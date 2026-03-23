تتحدى AMD شركة Nvidia في كوريا بصفقة محتملة لتوريد 10000 شريحة

تجري شركة Advanced Micro Devices (AMD) محادثات مع شركة Upstage الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بشأن بيع محتمل لعشرة آلاف مُسرِّع Instinct MI355. ورغم أن العقد لم يُبرم نهائيًا بعد، إلا أن حجمه وأهميته الاستراتيجية تجعله مؤشرًا هامًا لسوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في آسيا.

يهدف هذا الطلب المحتمل إلى تعزيز القدرة الحاسوبية لنماذج اللغة الضخمة التي تُطوّرها Upstage، ودعم تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي السيادية في كوريا الجنوبية. تُعدّ Upstage إحدى الشركات المشاركة في برنامج حكومي للذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس أربعة فرق على لقب النموذج الوطني الفائز. وحتى الآن، هيمنت وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA على هذه المشاريع، ويمثل دور AMD المحتمل في مجموعة تضم عشرة آلاف وحدة جهدًا كبيرًا لزيادة المنافسة وتعزيز حضور الشركة في المنطقة.

بالنسبة لشركة AMD، قد تخدم هذه الصفقة عدة أغراض استراتيجية. أولًا، تُمثّل مجموعة تضم عشرة آلاف شريحة حجمًا كبيرًا لشركة ناشئة محلية وبرنامج حكومي، ويمكن أن تُشكّل مرجعًا للعملاء الآخرين في المنطقة. ثانيًا، تُظهر هذه الصفقة قدرة AMD على اختراق برامج الذكاء الاصطناعي الوطنية، حيث قد يكون للاعتبارات السياسية والوطنية التكنولوجية تأثير أكبر من مواصفات المنتج وحدها. ثالثًا، يُذكّر كل عقد رئيسي لشركة AMD المستثمرين بأن سوق وحدات معالجة الرسومات والذكاء الاصطناعي لم يعد حكرًا على مورد واحد، وأن مجموعة منتجات Instinct تكتسب شهرة متزايدة بين الشركات التي تحتاج إلى بنية تحتية حاسوبية عالية الأداء.

حاليًا، لا تزال المفاوضات جارية، لذا سيتوقف تأثيرها على السوق على إتمام العقد وشروط التسليم. تاريخيًا، كان للإعلان عن عقود الذكاء الاصطناعي الكبرى أثر إيجابي على سعر سهم AMD، ولكن إلى حين إتمام الصفقة، ينبغي اعتبارها مؤشرًا على الإيرادات المستقبلية المحتملة، وليس ضمانًا لمكاسب مالية فورية.

كما تُسلط المناقشات مع Upstage الضوء على المنافسة المتزايدة والطلب المتزايد على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في آسيا. تسعى الشركات بشكل متزايد إلى إيجاد موردين بديلين للرقائق لتعزيز مرونة سلسلة التوريد والاستفادة من أحدث تقنيات التسريع. بالنسبة لشركة AMD، يُمثل هذا فرصة لزيادة حصتها السوقية وتعزيز مكانتها في قطاع استراتيجي يُمكن أن يُصبح أحد المحركات الرئيسية لنمو الإيرادات والأرباح في السنوات القادمة.

المصدر: xStation5