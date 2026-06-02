انخفضت أسهم شركتي أوراكل وألفابت وسط مخاوف بشأن تمويل الذكاء الاصطناعي 📉

انخفضت أسهم شركة أوراكل (ORCL.US) بأكثر من 4% في تداولات ما قبل افتتاح السوق يوم الثلاثاء، متراجعةً عن جزء من مكاسبها التي بلغت نحو 10% خلال الجلسة السابقة. ولم يكن هذا الانخفاض مدفوعًا بضعف أساسيات الشركة، بل بتزايد مخاوف المستثمرين بشأن تكلفة توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. كما انخفضت أسهم شركة ألفابت (GOOGL.US) بنحو 3% بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لجمع حوالي 80 مليار دولار من خلال طرح أسهم لتمويل استثماراتها في تقنيات الجيل القادم.

النقاط الرئيسية:

تسلط ألفابت الضوء على حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

كان إعلان ألفابت عن طرح أسهم بقيمة 80 مليار دولار هو السبب الرئيسي لانخفاض أسهم أوراكل. من المتوقع أن تشارك بيركشاير هاثاواي في الصفقة باستثمار يقارب 10 مليارات دولار. سيُستخدم رأس المال المُجمّع لتوسيع سعة مراكز البيانات والبنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي.

تُبرز هذه الخطوة مدى ارتفاع تكلفة المنافسة على ريادة الذكاء الاصطناعي. ففي أبريل الماضي، رفعت ألفابت ميزانيتها المُتوقعة للإنفاق الرأسمالي لهذا العام إلى 190 مليار دولار. بالنسبة للمستثمرين، يُذكّر هذا بأن النجاح في مجال الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على التكنولوجيا وطلب العملاء، بل أيضاً على الوصول إلى رؤوس أموال ضخمة.

لماذا يتفاعل المستثمرون من خلال أوراكل؟

بالنسبة لأوراكل، قد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي سلاحاً ذا حدين. فمن جهة، تستفيد الشركة من الطلب المتزايد على البنية التحتية السحابية وحلول برمجيات المؤسسات. ومن جهة أخرى، بدأ المستثمرون يتساءلون عن المدة التي يُمكن لشركات التكنولوجيا خلالها الاستمرار في تمويل استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي دون الضغط على هوامش الربح أو الميزانيات العمومية أو احتياجات جمع رأس المال المستقبلية.

ونتيجة لذلك، يركز السوق بشكل متزايد ليس فقط على الشركات التي ستستفيد من الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضًا على الشركات التي قد تتحمل في نهاية المطاف أكبر تكاليف بناء البنية التحتية التي تدعمه.

المصدر: xStation5