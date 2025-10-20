Waymo: سباق ضد الجهات التنظيمية

أصبحت المركبات ذاتية القيادة راسخة على الطرق، لا سيما في آسيا وأمريكا الجنوبية، ولا يوجد ما يشير إلى اختفائها قريبًا. يدعم معدل تبني هذه التقنية توقعات المتحمسين لها، وهو ما ينعكس في تقييمات الشركات في هذا القطاع.

تغطي تحليلات المحللين لهذا القطاع تغطية شاملة اليوم. يتوقع معظمهم نموًا هائلًا في حصة المركبات ذاتية القيادة، سواءً في حركة المرور أو في هيكل سوق السيارات بأكمله. يتضح بشكل متزايد أن هذا القطاع لم يعد مجرد فضول مستقبلي، بل بدأ يلعب دور محرك نمو حقيقي لشركات التكنولوجيا والمستثمرين في قطاع التنقل.

على الرغم من أن تيسلا لا تزال تُعتبر بالنسبة للكثيرين مرادفًا للمركبات ذاتية القيادة، إلا أنه تجدر الإشارة إلى ظهور منافس قوي محتمل يلوح في الأفق. تتطور وايمو، التابعة لشركة ألفابت (جوجل)، بطريقة أكثر منهجية وتركيزًا وتخصصًا من الشركة الرائدة في السوق. قد يُشكل هذا النهج تحديات خطيرة لتيسلا على المدى الطويل.

المصدر: Bloomberg Finance Lp

المصدر: جولدمان ساكس

وفقًا لتحليل بلومبرغ، من المتوقع أن يزيد عدد رحلات وايمو إلى أكثر من 6.5 مليون رحلة، بينما يقدر محللو جولدمان ساكس أن حصة المركبات ذاتية القيادة من إجمالي حركة المرور على الطرق ستتجاوز 7%، مما يعني قيمة سوقية تصل إلى 6.5 مليار دولار.

مع ذلك، لا تزال المخاوف التنظيمية قائمة. فحتى في الولايات المتحدة، وهي دولة ليبرالية تُفضل عمومًا الابتكارات غير المُختبرة والتي قد تنطوي على مخاطر في حركة المرور، يُثير سلوك المركبات ذاتية القيادة المزيد من الشكوك.

بلغ الأمر حدًا دفع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) إلى فتح تحقيق في ما يقرب من 2000 مركبة وايمو. يشمل هذا العدد الغالبية العظمى من أسطول الشركة، الذي لا يزال حجمه الدقيق مجهولًا. ويأتي هذا التحقيق في أعقاب تقارير عن سلوكيات خطيرة للأنظمة ذاتية القيادة بالقرب من حافلات المدارس، وهي حوادث ترى الهيئة التنظيمية أنها تتطلب توضيحًا فوريًا.

في الوقت الحالي، يتفاعل السوق بهدوء. لا توجد تحركات كبيرة قبل افتتاح السوق على أسهم ألفابت أو حتى تيسلا، إلا أن تحقيق الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) بحد ذاته عامل خطر آخر ينبغي على المستثمرين مراعاته في نماذج تقييمهم.

قد تصبح التوترات التنظيمية المتعلقة بالتنقل الذاتي أحد المصادر الرئيسية للتقلبات في هذا القطاع على المدى الطويل، خاصةً إذا أثرت حوادث أو قرارات إدارية أخرى على وتيرة تطبيق هذه التقنية على نطاق واسع.

قد يُغير حادث خطير يتعلق بالسيارات ذاتية القيادة، والأطفال على سبيل المثال، مشاعر المجتمع والجهات التنظيمية لسنوات عديدة. كما أن القيود الجديدة وانخفاض الطلب قد يُقلصان بشكل كبير هوامش أرباح الشركات، ويُغلقان تمامًا الأسواق الأقل ميلًا لتجربة تقنيات السلامة على الطرق.