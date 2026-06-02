ملخص السوق: أوروبا تستعيد الزخم 🔼 هل ستحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين رفع المركزي الأوروبي لسعر الفائدة؟

افتتح مؤشر يورو ستوكس 50 جلسة التداول مرتفعًا بنسبة 0.60%، بينما ارتفع مؤشر داكس بنسبة 0.55%. تشهد أسواق الأسهم الأوروبية ارتفاعًا رغم تزايد التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا وانخفاض أسعار النفط بشكل طفيف.

وأكدت البيانات الأولية الصادرة اليوم عن يوروستات أن التضخم في منطقة اليورو تسارع إلى 3.2% على أساس سنوي في مايو (مقارنةً بـ 3.0% في أبريل)، متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي ومسجلًا أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين ونصف، مع ارتفاع التضخم الأساسي إلى 2.5% وتضخم أسعار الخدمات إلى 3.5% على أساس سنوي. وقد ارتفعت توقعات السوق برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أقرب وقت ممكن، ربما في اجتماع 11 يونيو، ووصف عضو مجلس الإدارة، رين، هذه الخطوة المحتملة بأنها "رفع استباقي"، مؤكدًا بذلك استقرار توقعات التضخم. تُشكّل الطاقة الحصة الأكبر من تسارع التضخم، حيث ارتفع مُكوّن الطاقة بنسبة 10.9% على أساس سنوي في مايو، مدفوعًا بالصراع في الشرق الأوسط. ويُشير سوق المقايضة إلى أن احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع 11 يونيو يبلغ 97%.

من بين قطاعات مؤشر يورو ستوكس 50، حقق قطاعا الاتصالات (+4.72%) والتكنولوجيا (+2.17%) أفضل أداء، بينما ساهم القطاع الصناعي (+1.31%) والقطاع المالي (+1.03%) أيضاً في دعم قوي. في المقابل، انخفض قطاعا الطاقة (-1.12%) والرعاية الصحية (-0.80%)، ويعود ذلك إلى الأخبار السلبية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الحيوية.

معلومات الشركة