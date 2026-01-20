تسارع وتيرة بيع الأسهم الألمانية 🚨 انخفاض مؤشر داكس بنسبة 1.5%

انخفض مؤشر داكس الألماني (DE40) بأكثر من 1.5% اليوم، ويبدو الوضع الفني على الرسم البياني أكثر صعوبة بالنسبة للمستثمرين الصاعدين. وقد انخفض المؤشر بالفعل بما يقارب 1000 نقطة عن أعلى مستوى له على الإطلاق.

يقترب مؤشر داكس من اختبار المتوسط ​​المتحرك الأساسي لـ 50 جلسة ( EMA50 ). انخفض مؤشر القوة النسبية ( RSI ) إلى ما دون 47، ويُظهر مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا لمتوسطاته المتحركة. ويبدو أن هذا المتوسط ​​يعمل حاليًا كدعم قوي للزخم، وإذا تم كسره، فسيفتح المجال لاختبار منطقة 24000.

وتُثقل كاهل الأسواق حالة عدم اليقين المحيطة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة وأوروبا.

تشهد أسواق الأسهم الأوروبية الأخرى انخفاضات أيضًا اليوم، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة. اعتبارًا من الأول من فبراير، من المرجح أن ترتفع الرسوم الجمركية المفروضة على ثماني دول حددها ترامب - بما فيها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة - بنسبة 10 نقاط مئوية، من النسبة الحالية البالغة 15%. ومن المتوقع أن ترد أوروبا بإجراءات انتقامية، قد تستهدف مصالح شركات التكنولوجيا الكبرى في القارة العجوز.

يظهر ضعف السوق اليوم حتى في أسهم مجموعة راينميتال (RHM.DE) الدفاعية، التي استفادت في البداية بشكل غير مباشر من تصاعد التوترات بين واشنطن وبروكسل ولندن.

DE40 (الإطار الزمني D1)

المصدر: xStation5