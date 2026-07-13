  
١٤:٢٧ · ١٣ يوليو ٢٠٢٦

ملخص السوق: تكرار جيوسياسي. هرمز مجدداً في قلب اهتمام المستثمرين

الوضع الجيوسياسي والدبلوماسية

 

  • شنت الولايات المتحدة جولة جديدة من الغارات الجوية على إيران، وردّت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة على أهداف في المنطقة، مما أدى إلى تصعيد جديد للنزاع.
  • أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن مذكرة التفاهم تمر بمرحلة حرجة، وأعلنت طهران أنها لن تفي بالتزاماتها حتى يلتزم الطرف الآخر باتفاقاته.
  • كما أفادت إيران بأن محاولات إنشاء آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز تشمل عُمان تتعرقل بسبب الضغوط الأمريكية على عُمان، مما يزيد الوضع الدبلوماسي تعقيدًا.
  • تتسبب التوترات في ارتفاع أسعار النفط، وضغوط على الأسواق المالية، وخطر تدهور اقتصادي أكبر في حال استمرار اتساع رقعة النزاع.
  • يناشد المجتمع الدولي العودة إلى المفاوضات؛ إلا أن العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تتصاعد حاليًا.
  • أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط ميناء بندر عباس الإيراني وجزيرة قشم.

 

🛢️ السلع والطاقة

 

  • يشهد النفط الخام ارتفاعًا بنحو 2.5% حاليًا، متأثرًا بتزايد المخاطر الجيوسياسية واحتمالية وجود قيود على إمدادات السلع.
  • يزيد تزايد خطر انقطاع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز من مخاوف المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة العالمية، مما يدعم ارتفاع أسعار السلع ويؤجج المخاوف من التضخم.

 

📈 سوق الأسهم

 

 

  • يؤدي تراجع معنويات السوق إلى ضغوط على الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك أسهم شركات أشباه الموصلات، على الرغم من الاهتمام القوي المستمر بقطاع الذكاء الاصطناعي.
  • لا يزال المستثمرون يركزون على تطورات الصراع في الشرق الأوسط والأرباح الفصلية القادمة لشركات التكنولوجيا العملاقة، والتي ستكشف عن وضع قطاع الذكاء الاصطناعي وآفاق نموه.
  • تشهد جلسة التداول في الأسواق الأوروبية أداءً إيجابياً طفيفاً في معظمها، مما يعكس مرونة المستثمرين النسبية رغم التوترات الجيوسياسية المستمرة وتزايد المخاوف بشأن سوق الطاقة.
  • يُلاحظ الأداء الأقوى في مؤشرات ألمانيا وإسبانيا، حيث يرتفع مؤشر داكس بنحو 0.1%، ومؤشر إيبكس 35 بنحو 0.2%، مدعوماً بتفاؤل المستثمرين تجاه بعض الشركات الصناعية والمالية.
  • يحافظ مؤشر كاك 40 الفرنسي، على غرار مؤشر يورو ستوكس 50 الأوروبي الأوسع نطاقاً، على مكاسبه الرمزية.
  • يستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني قرب مستوى افتتاحه مع انخفاض طفيف.
  • يبقى المستثمرون في أوروبا حذرين، إذ يحللون تأثير التوترات في الشرق الأوسط، والوضع حول مضيق هرمز، واحتمالية ارتفاع أسعار النفط على التوقعات الاقتصادية وسياسات البنوك المركزية.
  • ورغم حالة عدم اليقين، تبقى أسواق الأسهم مستقرة، ويتجه اهتمام المستثمرين، بعيداً عن التوترات الجيوسياسية، إلى نتائج الشركات الفصلية القادمة وآفاق النمو المستقبلية لقطاع التكنولوجيا.

 

🏭 القطاعات والشركات

 

 

  • تدرس فولكس فاجن تقليص 50 ألف وظيفة إضافية، إذ قد لا يكون برنامج التقشف الحالي كافيًا لتحسين قدرة الشركة التنافسية.
  • تواجه الشركة الألمانية صعوباتٍ جمة، منها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وضغوط من العلامات التجارية الصينية للسيارات، وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا.
  • ستُكمّل هذه التخفيضات الإضافية عمليات التسريح المخطط لها مسبقًا، ما قد يصل إلى 100 ألف وظيفة في المجموعة بأكملها.
  • يهدف هذا الهيكل التنظيمي إلى مساعدة فولكس فاجن على خفض التكاليف، إلا أنه قد يُثير معارضة شديدة من النقابات العمالية والموظفين.
  • تتعرض شركات الطيران الأوروبية لضغوطٍ متزايدة في أعقاب ارتفاع أسعار النفط نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
  • قد يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تقليص هوامش ربح شركات الطيران، التي تُعاني أصلًا من ضغوط التكاليف وعدم اليقين بشأن الطلب على السفر.
  • تشهد أسهم شركات مثل لوفتهانزا وريان إير وتوي انخفاضًا، مع مخاوف المستثمرين من زيادةٍ إضافية في نفقات التشغيل.
  • تشهد أسهم شركات النفط الأوروبية ارتفاعًا في البورصات عقب تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني، مما يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع.
  • يخشى المستثمرون من انقطاع إمدادات السلع الأساسية من الشرق الأوسط، الأمر الذي يزيد من قيمة شركات الطاقة العملاقة مثل بي بي وشل وتوتال إنيرجيز.
  • يُحسّن ارتفاع أسعار النفط من توقعات إيرادات منتجي الوقود، ولكنه في الوقت نفسه يزيد من مخاطر التضخم والضغط على القطاعات الاقتصادية الأخرى.

 

🪙 المعادن النفيسة

 

  • يشهد سوق المعادن النفيسة انخفاضًا، ويعود ذلك أساسًا إلى تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
  • يتراجع سعر الذهب بنحو 0.1%، ليصل إلى ما دون 4100 دولار للأونصة.
  • ينخفض ​​سعر الفضة بأكثر من 2%، ليصل إلى ما دون 59 دولارًا للأونصة.

 

💻 العملات الرقمية

 

  • لا تزال العملات الرقمية أيضًا تحت ضغط.
  • ينخفض ​​سعر البيتكوين بأكثر من 1.3%، ويختبر مستوى 63000 دولار.
  • تتراجع قيمة الإيثيريوم بنحو 0.1% وتنخفض إلى ما دون 1800 دولار.
١٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٣:٣٠

تُظهر شركة TSMC أن الشركات لا تزال تستثمر مليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي.
١٣ يوليو ٢٠٢٦, ١١:٠٨

الجدول الزمني الاقتصادي: أسبوع وارش المهم (13.07.2026)
١٣ يوليو ٢٠٢٦, ١٠:٢٦

حصاد الأسواق: هل تم إغلاق مضيق هرمز؟ (13.07.2026)
١٠ يوليو ٢٠٢٦, ٢١:٤٦

ملخص اليوم: ينتهي الأسبوع بشكل إيجابي. ارتفع سهم شركة إس كيه هاينكس بنسبة 14% في بورصة ناسداك. وانخفض سهم قطاع الطاقة.
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