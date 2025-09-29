تستغل AMD موجة النمو: توقعات وول ستريت وتقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة

يتوقع محللو وول ستريت أن يرتفع سهم AMD بنسبة تتراوح بين 40% و50% خلال العام المقبل، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُهيئ التطور السريع لسوق الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زيادة استثمارات الشركات في حلول الحوسبة المتقدمة، ظروفًا مثالية لنمو AMD الكبير. وتواصل الشركة توسيع محفظة منتجاتها المخصصة لمراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء، بما في ذلك وحدات المعالجة المركزية (CPU) ووحدات معالجة الرسومات (GPU) القوية ومسرعات الذكاء الاصطناعي. وقد أكسب هذا AMD تقدير المستثمرين كشركة مبتكرة ذات أسس مالية متينة، مما يُترجم إلى توقعات إيجابية لقيمة أسهمها. ومن العوامل الرئيسية التي قد تُسهم في إيرادات AMD المستقبلية المنتجات الجديدة من سلسلة Instinct MI400.

تُعد منصة هيليوس عنصرًا هامًا آخر في استراتيجية AMD. صُممت هذه البنية التحتية المتكاملة لتلبية متطلبات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا، مثل تدريب نماذج اللغات الكبيرة، والتي تتطلب قوة حوسبة هائلة. ومن المقرر تسليم منصة هيليوس في النصف الثاني من عام 2026، مما قد يعزز مكانة AMD في سوق حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات.

بفضل هذه الابتكارات، تتوقع AMD نموًا كبيرًا في إيرادات قطاع مُسرّعات الذكاء الاصطناعي، والذي قد يصل إلى عشرات المليارات من الدولارات في السنوات القادمة. وتشير التوقعات إلى استمرار التطور الديناميكي. وتضع محفظة المنتجات الواسعة واهتمام العملاء المتزايد AMD في وضع قوي لاكتساب حصة سوقية أكبر والتنافس بفعالية مع رواد الصناعة، وفي مقدمتهم NVIDIA. ويتفق المحللون على أن عام 2026 قد يكون عامًا حاسمًا ونقطة تحول مهمة في تاريخ الشركة. ومن المتوقع أن يؤدي طرح جيل جديد من الحلول، مثل مُسرّعات Instinct MI450 ومنصة Helios، إلى زيادة الإيرادات بشكل كبير وتحسين هوامش التشغيل، مما يؤدي إلى زيادة الربحية. وستُمكّن هذه التقنيات المتقدمة، إلى جانب الطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي، AMD من المنافسة بفعالية أكبر مع الشركة الرائدة حاليًا في السوق. ونتيجة لذلك، ستتاح للشركة فرصة ليس فقط للحفاظ على مكانتها، ولكن أيضًا لزيادة حصتها بشكل كبير في سوق أشباه الموصلات العالمي، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاعي الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.