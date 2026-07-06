تصريحات الأمين العام لحلف الناتو تدعم أسهم الدفاع الأوروبية

بدأت أسهم شركات الدفاع الأوروبية الأسبوع بمكاسب واضحة بعد تصريحات الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، الذي أشار إلى أن مصنعي الأسلحة يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية الطلب المتزايد.

بالنسبة للسوق، مثّل هذا مؤشراً وتأكيداً إضافياً على أن التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعة الأوروبية لا يكمن في الطلب، بل في قدرة الصناعة على تسليم المعدات في الوقت المحدد.

برزت شركة فينكانتيري الإيطالية بشكل خاص، حيث ارتفعت أسهمها بأكثر من عشرة بالمئة.

كما سجلت شركات أخرى، من بينها ليوناردو، وساب، وهينسولد، وراينميتال، وتاليس، وإندرا، وداسو للطيران، وسافران، مكاسب تراوحت بين 2 و5 بالمئة.

التحليل الفني لشركة فينكانتيري (FCT.IT) (D1)

خسرت الشركة الإيطالية المصنعة لأنظمة الحرب البحرية أكثر من 60% من قيمتها السوقية مقارنةً بذروتها في نهاية عام 2025. ورغم أن مكاسبها الحالية مثيرة للإعجاب وضرورية للغاية لتعزيز الطلب إذا ما أرادت استعادة زمام المبادرة، إلا أنها قد لا تكون كافية لتغيير الاتجاه طويل الأجل. وتتأثر قيمة الشركة سلبًا بـ"تقاطع الموت" الذي بدأ في مارس 2026. ينبغي على المستثمرين متابعة سعر السهم في ضوء مستويات فيبوناتشي. فقط تجاوز مستوى 38.2% من فيبوناتشي يُعد مؤشرًا ذا دلالة يُبشر بالعودة إلى الاتجاه الصعودي. المصدر: xStaion5

يُظهر رد فعل المستثمرين أن السوق يُقيّم بشكل متزايد ليس فقط ميزانيات الدفاع الأعلى، بل أيضًا التحسن المحتمل في هوامش الربح وقوة التفاوض لدى الشركات المصنعة التي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأشار روتّه إلى أن حلف الناتو ينتقل الآن فقط من مرحلة التصريحات السياسية إلى مرحلة تنفيذ الأوامر. بحسب بيانات حلف الناتو، زاد الحلفاء الأوروبيون (وكندا) إنفاقهم الدفاعي بنسبة 20% مقارنةً بعام 2024، ليصل إلى أكثر من 574 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، وبموجب الهدف الجديد، يتعين على الحلفاء الوصول إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق على الدفاع والأمن بحلول عام 2035.

وأشار روت أيضًا إلى أن القيود تتعلق بكلٍ من القدرة الصناعية والقدرة على تجنيد وتدريب الأفراد العسكريين. ووفقًا لتصريحاته، فقد وُجّهت طلبات شراء بقيمة 300 مليار دولار أمريكي تقريبًا إلى مصنّعي الأسلحة الأمريكيين، مما يُبرز حجم الطلب الذي تولّده دول الناتو.

من وجهة نظر شركات الدفاع الأوروبية، تُعدّ هذه إشارة إيجابية للسوق، وإن كانت تحمل في طياتها بعض الغموض. فمن جهة، تعني القدرة الإنتاجية المحدودة خطر التأخير، والضغط على سلاسل التوريد، والحاجة إلى تكبّد نفقات رأسمالية عالية.

ومن جهة أخرى، إذا كان الطلب هيكليًا وطويل الأجل، فيمكن للمصنّعين الاعتماد على تراكم الطلبات لفترات أطول، وتحسين جودة الإيرادات، وربما شروط تعاقدية أفضل.

يُعدّ انعقاد قمة الناتو المرتقبة في أنقرة، والمقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 8 يوليو، عاملاً محفزاً إضافياً. ومن المتوقع أن يركز الاجتماع على الإنفاق الدفاعي، وقدرات النقل والإمداد، وتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا. وقد يكون قطاع الطائرات المسيّرة وأنظمة مكافحتها مجالاً واعداً بشكل خاص لزيادة الإنفاق.

ومن منظور معنويات القطاع، من الأهمية بمكان النظر إلى هذه المكاسب في ضوء تصريحات دونالد ترامب بأن "بوتين يشعر بالضغط" وأن "نهاية الحرب أقرب مما يتصور الجميع". ففي الماضي، كانت مثل هذه التصريحات تُشكّل ضغطاً كبيراً على تقييمات شركات الدفاع. أما اليوم، فيرى السوق فرصاً أكثر من المخاطر بالنسبة لتقييمات القطاع، وهو أمر بالغ الأهمية بعد عدة أشهر من الانخفاضات الحادة التي شهدتها هذه التقييمات.