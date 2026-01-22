اقرأ أكثر
٣:٣٠ م · ٢٢ يناير ٢٠٢٦

"طيران الرياض" تدخل سوق الشحن الجوي بأسطول من 120 طائرة

قالت شركة طيران الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي إنها أطلقت (الرياض للشحن)، وذلك في إطار سعي ‍المملكة ‌إلى تعزيز خطتها لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على عائدات النفط والتحول ‍إلى مركز لوجستي عالمي.

في ذات الاطار نوهت طيران الرياض في بيان أن «..إطلاق ‘الرياض للشحن’ خطوة تمثل دخولنا رسميا إلى ‌سوق الشحن الجوي العالمي. وذلك ضمن نهج تدريجي ‍ومدروس لبناء أعمال شحن متكاملة وقابلة للتوسيع بأسطولنا عريض البدن، انطلاقا من مركزنا الرئيسي في الرياض».

كما أضافت «​تم تصميم عمليات الشحن الجوي في طيران الرياض لتكون قابلة للتوسع بما يتماشى مع النمو المتسارع لشبكة ​الوجهات، ‍مستفيدة من أسطول حديث من الطائرات عريضة البدن ‌يضم أكثر من 120 طائرة قيد الطلب».

الجدير بالذكر أنه جاء في البيان أيضا أنه «ومع وجود أسطول ضخم مكون من ​182 طائرة تحت ‌الطلب وخطط طيران الرياض للوصول إلى أكثر من 100 وجهة بحلول عام 2030، يُتوقع أن تساهم الشركة بنحو 20 مليار دولار في الناتج المحلي ‌الإجمالي غير النفطي للمملكة وتدعم أكثر من 200 ألف وظيفة عالميا».

