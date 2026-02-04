تسارع عمليات بيع أسهم التكنولوجيا! انخفض US100بنسبة 2% 📉

يواصل مؤشر US100 خسائره بنسبة 2% إضافية، متراجعًا إلى ما دون 25,000 نقطة لأول مرة منذ ديسمبر 2025.

يواجه قطاع التكنولوجيا حاليًا انخفاضًا حادًا، مدفوعًا بشكل أساسي بتراجع الإقبال على شراء جميع الأسهم، مع دخول السوق مرحلةً لا يضمن فيها النجاح لجميع شركات الذكاء الاصطناعي. وقد تفاقم هذا الضغط على مستوى القطاع بسبب التوقعات المخيبة للآمال للربع الأول من العام لشركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD)، التي شهدت انخفاضًا حادًا في أسهمها بنسبة 16%.

وامتد هذا الضعف ليشمل قطاعي أشباه الموصلات والبرمجيات، حيث انخفضت أسهم مايكرون تكنولوجي بنسبة 9%، وبرودكوم بنسبة 5%، وأوراكل بنسبة 4%. حتى شركات البنية التحتية الرائدة مثل إنفيديا وكراود سترايك واجهت ضغوط بيع مؤخرًا. وبينما حققت مايكروسوفت بعض الاستقرار، لا يزال قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقًا الأسوأ أداءً ضمن مؤشر ستاندرد آند بورز 500، متراجعًا بأكثر من 2%، في انتظار المستثمرين لنتائج أرباح ألفابت وأمازون الحاسمة لتحديد الاتجاه المستقبلي.

كما تؤثر بيانات الوظائف سلبًا على المعنويات العامة. ارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 22 ألف وظيفة فقط، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن شركة ADP، وهو أقل بكثير من التوقعات التي بلغت 45 ألف وظيفة. علاوة على ذلك، لكانت القراءة سلبية لولا الزيادة الكبيرة في التوظيف في قطاعي التعليم والخدمات الصحية، حيث ساهم التعديل النزولي للشهر السابق في تعزيز حالة عدم اليقين بشأن سوق العمل.

مؤشر US100 (D1)

دخل مؤشر US100 مرحلة تصحيحية أعمق، مسجلاً انخفاضًا حادًا بنسبة 2.3%. وقد كسر المؤشر بشكل قاطع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% (25136)، الذي كان بمثابة مستوى دعم في وقت سابق من اليوم. ويختبر سعر المؤشر حاليًا مستوى تصحيح فيبوناتشي 38.2% (حوالي 24885) والمتوسط ​​المتحرك الأساسي طويل الأجل (EMA) لفترة 120 (الخط البنفسجي الداكن)، والذي يُعد الآن خطًا فاصلاً حاسمًا بالنسبة للمستثمرين الصاعدين.

من المرجح أن يؤدي عدم الصمود أمام مستوى 24,800 إلى انخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 23.6% (24,575) أو حتى إلى مستوى الدعم النفسي عند 24,000. ويعتمد التعافي على استعادة مستوى 25,130 (المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 100 يوم). وقد يؤدي عدم تحقيق ذلك إلى تأكيد هذا الانهيار كتغير هيكلي في الاتجاه.

Source: xStation5