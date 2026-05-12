يُمثل تأكيد الشراكة بين مجموعة سواتش (UHR.CH) وشركة صناعة الساعات المستقلة أوديمار بيغيه حدثًا غير مسبوق في تاريخ صناعة الساعات الحديث. وقد أثارت مجموعة "رويال بوب"، المقرر إطلاقها عالميًا في 16 مايو 2026، حماسًا كبيرًا ليس فقط لدى عشاق الساعات، بل وقبل كل شيء، لدى المستثمرين. إن قرار دمج علامة تجارية مرتبطة بالسوق الجماهيري مع شركة تصنيع مرموقة من بين ما يُعرف بـ"الثالوث المقدس" للساعات الفاخرة، خطوة ذات تداعيات هائلة على القطاع بأكمله. لفهم إمكانات هذا الحدث وتأثيره المحتمل على سعر سهم المجموعة السويسرية، من الضروري تحليل أساسيات الشركتين، ونتائجهما المالية التاريخية، وبنية المنتج نفسه.

صراع عوالم: تحليل سواتش وأوديمار بيغيه

بالنسبة لمن لا يتابعون سوق الساعات بشكل يومي، قد يصعب استيعاب أهمية هذا التعاون دون فهم دقيق للخلفية التاريخية للشركتين. يعود ذلك إلى اندماج نموذجين تجاريين وفلسفتين تصنيعيتين مختلفتين جذريًا.

تُعدّ أوديمار بيغيه مرادفًا للفخامة المطلقة. تأسست عام ١٨٧٥ في قرية لو براسو السويسرية، ولا تزال هذه الشركة من بين الشركات القليلة في السوق التي تتمتع باستقلالية تامة وتُدار من قِبل العائلات المؤسسة. في عالم صناعة الساعات، تُصنّف أوديمار بيغيه إلى جانب علامات تجارية مثل باتيك فيليب وفاشرون كونستانتين. يُعدّ طراز رويال أوك، الذي كُشف عنه عام ١٩٧٢، أشهر إبداعات هذه الشركة. صمّمه المصمم الأسطوري جيرالد جينتا، وتتميز هذه الساعة بإطارها الثماني المستوحى من خوذة الغواص، وبراغيها الظاهرة، وسوارها الفولاذي المتكامل، ما أعاد تعريف فئة ساعات الرياضة الفاخرة. تبدأ أسعار الطرازات الأساسية من هذه المجموعة حاليًا من عشرات آلاف اليورو، ويتم تحديد إنتاجها بشكل صارم ومتعمّد بحوالي 50,000 قطعة سنويًا، مما يخلق قوائم انتظار تمتد لسنوات عديدة ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير في السوق الثانوية.

على النقيض تمامًا، نجد ساعات سواتش. تُشكّل هذه العلامة التجارية حجر الزاوية لمجموعة سواتش العملاقة، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الجهة التي أنقذت صناعة الساعات السويسرية في ثمانينيات القرن الماضي من الانهيار الذي سببه تدفق ساعات الكوارتز الرخيصة من آسيا. أحدثت سواتش ثورة في السوق من خلال طرح ساعات بلاستيكية ملونة وبأسعار معقولة، والتي أصبحت ظاهرة ثقافية شعبية ولوحة فنية لفنانين مثل كيث هارينغ. اليوم، تعتمد العلامة التجارية في نموذج أعمالها على وفورات الحجم، وأحجام الإنتاج الضخمة، والمواد المبتكرة مثل السيراميك الحيوي. ساعات سواتش متوفرة على نطاق واسع وموجهة لشريحة ديموغرافية واسعة، وهو ما يُناقض تمامًا استراتيجية أوديمار بيغيه المُخصصة للنخبة.

يمثل التعاون بين شركة رائدة في سوق المنتجات الفاخرة وعلامة تجارية موجهة لعامة الناس استراتيجية تسويقية ذات إمكانات تجارية هائلة. بالنسبة لشركة سواتش، تُعد هذه فرصة لتعزيز المبيعات وتكرار نجاح عام 2022، بينما تُعتبر بالنسبة لشركة أوديمار بيغيه تجربة جريئة ولكنها مدروسة تهدف إلى تعريف جيل جديد من المستهلكين، أصغر سناً، بتصميمها التاريخي دون المساس بمكانة منتجها الرائد.

تصميم المنتج وشكله: رويال بوب كعامل رئيسي

تُحاط تفاصيل التصميم النهائي لمجموعة AP x Swatch بسرية تامة، إلا أن تحليل الحملة الترويجية وخطوط الإنتاج التاريخية يسمح لنا باستخلاص بعض الاستنتاجات المهمة. اسم "رويال بوب" نفسه اسم مُركّب، يُشير من جهة إلى طراز رويال أوك الأيقوني، ومن جهة أخرى إلى خط Swatch POP الذي ظهر لأول مرة في الأسواق عام ١٩٨٦. تميزت ساعات سلسلة POP بتصميمها المعياري، حيث يمكن فصل علبها السميكة بسهولة عن الأساور القياسية وربطها بالملابس أو الياقات أو السلاسل الخاصة، مما يحوّل الساعة الكلاسيكية إلى إكسسوار أنيق متعدد الاستخدامات.

من منظور السوق، يعتمد النجاح التجاري النهائي لهذا المشروع إلى حد كبير على شكل الساعة. هذا التنوع يُؤدي إلى سيناريوهين رئيسيين.

إذا أثبتت ساعة رويال بوب أنها نسخة طبق الأصل من ساعة رويال أوك الكلاسيكية، مصنوعة من السيراميك الحيوي، فإن مجموعة Swatch تتوقع تحقيق مبيعات فورية وغير مسبوقة. يضمن الحفاظ على العلبة الثمانية الأضلاع المميزة مع السوار المدمج طلبًا هائلاً من ملايين المتحمسين الذين طالما حلموا بتصميم جينتا، لكن ميزانيتهم ​​لا تتجاوز ثلاثين ألف يورو. في هذا السياق، فإن تقديم بديل لأغلى ساعة رياضية في العالم بسعر متوقع يتراوح بين 300 و500 دولار أمريكي (حوالي 2000 زلوتي بولندي) سيثير حماسًا جماهيريًا واسعًا، على غرار ما حدث عام 2022. يُعد هذا الخيار آمنًا من الناحية التجارية، وسيُترجم تلقائيًا تقريبًا إلى مئات الملايين من الفرنكات كإيرادات إضافية.

يظهر منظور مختلف تمامًا عند النظر إلى المواد الترويجية. فقد أظهرت ملصقات الإعلانات والتسريبات من المتاجر أساور ملونة وحلقات قماشية، مما يُشير بقوة إلى العودة إلى مفهوم الساعة القابلة للارتداء. ولدى أوديمار بيغيه تاريخ في ابتكار ساعات جيب حصرية على شكل ساعة رويال أوك، مثل ساعة 5961 من ثمانينيات القرن الماضي.

المصدر: أرشيف أوديمار بيغيه

إذا اتخذت المجموعة الجديدة شكل ساعة جيب أو قلادة أنيقة، فقد يتفاعل السوق بحذر أكبر. قد يشعر العملاء التقليديون الباحثون عن بديل أرخص للمعصم بخيبة أمل لعدم وجود وظائف عملية للارتداء على المعصم. وتُشكل التصاميم التي تختلف تمامًا عن الطريقة الكلاسيكية لارتدائها مخاطرة أكبر في المبيعات خلال المرحلة الأولى. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه في عامي 2025 و2026، هيمنت الألعاب والأدوات القابلة للجمع، مثل مجسمات لابوبو الشهيرة من بوب مارت، على سوق السلع الفاخرة وأزياء الشارع. وتزداد المنافسة على مكانة على المعصم صعوبةً في عصر الانتشار العالمي للساعات الذكية، لكن دخول قطاع القلائد الحصرية للمعصم يتجاوز هذه المشكلة ويلبي أذواق جيل زد بشكل مثالي.

بغض النظر عن الشكل المختار، تشير الدلائل بقوة إلى أن الساعة ستعمل بحركة ميكانيكية وليست كوارتز.

المصدر: موقع سواتش الإلكتروني

يُعزز استخدام الحركة الأوتوماتيكية، إلى جانب جمالية فن البوب، القيمة المُدركة للمنتج، ويُفسر ارتفاع سعر التجزئة المُقدّر مقارنةً بالتعاونات السابقة. كما يُؤكد نظام الألوان ولمسة ثقافة البوب، الظاهرة أيضاً على العبوة الرسمية، الرغبة في الوصول إلى جمهور جديد كلياً.

المصدر: موقع سواتش الإلكتروني

نبذة عن أعمال ونتائج مجموعة سواتش المالية

للإجابة على سؤال: لماذا اتخذت مجموعة سواتش هذه الخطوة الجذرية؟ لا بد من إجراء تحليل موضوعي لوضعها المالي. كشفت التقارير المنشورة لعامي 2024 و2025 عن نقاط الضعف الهيكلية لهذه المجموعة العملاقة، وهو ما انعكس فورًا في انخفاض حاد في قيمتها السوقية.

في عام 2022، وبفضل نجاح مجموعة MoonSwatch، حققت المجموعة نتائج ممتازة، حيث بلغت مبيعاتها الصافية 7.49 مليار فرنك سويسري، بهامش ربح تشغيلي متميز بلغ 15.5%. مع الأسف، شهدت السنوات اللاحقة تباطؤًا حادًا. وكشفت نهاية عام 2025 عن انخفاض في صافي الإيرادات إلى 6.28 مليار فرنك سويسري، أي بانخفاض يقارب 6% بالقيمة الاسمية. ويعود السبب الرئيسي في الضرر الذي لحق بالميزانية العمومية إلى انخفاض الطلب في منطقة آسيا، وخاصة في الصين، بالإضافة إلى التأثير السلبي لقوة الفرنك السويسري على تحويل الإيرادات الأجنبية.

مع ذلك، اتضح أن المشكلة الرئيسية تكمن في الربح التشغيلي للمجموعة بأكملها. فقد انخفض من أكثر من مليار فرنك سويسري في عام 2023 إلى 135 مليون فرنك سويسري فقط في عام 2025. وانخفض هامش الربح التشغيلي الموحد بشكل حاد إلى 2.1%. وبلغ صافي الربح 25 مليون فرنك فقط، وهو رقم رمزي لشركة تبلغ قيمتها السوقية حوالي تسعة مليارات فرنك، ما يُعد نتيجة غير مرضية على الإطلاق لشركة تبلغ قيمتها السوقية حوالي تسعة مليارات فرنك. ويُظهر تحليل هذه الأرقام أن قطاع مبيعات الساعات نفسه حقق أداءً جيدًا، حيث بلغ ربحه التشغيلي 549 مليون فرنك في عام 2025. وكان قطاع التصنيع مسؤولاً إلى حد كبير عن الأداء الكارثي للمجموعة. فقد اتخذت الإدارة قرارًا متعمدًا ومكلفًا بالحفاظ على كامل الطاقة الإنتاجية والوظائف في مصانعها السويسرية، على الرغم من انخفاض حجم الطلبات. وقد أدى ذلك إلى تكاليف ثابتة ضخمة وغير فعالة.

وتسبب هذا الوضع في خلل كبير في مؤشرات سوق الأسهم. ارتفع مُضاعف الربحية للشركة المُدرجة تحت الرمز UHR.CH إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت ثلاثة آلاف، نتيجةً مباشرةً لانخفاض ربحية السهم. ثم تراجعت أسهم الشركة من ذروة السوق الصاعدة واستقرت في نطاق 180-210 فرنك سويسري.

لذا، يُعدّ إطلاق مشروع Royal Pop استراتيجية إنقاذ مُصممة خصيصًا. فمع وجود طاقة إنتاجية فائضة، تستطيع مصانع مجموعة سواتش استيعاب إنتاج منتج رائج في السوق بتكلفة شبه معدومة. وإذا حققت المجموعة الجديدة طلبًا بمئات الآلاف، فإن هذه الكميات الهائلة ستُغطي التكاليف الثابتة التي تُثقل كاهل المجموعة. وبذلك، ستُفعّل الشركة رافعة تشغيلية قوية، حيث سيُساهم كل نموذج إضافي يُباع، بفضل هامش الربح الإجمالي المرتفع جدًا، بنسبة كبيرة في صافي الربح.

عند مقارنة أسهم الشركة بنسب القيمة السوقية/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EV/EBITDA) ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) التاريخية، يتضح أنها تُتداول حاليًا بعلاوة سعرية كبيرة مقارنةً بمتوسط ​​قيمتها. المصدر: Koyfin

أثر التعاون على أسعار الأسهم وتقديرات المحللين

من منظور سوق الأسهم، يُعدّ الإعلان عن شراكة مع علامة تجارية مستقلة جزءًا من استراتيجية تهدف إلى إحداث ارتفاعات مفاجئة في الطلب. وعادةً ما يكون رد فعل الأسواق المالية على مثل هذه الأحداث ذا شقين. في البداية، نشهد حماسًا قصير الأجل قائمًا على التقديرات والتوقعات. في الأيام الأولى التي تلت الإعلان عن منتجات شهر مايو، تفاعلت أسهم مجموعة سواتش بشكل إيجابي، حيث ارتفعت محليًا إلى حوالي 213 فرنكًا سويسريًا، مما يشير إلى عودة رؤوس الأموال المضاربة.

مع ذلك، يتعامل المحللون في مؤسسات مالية رائدة مثل مورغان ستانلي وسيتي غروب مع هذه المعلومات بحذر شديد. فهم يُبقون على توصياتهم المحايدة، ويحددون متوسط ​​أسعار مستهدفة يتراوح بين 152 و158 فرنكًا سويسريًا للأشهر القادمة. يعود ذلك إلى أن حتى المنتج الواحد ذو الربحية العالية لا يملك سوى قدرة محدودة على تعويض الاتجاهات الاقتصادية الكلية السلبية في الأسواق الآسيوية، التي لطالما اعتمدت عليها مجموعة سواتش في جزء كبير من إيراداتها.

لتقييم فرص التحسن المستدام في قيمة الشركة بشكل صحيح، يجدر مقارنة الأثر المتوقع لعلامة رويال بوب بالتعاونات السابقة. وسيساعد الرسم البياني أدناه في ذلك.

الجدول 1: نظرة عامة مقارنة على التعاونات الرئيسية لمجموعة سواتش

كما يُبين التحليل السابق، يمتلك مشروع رويال بوب جميع المقومات اللازمة لتكرار نجاح مبيعات عام ٢٠٢٢، مع ميزة إضافية تتمثل في الشراكة مع علامة تجارية خارجية. وقد عززت مون سواتش مبيعات ساعات أوميغا الأصلية على المدى القصير بأكثر من خمسين بالمائة. أما بالنسبة لأوديمار بيغيه، فلن يتحقق هذا التأثير القوي على مبيعات ساعات الشريك الكلاسيكية، نظرًا لعمل أوديمار بيغيه وفق نظام تقنين صارم للإمدادات. ومع ذلك، يصب هذا في مصلحة مجموعة سواتش، التي تُركز اهتمام المستهلكين بالكامل على متاجرها الخاصة.

يُعد تطبيق سياسة توزيع محدودة حصريًا على متاجر الشوارع الرئيسية عنصرًا أساسيًا آخر لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة المالية. فمن خلال تجاوز قنوات التجارة الإلكترونية، تُحقق الشركة تغطية إعلامية عضوية عبر صور الطوابير الطويلة، ما يُعد بمثابة إعلان مجاني. علاوة على ذلك، يُعظم نموذج البيع المباشر للمستهلك في منافذ البيع بالتجزئة الخاصة بها هوامش الربح من خلال إلغاء عمولات الموزعين الخارجيين. يُساهم آلاف العملاء الذين يزورون المتاجر الفعلية، والذين لا يستطيعون شراء الإصدار المحدود، في تحقيق إيرادات من خلال البيع المتبادل، حيث يشترون المجموعات العادية المتوفرة على الرفوف.

مع ذلك، يُثير السوق الثانوي قلق المستثمرين. وتشير التقديرات الأولية من أسواق التنبؤ إلى وجود علاوات كبيرة على ساعات رويال بوب، حيث من المتوقع أن تتجاوز المعاملات سعر التجزئة بكثير. من جهة، يُظهر هذا التميّز مكانة المنتج المتميزة؛ ومن جهة أخرى، يُهدد هذا السوق بإبعاد العملاء الحقيقيين بسبب النشاط المكثف لما يُسمى بـ"المضاربين"، وهي ظاهرة لوحظت بالفعل في المراحل الأخيرة من دورة حياة ساعة مون سواتش.

مؤشر "دورة حياة الضجة" هو تجميع معياري لعمليات البحث العالمية من جوجل تريندز، حيث تمثل القيمة الأساسية 100 ذروة عمليات البحث عن مصطلح "MoonSwatch" في يوم إطلاقه. تم حساب توقعات مبيعات "Royal Pop" باستخدام نموذج انحدار متعدد خاص. يفترض السيناريو (أ) (ساعة كاملة) معدل تحويل عمليات البحث إلى مبيعات أعلى بنسبة 15% مقارنةً بأوميغا، نظرًا لقلة توفر علامة أوديمار بيغيه التجارية الأساسية. المصدر: تحليل خاص، جوجل تريندز.

يعتمد نجاح هذا المشروع على قدرة الإدارة على التحكم الدقيق في إمدادات السلع إلى السوق. قد يكون الحفاظ على الاهتمام بمجموعة Royal Pop لما تبقى من عام 2026 من خلال طرح ألوان جديدة هو السبيل الوحيد لتحقيق توقعات الإدارة، التي أعلنت عن انخفاض كبير في الخسائر في قطاع التصنيع وعودة الربحية العالية هذا العام. سيعتمد ارتفاع سعر السهم على تأكيد التقارير الفصلية القادمة بأن هذه الظاهرة قادرة على تعزيز التدفق النقدي التشغيلي للشركة بشكل دائم، بدلاً من كونها مجرد حالة شاذة عابرة في إحصاءات المبيعات.

ماتيوس تشيزكوفسكي

محلل أسواق مالية، إكس تي بي