ملخص السوق: أوروبا تستعيد الزخم 🔼 هل ستحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين رفع المركزي الأوروبي لسعر الفائدة؟

افتتح مؤشر يورو ستوكس 50 جلسة التداول مرتفعًا بنسبة 0.60%، بينما ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.55%. تشهد أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا رغم تزايد التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط بشكل طفيف.
وأكدت البيانات الأولية الصادرة اليوم عن يوروستات أن التضخم في منطقة اليورو تسارع إلى 3.2% على أساس سنوي في مايو (مقارنةً بـ 3.0% في أبريل)، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي ومسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين ونصف، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.5% وتضخم أسعار الخدمات إلى 3.5% على أساس سنوي. وقد ارتفعت توقعات السوق برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أقرب وقت ممكن، ربما في اجتماع 11 يونيو، ووصف عضو مجلس الإدارة، رين، هذه الخطوة المحتملة بأنها "رفع استباقي"، مؤكدًا بذلك استقرار توقعات التضخم. تُشكّل الطاقة الحصة الأكبر من تسارع التضخم، حيث ارتفع مُكوّن الطاقة بنسبة 10.9% على أساس سنوي في مايو، مدفوعًا بالصراع في الشرق الأوسط. ويُشير سوق المقايضة إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع 11 يونيو يبلغ 97%.
من بين قطاعات مؤشر يورو ستوكس 50، حقق قطاعا الاتصالات (+4.72%) والتكنولوجيا (+2.17%) أفضل أداء، بينما ساهم القطاع الصناعي (+1.31%) والقطاع المالي (+1.03%) أيضاً في دعم قوي. في المقابل، انخفض قطاعا الطاقة (-1.12%) والرعاية الصحية (-0.80%)، ويعود ذلك إلى الأخبار السلبية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الحيوية.
- سجلت شركة بروسوس أكبر مكسب في مؤشر يورو ستوكس 50، حيث قفزت بنسبة 10.73%. وقد منحت سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي شركة بروسوس مهلة إضافية - بناءً على طلب شركة ناسبرز - للوفاء بالتزامها بتخفيض حصتها في شركة ديليفري هيرو بشكل كبير، وهو أحد الشروط المرتبطة بالاستحواذ على شركة جست إيت تيك أواي في عام 2025. ولا يزال الموعد النهائي الجديد سريًا.
- ارتفاع أسهم شركة إنفينون تكنولوجيز بنسبة 5.27% خلال اليوم، مما عزز مكاسبها المذهلة منذ بداية العام إلى 125.7%. وتتصدر الشركة المؤشر هذا العام بوضوح، ويعود هذا الارتفاع بين شركات تصنيع الرقائق إلى الطلب المتزايد على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي؛ في المقابل، قفزت أسهم شركة إس تي ميكروإلكترونيكس بأكثر من 8% اليوم بعد مضاعفة توقعاتها لإيرادات مراكز البيانات.
- ارتفاع أسهم شركة دويتشه بوست بنسبة 3.55%، مسجلةً أعلى مستوى لها في أكثر من أربع سنوات. وجاء هذا الارتفاع من شركة كيبلر شوفرو، التي رفعت تصنيفها إلى "شراء"، مشيرةً إلى حجم النقل القوي للشركة كمؤشر رئيسي.
- انخفض سهم شركة بريتيش أميركان توباكو بنسبة 3.8%، مواصلاً سلسلة خسائره لليوم السابع على التوالي. وأظهرت بيانات المبيعات أن المستهلكين يتجهون نحو المنتجات الأرخص، مما يؤثر سلباً على هوامش ربح الشركة ويطغى على توقعاتها السنوية ونموها في فئات المنتجات الخالية من التدخين.
- كما انخفض سهم شركة راينميتال بنسبة 3.24% بعد مكاسب حادة سابقة، حيث يشهد سهم الشركة المصنعة للأسلحة تصحيحاً بعد ارتفاع مرتبط بسباق التسلح. ومنذ بداية العام، لا يزال السهم منخفضاً بنسبة 24.5%، على الرغم من استمرار استفادة الشركة من زيادة ميزانيات الدفاع في أوروبا.
