تستهدف جوجل العقود العسكرية. السوق ينتظر إعلان الأرباح.

تُوسّع وزارة الدفاع الأمريكية نطاق استخدامها لنماذج الذكاء الاصطناعي من جوجل، مُدمجةً حلولاً إضافية في منصتها. يُمثّل هذا خطوةً أخرى نحو بناء منظومة ذكاء اصطناعي متعددة النماذج للتطبيقات الحكومية والعسكرية، حيث تعمل تقنيات من مُزوّدين مُتعدّدين جنبًا إلى جنب.

تشير المعلومات المُتاحة إلى أن المنصة تتوسع بسرعة، حيث يُنشئ المُستخدمون بالفعل عشرات الآلاف من وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات اليومية، بدءًا من أتمتة العمليات وصولًا إلى تحليل البيانات. من المُتوقّع أن تُحسّن نماذج جوجل الجديدة جودة الاستجابة، وتُقلّل الأخطاء، وتُعزّز إنتاجية المُستخدمين الذين يتعاملون مع بيانات حساسة.

الدرس الأهم للسوق ليس النشر بحد ذاته، بل التوجّه الأوسع لقطاع الذكاء الاصطناعي. يُواصل البنتاغون بناء بيئة لا يهيمن عليها مُزوّد ​​واحد. إلى جانب جوجل، تُقدّم جهات فاعلة أخرى نماذج أيضًا، مما يُسلّط الضوء على اتجاه واضح نحو التنويع وتقليل الاعتماد على أي شريك واحد.

في هذا السياق، من الجدير بالذكر أن جوجل تتجه بشكل مُتزايد نحو مجال كان حتى الآن مُرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بشركتي OpenAI وAnthropic، ألا وهو عقود قطاع الدفاع المُربحة. قد يصبح هذا القطاع أحد أهم محركات النمو طويلة الأجل للشركات التي تُطوّر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

بالنسبة لشركة جوجل، يُمثّل هذا تعزيزًا هامًا لموقعها في أحد أهم قطاعات السوق الاستراتيجية. فالشركة لا تُطوّر نماذجها فحسب، بل تُرسّخ وجودها أيضًا في مواقع صنع القرار بشأن الميزانيات الضخمة، حيث يتحوّل الذكاء الاصطناعي ليس فقط أداةً تجارية، بل إلى رصيد جيوسياسي.

من وجهة نظر المستثمرين، هناك نقطة أساسية: لن تظهر إيرادات هذا النوع من العقود إلا في الفصول القادمة. على المدى القريب، يركّز السوق على المحفّز التالي: تقرير أرباح جوجل يوم الأربعاء. ولا تزال التوقعات عالية، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي ونمو قطاع الحوسبة السحابية.

عمليًا، هذا يعني أنه بينما تدعم أخبار اليوم استراتيجية جوجل الاستثمارية طويلة الأجل، فإن رد فعل السوق على المدى القريب سيعتمد بشكل أساسي على ما إذا كانت النتائج القادمة تُؤكّد قدرة الشركة على تحويل زخم الذكاء الاصطناعي إلى إيرادات حقيقية.

المصدر: xStation5