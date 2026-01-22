ترامب يعيد اشعال الأسواق من دافوس

- تراجع الذهب والفضة بعد انخفاض التوترات الجيوسياسية
- النفط يستعيد الزخم
- الأسواق تتباين بين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية
- تراجع الذهب والفضة بعد انخفاض التوترات الجيوسياسية
- النفط يستعيد الزخم
- الأسواق تتباين بين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية
- تراجع الذهب والفضة بعد انخفاض التوترات الجيوسياسية
- النفط يستعيد الزخم
- الأسواق تتباين بين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية
ملخص اليوم: جنون المعادن الثمينة 🚨الفضة تتجاوز 101 دولار وترتفع بنسبة 5%❗
انخفاض الكاكاو بنسبة 7% 📉
نظرة عامة على السوق: مؤشر مديري المشتريات يُؤثر على الأسواق الأوروبية 🚨
ارتفع سعر الفضة بنسبة 40% في يناير، متجهاً نحو 100 دولار للأونصة📈