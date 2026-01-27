تسلا قبل إعلان الأرباح: توقعات معتدلة وأساسيات ضعيفة

ستعلن شركة تسلا عن نتائجها للربع الرابع من عام 2025 بعد إغلاق التداول يوم الأربعاء 28 يناير. ويبدو أن توقعات أرباح عملاق صناعة السيارات لا تعكس الآمال الكبيرة المعقودة عليها. صحيح أن وصف تسلا بـ"عملاق صناعة السيارات" دقيق، إلا أنه يحمل دلالة سلبية في هذا السياق. فقد توقفت الشركة عن تقييمها كشركة مصنعة للسيارات منذ زمن، وأصبحت تُقيّم كشركة تقنية، رغم نجاحها المحدود في هذا المجال. وفي الوقت نفسه، تُظهر أساسيات الشركة، وتحديدًا قطاع السيارات الذي يُفترض أن يكون أساسًا لمشاريع مستقبلية أكثر تطورًا، علامات واضحة على وجود خلل.

منذ ذروتها الأخيرة، انخفض سعر سهم تسلا بنحو 12%، ومع ذلك لا يزال مرتفعًا جدًا ضمن نطاق سعره على المدى الطويل. ولا تُبرر النتائج السابقة هذا الانخفاض. ففي معظم تقارير الأرباح الأخيرة، خيبت تسلا توقعات المحللين فيما يتعلق بربحية السهم والإيرادات. فهل سيكون الوضع مختلفًا هذه المرة؟

قبل الإعلان عن الأرباح، نشرت تسلا تقريرها عن تسليم المركبات. في الربع الرابع، سجلت الشركة أكبر انخفاض في تاريخها، بنسبة 16% على أساس سنوي. كان التوقع السائد لتسليم المركبات حوالي مليون وحدة، بينما لم تتمكن تسلا من تسليم سوى 418 ألف وحدة.

تبلغ توقعات ربحية السهم للربع الرابع حوالي 0.45 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 50% مقارنةً بعام 2022. وينعكس هذا التراجع أيضًا على هوامش ربح الشركة.

أما الإيرادات فتبدو أفضل نسبيًا، حيث يتوقع السوق 24.7 مليار دولار أمريكي، وهو رقم قريب من المتوسط ​​الفصلي. مع ذلك، لا يزال هذا الرقم أقل من الفترتين المقابلتين من عامي 2025 و2024.

توقف جزء كبير من المستثمرين عن الاهتمام بالنسب المالية أو البيانات الكمية. وهناك مجموعة كبيرة من المساهمين تركز بشكل أساسي على الإعلانات القادمة المتعلقة بتطوير نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وسيارات الأجرة ذاتية القيادة. ستواجه تسلا صعوبة بالغة في تحقيق حتى هذه التوقعات المتحفظة للأرباح. مع ذلك، إذا قدمت الشركة مؤشرات واعدة تتعلق بنظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD) وسيارات الأجرة ذاتية القيادة، فقد تحافظ مؤقتًا على تقييماتها الحالية، أو حتى تشهد ارتفاعًا. أما غياب هذه المؤشرات، فقد يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر السهم عقب إعلان الأرباح.

قبل أيام قليلة، أدخلت تسلا تغييرات على إمكانية الوصول إلى نظامي "القيادة الآلية" وFSD وتوزيعهما، ما قد يسمح للشركة بتحقيق نمو، إن لم يكن في اشتراكات FSD نفسها، فعلى الأقل في التوقعات المحيطة بها.

TSLA.US (D1)

انخفض السعر عن أعلى مستوى له مؤخراً. قد يكون العودة إلى النمو صعباً، وهناك مجال واسع للتصحيح. المصدر: xStation5