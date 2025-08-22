اقرأ أكثر

تصريحات كولينز من الفيدرالي بشأن الاقتصاد الأمريكي 🏛️ارتفاع اليورو/الدولار الأمريكي

٥:٣٠ م ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥

تحدثت سوزان كولينز، من الاحتياطي الفيدرالي، اليوم على بلومبرغ، مشيرةً إلى حالة من عدم اليقين بشأن قرارات السياسة المستقبلية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث لا تزال مخاطر التضخم وتباطؤ سوق العمل كبيرة. يشهد زوج اليورو/الدولار ارتفاعًا طفيفًا اليوم.

  • السياسة النقدية مُقيّدة بعض الشيء، وهو أمرٌ مُناسب.
  • لستُ قلقةً بشكل خاص بشأن ارتفاع توقعات التضخم.
  • مخاطر التفويض المزدوج في توازن دقيق.
  • لم يُتخذ قرارٌ حاسمٌ بعد بشأن ما سنفعله في الاجتماع القادم.
  • يتباطأ نمو الوظائف، ولكن هناك حججٌ تدعو إلى أخذ المزيد من الوقت.
  • لا أستبعد تأثيرًا أكبر وأكثر استمرارًا للرسوم الجمركية على التضخم.
  • في المناقشات التي جرت في منطقة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سمعتُ الكثير عن التضخم.
  • أُركز على كيفية تطور مخاطر التراجع.
  • أرى مخاطر صعودية للتضخم، بالإضافة إلى مخاطر هبوطية في سوق العمل.
  • لا يُمكننا الانتظار حتى تتلاشى كل حالة عدم اليقين.
  • الأساسيات الاقتصادية العامة متينة نسبيًا.

يشهد الدولار الأمريكي تراجعًا مقابل اليورو منذ الصباح الباكر. وفي حوالي الساعة الرابعة مساءً في جاكسون هول، من المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة.

