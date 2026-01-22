اقرأ أكثر
٩:٥٨ م · ٢٢ يناير ٢٠٢٦

ترامب يعيد اشعال الأسواق من دافوس

Milad Azar
أهم النقاط
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
-
-
حساب مفتوح تنزيل التطبيق المجاني
أهم النقاط
  • تراجع الذهب والفضة بعد انخفاض التوترات الجيوسياسية
  • النفط يستعيد الزخم
  • الأسواق تتباين بين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية
ندوة الكترونية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دبي
  • تراجع الذهب والفضة بعد انخفاض التوترات الجيوسياسية
  • النفط يستعيد الزخم
  • الأسواق تتباين بين نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية

 

٢٣ يناير ٢٠٢٦, ١١:١٠ م

ملخص اليوم: جنون المعادن الثمينة 🚨الفضة تتجاوز 101 دولار وترتفع بنسبة 5%❗
٢٣ يناير ٢٠٢٦, ٤:٥٢ م

انخفاض الكاكاو بنسبة 7% 📉
٢٣ يناير ٢٠٢٦, ٤:٠١ م

نظرة عامة على السوق: مؤشر مديري المشتريات يُؤثر على الأسواق الأوروبية 🚨
٢٣ يناير ٢٠٢٦, ٣:٤٦ م

ارتفع سعر الفضة بنسبة 40% في يناير، متجهاً نحو 100 دولار للأونصة📈

انضم إلى أكثر من 2.000.000 عملاء مجموعة XTB من جميع أنحاء العالم

ابدأ التداول احصل على التطبيق احصل على التطبيق
الأدوات المالية التي نقدمها، خاصة عقود الفروقات (CFDs)، قد تكون ذات مخاطر عالية. الأسهم الجزئية (FS) هي حق ائتماني مكتسب من XTB ​​في الأجزاء الكسرية من الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة. الأسهم الجزئية ليست أداة مالية منفصلة. هناك حقوق شركات محدودة للأسهم الجزئية.
الخسائر يمكن أن تتجاوز الايداعات