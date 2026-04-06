US100 يرتفع بنسبة 1%

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 (US100) بأكثر من 1% اليوم، مسجلةً أعلى مستوى لها منذ 26 مارس/آذار، عند حوالي 24,380 نقطة. ويأتي هذا الارتفاع بعد تقارير إعلامية أشارت إلى انخراط إيران في مفاوضات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار لمدة 45 يومًا في الشرق الأوسط.

ووفقًا لمصادر رويترز، رفضت إيران مقترحًا بإعادة فتح مضيق هرمز مقابل وقف إطلاق النار، كما رفضت الالتزام بأي مواعيد نهائية مفروضة أو التفاوض تحت الضغط. في الوقت نفسه، يبدو أن المعنويات في وول ستريت تستقر تدريجيًا، مدفوعةً إلى حد كبير بتوقعات التوصل إلى نتيجة إيجابية من مفاوضات واشنطن وطهران، مما قد يؤدي إلى إعادة فتح حركة ناقلات النفط.

وحدد دونالد ترامب الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا كموعد نهائي إما لخفض التصعيد أو لشن ضربات كبيرة على البنية التحتية الإيرانية. وحتى الآن، يبدو أن كلا الجانبين يتمسكان بمواقف تفاوضية متشددة نسبيًا. كما هددت إيران بشن هجمات انتقامية على البنية التحتية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك أصول مرتبطة بالولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أصدرت شركة سيتريني تقريرًا يشير إلى أن مجموعات البيانات المستخدمة في تحليل الاقتصاد الكلي وسوق النفط قد تغفل جزءًا كبيرًا من حركة ناقلات النفط الفعلية عبر مضيق هرمز. ووفقًا للتقرير، تعمل العديد من السفن بأجهزة إرسال واستقبال معطلة أو تُقدم بيانات مُضللة عمدًا.

انخفض سعر خام برنت من حوالي 112 دولارًا للبرميل في بداية جلسة تداول يوم الاثنين إلى أقل من 108 دولارات في وقت متأخر من الصباح، مما يشير إلى تراجع جزئي في علاوة المخاطر الجيوسياسية.

ماذا نتوقع من بيانات مؤشر مديري المشتريات (ISM)؟

بعيدًا عن الجيوسياسة، يتجه اهتمام المستثمرين نحو بيانات خدمات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي، والمقرر إصدارها الساعة 3 مساءً بتوقيت غرينتش. وقد سجلت قراءة مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير أعلى مستوى لها منذ عام 2022، مما يشير إلى أن تجاوز القراءة السابقة قد يكون صعبًا في ظل الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة.

16:00 بتوقيت وسط أوروبا - مؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة (مارس): المتوقع 54.9 مقابل 56.1 سابقًا

مؤشر الأسعار: المتوقع 67 مقابل 63 سابقًا

الطلبات الجديدة: المتوقع 56.8 مقابل 58.6 سابقًا

التوظيف: المتوقع 51.0 مقابل 51.6 سابقًا

من المتوقع ارتفاع ملحوظ في مؤشر الأسعار الفرعي. كلما زاد التباين بين الأسعار ومكونات أخرى كالطلبات الجديدة أو التوظيف، ازداد احتمال حدوث ركود تضخمي. يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى انخفاض الدخل المتاح، وهو عامل يرتبط تاريخيًا التصحيحات أو الأسواق الهابطة.

من المهم الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار الفرعي لا يؤثر بشكل مباشر على مؤشر مديري المشتريات المركب، مما قد يزيد من احتمالية حدوث تصحيح شهري أكبر في المؤشر الرئيسي. من جهة أخرى، يبدو أن الانخفاض الحاد أقل احتمالًا نظرًا للبيانات الإقليمية الأقوى من المتوقع الصادرة عن بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، وفيلادلفيا، وإمباير ستيت، وريتشموند، وكانساس سيتي.

المصدر: xStation5