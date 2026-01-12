«إتش إس بي سي» يحصل على موافقة إفتتاح فرع إدارة الأصول في الإمارات

أطلق «بنك HSBC» ، أعماله الجديدة في مجال إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتسجيل عشرة صناديق استثمارية محلية جديدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح شركة HSBC لإدارة الأصول، واحدة من أولى شركات إدارة الأصول العالمية تقوم بإنشاء وتسجيل مجموعة من الصناديق الاستثمارية المحلية تحت مظلة نظام الصناديق الاستثمارية المتطور في دولة الإمارات.

يشار أنه يتماشى هذا التطور البارز مع الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى تشجيع شركات إدارة الأصول العالمية على إنشاء صناديق استثمارية محلية في الإمارات، وتعزيز أسواق رأس المال المحلية ,من شأن صناديق HSBC الاستثمارية المحلية الجديدة في الإمارات، أن تتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمارية متنوعة عالمياً، مقرها في دولة الإمارات، وتُدار من قِبل شبكة HSBC لإدارة الأصول التي تضم أكثر من 600 خبير متخصص في مجالات الاستثمار.

من جانبه قال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC - الإمارات: «يُمثل إنشاء منصة لصناديقنا الاستثمارية المحلية، علامة فارقة في استراتيجية HSBC لدعم طموح الإمارات في أن تصبح مركزاً رئيسياً للثروات ضمن شبكتنا العالمية. ومن خلال تعزيز أعمال إدارة الأصول وتطوير قدرات إدارة الصناديق الاستثمارية محلياً، فإننا نوفر للمستثمرين بذلك خيارات أوسع، والمزيد من الشفافية، والكثير من السبل لتنمية ثرواتهم وحمايتها انطلاقاً من دولة الإمارات، وصولاً إلى المنطقة والعالم أجمع».

من جانب أخر قال دينش شارما، الرئيس الإقليمي لخدمات إدارة الثروات العالمية والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «إن استثمارنا في تعزيز أعمال إدارة الأصول المحلية إنما يهدف إلى مواكبة الفرص الكبيرة وطويلة الأجل في قطاع إدارة الثروات في الإمارات. كما تسهم خيارات المستثمرين والإصلاحات التنظيمية في تسريع التحول من الهياكل الاستثمارية الخارجية إلى صناديق محلية حيث يتزايد إقبال المستثمرين على الحلول الاستثمارية عالية الجودة، المصممة والمنظمة والمُدارة».

وجب التنويه أنه ستغطي صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية العشرة الجديدة مجموعة واسعة من فئات الأصول، ومستويات المخاطر، ومجالات الاستثمار، مما يتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية إنشاء محافظ استثمارية متنوعة تتناسب مع أهدافهم، وآفاقهم الزمنية، ومستوى تقبلهم للمخاطر. وتأتي هذه المنصة الاستثمارية الداخلية لتكمّل عروض HSBC الحالية من الصناديق الاستثمارية والأوراق المالية الدولية، بما في ذلك إمكانيات التداول العالمية، لتوفير إمكانية الوصول السهل إلى الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية.

أكدت ديزي هو، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC لإدارة الأصول لمناطق آسيا والشرق الأوسط: «إن قيامنا بافتتاح فرعنا في دبي إنما يؤكد مدى التزام شركة HSBC لإدارة الأصول بتوسيع حضورها وقدراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التركيز الاستراتيجي لمجموعة HSBC على المنطقة. ومهمتنا بسيطة: تتمثل في إتاحة الإمكانية للمستثمرين في دولة الإمارات للوصول إلى خطط استراتيجية استثمارية عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية. ونوفر من خلال حضورنا خبرتنا العالمية الواسعة في هذا المجال إلى جانب التزامنا بتوفير حلول يمكن الوصول إليها بسهولة ومصممة بحيث تتناسب مع الاحتياجات الفريدة لقاعدة المستثمرين المحترفين في دولة الإمارات».

كما أعلن بنك HSBC مؤخراً عن أكبر استثمار له في قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات منذ 20 عاماً، وذلك من خلال افتتاح أول مركز لإدارة الثروات في المنطقة بدبي، وإطلاق حساب Premier المعزز، ومضاعفة عدد الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية المخصصين لخدمة شريحة العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة.