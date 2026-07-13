ملخص السوق: تكرار جيوسياسي. هرمز مجدداً في قلب اهتمام المستثمرين

الوضع الجيوسياسي والدبلوماسية

يناشد المجتمع الدولي العودة إلى المفاوضات؛ إلا أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد حاليًا.

يناشد المجتمع الدولي العودة إلى المفاوضات؛ إلا أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد حاليًا.

يناشد المجتمع الدولي العودة إلى المفاوضات؛ إلا أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد حاليًا.

يناشد المجتمع الدولي العودة إلى المفاوضات؛ إلا أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد حاليًا.

يناشد المجتمع الدولي العودة إلى المفاوضات؛ إلا أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد حاليًا.

يناشد المجتمع الدولي العودة إلى المفاوضات؛ إلا أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد حاليًا.

تتسبب التوترات في ارتفاع أسعار النفط، وضغوط على الأسواق المالية، وخطر تدهور اقتصادي أكبر في حال استمرار اتساع رقعة النزاع.

تتسبب التوترات في ارتفاع أسعار النفط، وضغوط على الأسواق المالية، وخطر تدهور اقتصادي أكبر في حال استمرار اتساع رقعة النزاع.

تتسبب التوترات في ارتفاع أسعار النفط، وضغوط على الأسواق المالية، وخطر تدهور اقتصادي أكبر في حال استمرار اتساع رقعة النزاع.

تتسبب التوترات في ارتفاع أسعار النفط، وضغوط على الأسواق المالية، وخطر تدهور اقتصادي أكبر في حال استمرار اتساع رقعة النزاع.

تتسبب التوترات في ارتفاع أسعار النفط، وضغوط على الأسواق المالية، وخطر تدهور اقتصادي أكبر في حال استمرار اتساع رقعة النزاع.

تتسبب التوترات في ارتفاع أسعار النفط، وضغوط على الأسواق المالية، وخطر تدهور اقتصادي أكبر في حال استمرار اتساع رقعة النزاع.

كما أفادت إيران بأن محاولات إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز تشمل عُمان تتعرقل بسبب الضغوط الأمريكية على عُمان، مما يزيد الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.

كما أفادت إيران بأن محاولات إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز تشمل عُمان تتعرقل بسبب الضغوط الأمريكية على عُمان، مما يزيد الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.

كما أفادت إيران بأن محاولات إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز تشمل عُمان تتعرقل بسبب الضغوط الأمريكية على عُمان، مما يزيد الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.

كما أفادت إيران بأن محاولات إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز تشمل عُمان تتعرقل بسبب الضغوط الأمريكية على عُمان، مما يزيد الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.

كما أفادت إيران بأن محاولات إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز تشمل عُمان تتعرقل بسبب الضغوط الأمريكية على عُمان، مما يزيد الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.

كما أفادت إيران بأن محاولات إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز تشمل عُمان تتعرقل بسبب الضغوط الأمريكية على عُمان، مما يزيد الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة حرجة، وأعلنت طهران أنها لن تفي بالتزاماتها حتى يلتزم الطرف الآخر باتفاقاته.

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة حرجة، وأعلنت طهران أنها لن تفي بالتزاماتها حتى يلتزم الطرف الآخر باتفاقاته.

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة حرجة، وأعلنت طهران أنها لن تفي بالتزاماتها حتى يلتزم الطرف الآخر باتفاقاته.

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة حرجة، وأعلنت طهران أنها لن تفي بالتزاماتها حتى يلتزم الطرف الآخر باتفاقاته.

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة حرجة، وأعلنت طهران أنها لن تفي بالتزاماتها حتى يلتزم الطرف الآخر باتفاقاته.

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة حرجة، وأعلنت طهران أنها لن تفي بالتزاماتها حتى يلتزم الطرف الآخر باتفاقاته.

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد جديد للنزاع.

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد جديد للنزاع.

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد جديد للنزاع.

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد جديد للنزاع.

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد جديد للنزاع.

شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد جديد للنزاع.

🛢️ السلع والطاقة

يزيد تزايد خطر انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع ويؤجج المخاوف من التضخم.

يزيد تزايد خطر انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع ويؤجج المخاوف من التضخم.

يزيد تزايد خطر انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع ويؤجج المخاوف من التضخم.

يزيد تزايد خطر انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع ويؤجج المخاوف من التضخم.

يزيد تزايد خطر انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع ويؤجج المخاوف من التضخم.

يزيد تزايد خطر انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع ويؤجج المخاوف من التضخم.

يشهد النفط الخام ارتفاعًا بنحو 2.5% حاليًا، متأثرًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية وجود قيود على إمدادات السلع.

يشهد النفط الخام ارتفاعًا بنحو 2.5% حاليًا، متأثرًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية وجود قيود على إمدادات السلع.

يشهد النفط الخام ارتفاعًا بنحو 2.5% حاليًا، متأثرًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية وجود قيود على إمدادات السلع.

يشهد النفط الخام ارتفاعًا بنحو 2.5% حاليًا، متأثرًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية وجود قيود على إمدادات السلع.

يشهد النفط الخام ارتفاعًا بنحو 2.5% حاليًا، متأثرًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية وجود قيود على إمدادات السلع.

يشهد النفط الخام ارتفاعًا بنحو 2.5% حاليًا، متأثرًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية وجود قيود على إمدادات السلع.

📈 سوق الأسهم

ورغم حالة عدم اليقين، تبقى أسواق الأسهم مستقرة، ويتجه اهتمام المستثمرين، بعيداً عن التوترات الجيوسياسية، إلى نتائج الشركات الفصلية القادمة وآفاق النمو المستقبلية لقطاع التكنولوجيا.

ورغم حالة عدم اليقين، تبقى أسواق الأسهم مستقرة، ويتجه اهتمام المستثمرين، بعيداً عن التوترات الجيوسياسية، إلى نتائج الشركات الفصلية القادمة وآفاق النمو المستقبلية لقطاع التكنولوجيا.

ورغم حالة عدم اليقين، تبقى أسواق الأسهم مستقرة، ويتجه اهتمام المستثمرين، بعيداً عن التوترات الجيوسياسية، إلى نتائج الشركات الفصلية القادمة وآفاق النمو المستقبلية لقطاع التكنولوجيا.

ورغم حالة عدم اليقين، تبقى أسواق الأسهم مستقرة، ويتجه اهتمام المستثمرين، بعيداً عن التوترات الجيوسياسية، إلى نتائج الشركات الفصلية القادمة وآفاق النمو المستقبلية لقطاع التكنولوجيا.

ورغم حالة عدم اليقين، تبقى أسواق الأسهم مستقرة، ويتجه اهتمام المستثمرين، بعيداً عن التوترات الجيوسياسية، إلى نتائج الشركات الفصلية القادمة وآفاق النمو المستقبلية لقطاع التكنولوجيا.

ورغم حالة عدم اليقين، تبقى أسواق الأسهم مستقرة، ويتجه اهتمام المستثمرين، بعيداً عن التوترات الجيوسياسية، إلى نتائج الشركات الفصلية القادمة وآفاق النمو المستقبلية لقطاع التكنولوجيا.

يبقى المستثمرون في أوروبا حذرين، إذ يحللون تأثير التوترات في الشرق الأوسط، والوضع حول مضيق هرمز، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط على التوقعات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.

يبقى المستثمرون في أوروبا حذرين، إذ يحللون تأثير التوترات في الشرق الأوسط، والوضع حول مضيق هرمز، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط على التوقعات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.

يبقى المستثمرون في أوروبا حذرين، إذ يحللون تأثير التوترات في الشرق الأوسط، والوضع حول مضيق هرمز، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط على التوقعات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.

يبقى المستثمرون في أوروبا حذرين، إذ يحللون تأثير التوترات في الشرق الأوسط، والوضع حول مضيق هرمز، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط على التوقعات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.

يبقى المستثمرون في أوروبا حذرين، إذ يحللون تأثير التوترات في الشرق الأوسط، والوضع حول مضيق هرمز، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط على التوقعات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.

يبقى المستثمرون في أوروبا حذرين، إذ يحللون تأثير التوترات في الشرق الأوسط، والوضع حول مضيق هرمز، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط على التوقعات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.

يحافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي، على غرار مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي الأوسع نطاقاً، على مكاسبه الرمزية.

يحافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي، على غرار مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي الأوسع نطاقاً، على مكاسبه الرمزية.

يحافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي، على غرار مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي الأوسع نطاقاً، على مكاسبه الرمزية.

يحافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي، على غرار مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي الأوسع نطاقاً، على مكاسبه الرمزية.

يحافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي، على غرار مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي الأوسع نطاقاً، على مكاسبه الرمزية.

يحافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي، على غرار مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي الأوسع نطاقاً، على مكاسبه الرمزية.

يُلاحظ الأداء الأقوى في مؤشرات ألمانيا وإسبانيا، حيث يرتفع مؤشر داكس بنحو 0.1%، ومؤشر إيبكس 35 بنحو 0.2%، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه بعض الشركات الصناعية والمالية.

يُلاحظ الأداء الأقوى في مؤشرات ألمانيا وإسبانيا، حيث يرتفع مؤشر داكس بنحو 0.1%، ومؤشر إيبكس 35 بنحو 0.2%، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه بعض الشركات الصناعية والمالية.

يُلاحظ الأداء الأقوى في مؤشرات ألمانيا وإسبانيا، حيث يرتفع مؤشر داكس بنحو 0.1%، ومؤشر إيبكس 35 بنحو 0.2%، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه بعض الشركات الصناعية والمالية.

يُلاحظ الأداء الأقوى في مؤشرات ألمانيا وإسبانيا، حيث يرتفع مؤشر داكس بنحو 0.1%، ومؤشر إيبكس 35 بنحو 0.2%، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه بعض الشركات الصناعية والمالية.

يُلاحظ الأداء الأقوى في مؤشرات ألمانيا وإسبانيا، حيث يرتفع مؤشر داكس بنحو 0.1%، ومؤشر إيبكس 35 بنحو 0.2%، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه بعض الشركات الصناعية والمالية.

يُلاحظ الأداء الأقوى في مؤشرات ألمانيا وإسبانيا، حيث يرتفع مؤشر داكس بنحو 0.1%، ومؤشر إيبكس 35 بنحو 0.2%، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه بعض الشركات الصناعية والمالية.

تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً طفيفاً في معظمها، مما يعكس مرونة المستثمرين النسبية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد المخاوف بشأن سوق الطاقة.

تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً طفيفاً في معظمها، مما يعكس مرونة المستثمرين النسبية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد المخاوف بشأن سوق الطاقة.

تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً طفيفاً في معظمها، مما يعكس مرونة المستثمرين النسبية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد المخاوف بشأن سوق الطاقة.

تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً طفيفاً في معظمها، مما يعكس مرونة المستثمرين النسبية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد المخاوف بشأن سوق الطاقة.

تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً طفيفاً في معظمها، مما يعكس مرونة المستثمرين النسبية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد المخاوف بشأن سوق الطاقة.

تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً طفيفاً في معظمها، مما يعكس مرونة المستثمرين النسبية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد المخاوف بشأن سوق الطاقة.

لا يزال المستثمرون يركزون على تطورات الصراع في الشرق الأوسط والأرباح الفصلية القادمة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والتي ستكشف عن وضع قطاع الذكاء الاصطناعي وآفاق نموه.

لا يزال المستثمرون يركزون على تطورات الصراع في الشرق الأوسط والأرباح الفصلية القادمة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والتي ستكشف عن وضع قطاع الذكاء الاصطناعي وآفاق نموه.

لا يزال المستثمرون يركزون على تطورات الصراع في الشرق الأوسط والأرباح الفصلية القادمة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والتي ستكشف عن وضع قطاع الذكاء الاصطناعي وآفاق نموه.

لا يزال المستثمرون يركزون على تطورات الصراع في الشرق الأوسط والأرباح الفصلية القادمة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والتي ستكشف عن وضع قطاع الذكاء الاصطناعي وآفاق نموه.

لا يزال المستثمرون يركزون على تطورات الصراع في الشرق الأوسط والأرباح الفصلية القادمة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والتي ستكشف عن وضع قطاع الذكاء الاصطناعي وآفاق نموه.

لا يزال المستثمرون يركزون على تطورات الصراع في الشرق الأوسط والأرباح الفصلية القادمة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والتي ستكشف عن وضع قطاع الذكاء الاصطناعي وآفاق نموه.

يؤدي تراجع معنويات السوق إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات، على الرغم من الاهتمام القوي المستمر بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يؤدي تراجع معنويات السوق إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات، على الرغم من الاهتمام القوي المستمر بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يؤدي تراجع معنويات السوق إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات، على الرغم من الاهتمام القوي المستمر بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يؤدي تراجع معنويات السوق إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات، على الرغم من الاهتمام القوي المستمر بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يؤدي تراجع معنويات السوق إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات، على الرغم من الاهتمام القوي المستمر بقطاع الذكاء الاصطناعي.

يؤدي تراجع معنويات السوق إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات، على الرغم من الاهتمام القوي المستمر بقطاع الذكاء الاصطناعي.

🏭 القطاعات والشركات

تدرس فولكس فاجن تقليص 50 ألف وظيفة إضافية، إذ قد لا يكون برنامج التقشف الحالي كافيًا لتحسين قدرة الشركة التنافسية.

تواجه الشركة الألمانية صعوباتٍ جمة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضغوط من العلامات التجارية الصينية للسيارات، وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا.

ستُكمّل هذه التخفيضات الإضافية عمليات التسريح المخطط لها مسبقًا، ما قد يصل إلى 100 ألف وظيفة في المجموعة بأكملها.

يهدف هذا الهيكل التنظيمي إلى مساعدة فولكس فاجن على خفض التكاليف، إلا أنه قد يُثير معارضة شديدة من النقابات العمالية والموظفين.

تتعرض شركات الطيران الأوروبية لضغوطٍ متزايدة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

قد يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تقليص هوامش ربح شركات الطيران، التي تُعاني أصلًا من ضغوط التكاليف وعدم اليقين بشأن الطلب على السفر.

تشهد أسهم شركات مثل لوفتهانزا وريان إير وتوي انخفاضًا، مع مخاوف المستثمرين من زيادةٍ إضافية في نفقات التشغيل.

تشهد أسهم شركات النفط الأوروبية ارتفاعًا في البورصات عقب تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.

يخشى المستثمرون من انقطاع إمدادات السلع الأساسية من الشرق الأوسط، الأمر الذي يزيد من قيمة شركات الطاقة العملاقة مثل بي بي وشل وتوتال إنيرجيز.