انخفاض أسهم مجموعة سي إم إي وسط ضغوط بيع 🚩 لماذا قد يكون ذلك بمثابة إشارة تحذيرية لوول ستريت؟

انخفضت أسهم مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME.US)، المشغلة لبورصة المشتقات المالية في شيكاغو، بأكثر من 20% عن أعلى مستوياتها القياسية التي بلغت حوالي 330 دولارًا أمريكيًا للسهم. ورغم أن بورصة شيكاغو التجارية نادرًا ما تُذكر ضمن مؤشرات معنويات السوق الأكثر شيوعًا، إلا أن التاريخ يشير إلى أن أسهمها قد قدمت في بعض الأحيان إشارة إنذار مبكر قبل فترات من تقلبات متزايدة في أسواق الأسهم العالمية.

وقد تجلى ذلك خلال شتاء 2018/2019، وفي أوائل عام 2020 قبل انهيار السوق الناجم عن الجائحة، ومرة ​​أخرى في بداية عام 2022 عندما بدأ المستثمرون الاستعداد لدورة رفع أسعار الفائدة الحادة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ومن المثير للاهتمام أن نمطًا مشابهًا قد يظهر اليوم: فقد تراجعت أسهم بورصة شيكاغو التجارية بنحو 22% عن أعلى مستوياتها على الرغم من عدم وجود أي تطورات سلبية كبيرة خاصة بالشركة.

النقاط الرئيسية:

تدير مجموعة بورصة شيكاغو التجارية أكبر سوق للمشتقات المالية في العالم، مما يجعلها واحدة من أهم مراكز إدارة المخاطر العالمية.

الخلاصة: غالبًا ما يتأثر سهم الشركة بتغيرات التوقعات المتعلقة بالسيولة وأسعار الفائدة والنشاط المؤسسي قبل أن تظهر هذه التغيرات في مؤشرات الأسهم العامة.

لا يُعد ضعف بورصة شيكاغو التجارية ( CME ) حالةً معزولة. فقد تعرضت أسهم بورصة إنتركونتيننتال ( ICE.US ) وبورصة شيكاغو للخيارات العالمية ( CBOE.US ) - والمعروفة بمؤشر تقلبات السوق VIX ، والذي يُشار إليه غالبًا باسم "مقياس الخوف" - لضغوط أيضًا، حيث انخفضت أسهم Cboe بنسبة تقارب 20% خلال الأسبوعين الماضيين.

ماذا تفعل مجموعة CME تحديدًا؟

تُعد مجموعة CME أكبر مشغل لبورصات المشتقات المالية في العالم. تمتلك الشركة وتدير أسواقًا رئيسية تشمل CME وCBOT وNYMEX وCOMEX، حيث يشتري المتداولون والمؤسسات ويبيعون العقود الآجلة والخيارات المرتبطة بأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم والعملات وسلع الطاقة والمعادن النفيسة والمنتجات الزراعية.

ونتيجةً لذلك، تحتل CME مكانةً مركزيةً في منظومة إدارة المخاطر العالمية. عندما يسعى المستثمرون إلى الحماية من عدم اليقين المتعلق بالتضخم أو أسعار الفائدة أو مخاطر الركود أو الأحداث الجيوسياسية، فإنهم غالباً ما يستخدمون الأدوات المتداولة في بورصات CME.

لماذا تُشير أسهم بورصة شيكاغو التجارية (CME) إلى تحولات في معنويات السوق؟

يختلف نموذج أعمال بورصة شيكاغو التجارية عن نموذج معظم الشركات المساهمة العامة. فإيراداتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنشاط التداول وحجم المعاملات. وفي فترات عدم اليقين، يزداد الطلب عادةً على أدوات التحوّط مثل العقود الآجلة والخيارات.

مع ذلك، لا ترتفع أسهم بورصة شيكاغو التجارية دائمًا بالتزامن مع تقلبات السوق. غالبًا ما يحاول المستثمرون استشراف ظروف السوق المستقبلية قبل أن تتضح في البيانات الاقتصادية أو أرباح الشركات. فعندما تبدأ أسهم بورصة شيكاغو التجارية بالانخفاض رغم قوة سوق الأسهم، فقد يُشير ذلك إلى أن المستثمرين يتوقعون ظروفًا مالية أكثر تشددًا، وانخفاضًا في السيولة، وتباطؤًا في النمو الاقتصادي، أو تراجعًا في الإقبال على المخاطرة.

ماذا حدث في أعوام 2019 و2020 و2022؟

مع بداية عامي 2018 و2019، بدأت أسهم بورصة شيكاغو التجارية بالتراجع قبل أن تتدهور معنويات السوق بشكل ملحوظ. وظهر نمط مماثل في أوائل عام 2020 عندما بدأ المستثمرون يُدركون تدريجيًا المخاطر الاقتصادية المرتبطة بانتشار جائحة كوفيد-19.

حدث مثالٌ أكثر وضوحًا في أوائل عام ٢٠٢٢. ففي ذلك الوقت، تغيّرت توقعات الأسواق بسرعة بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وانتقل المستثمرون من سردية استمرار الدعم النقدي إلى سردية تركز على تدابير صارمة لمكافحة التضخم. وكانت النتيجة واحدة من أشد موجات البيع في أسهم التكنولوجيا منذ الأزمة المالية العالمية.

لماذا قد تستفيد بورصة شيكاغو التجارية (CME) من حالة عدم اليقين بشأن الاحتياطي الفيدرالي؟

يُعدّ عدم اليقين المحيط بأسعار الفائدة أحد أهم محركات نشاط سوق المشتقات. فكل تغيير في التوقعات بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى زيادة الطلب على العقود الآجلة لأسعار الفائدة، وعقود الخزانة، ومشتقات مؤشرات الأسهم، وغيرها من أدوات التحوّط.

في بيئة تتسم بتغيّر التوقعات باستمرار، يُلجأ المستثمرون عادةً إلى التحوّط بشكل أكثر فعالية وتداول المشتقات بوتيرة أكبر. وبالنسبة لبورصة شيكاغو التجارية (CME)، غالبًا ما يُترجم ذلك إلى أحجام تداول أعلى وإيرادات أكبر من الرسوم.

مع ذلك، فإن أسهم بورصة شيكاغو التجارية (CME) ليست مجرد رهان مباشر على ارتفاع التقلبات. إذ يظل السهم حساسًا للأوضاع المالية العامة وتوقعات المستثمرين بشأن النشاط الاقتصادي والسياسة النقدية في المستقبل.

لماذا قد تتفاعل بورصة شيكاغو التجارية (CME) قبل السوق الأوسع؟

غالبًا ما يحاول المستثمرون الذين يشترون ويبيعون أسهم بورصة شيكاغو التجارية (CME) توقع التغيرات في أحجام التداول، وطلب التحوط، والسيولة المالية. إذا بدأت الأسواق تتوقع ما يلي:

انخفاضًا في تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي،

ارتفاعًا في عوائد السندات،

تباطؤًا في النمو الاقتصادي،

أو ضعفًا في الإقبال على المخاطرة،

فإن أسهم بورصة شيكاغو التجارية (CME) قد تبدأ بالانخفاض قبل أن تنعكس هذه المخاوف بشكل كامل في مؤشرات الأسهم الرئيسية.

تساعد هذه الديناميكية في تفسير سبب ظهور هذا النمط قبل كل من انكماش السوق في عامي 2020 و2022. في كلتا الحالتين، كان المحرك الرئيسي هو تغير التوقعات وليس تدهور الأوضاع الاقتصادية الحالية.

علاوة على ذلك، غالبًا ما يُنظر إلى بورصة شيكاغو التجارية (CME) على أنها "مقياس حرارة" لنشاط السوق المؤسسي. يشمل عملاؤها الرئيسيون ما يلي:

بنوك الاستثمار،

صناديق التحوط،

مديرو الأصول،

مؤسسات إدارة المخاطر.

عندما يبدأ هؤلاء المشاركون المحترفون في السوق بتقليص أنشطتهم أو تعديل استراتيجيات التحوّط، قد تعكس أسهم بورصة شيكاغو التجارية (CME) هذا التحوّل بشكل أسرع من مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100.

مخطط CME.US (D1)

انخفضت أسهم بورصة شيكاغو التجارية بنحو 15% عن متوسطها المتحرك الأساسي لـ 200 يوم (EMA200، الخط الأحمر)، لتدخل بذلك منطقة التصحيح على الرغم من المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها سوق الأسهم الأوسع، بما في ذلك مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100. تاريخيًا، كان هذا النوع من التباين نادرًا نسبيًا، لا سيما بالنظر إلى النتائج المالية القوية للشركة في الربع الأول.

CBOE.US Chart (D1)

إريك سزميد، محلل الأسواق المالية، XTB