5

انخفضت أسهم مايكروسوفت بنحو 20% منذ بداية العام، ما يجعلها من بين أضعف الشركات أداءً بين أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة في وول ستريت، على الرغم من التحسن الملحوظ في نتائجها المالية مقارنةً بالعام الماضي. وبنسبة سعر إلى ربحية تبلغ حوالي 23، لا يُعدّ تقييم الشركة مرتفعًا بشكل خاص مقارنةً بمتوسط ​​مؤشر ناسداك. مع ذلك، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن نفقات الشركة الرأسمالية الضخمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتأثرها باحتمالية تباطؤ دورة برمجيات المؤسسات، واستثمارها الكبير في OpenAI، التي تُنافس مباشرةً مطوري الذكاء الاصطناعي الرائدين الآخرين، بما في ذلك Anthropic.

Source: xStation5