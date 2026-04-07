يشير مسح أجراه الفيدرالي في نيويورك إلى ارتفاع حاد في التضخم، بلغ اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.1570.

تتزايد توقعات التضخم مجدداً كأحد المخاطر الاقتصادية الكلية الرئيسية، مدفوعةً بشكل أساسي بصدمات الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وتؤكد بيانات مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك نمطاً مألوفاً: حيث تتفاعل التوقعات قصيرة الأجل بشكل حاد مع الصدمات، بينما تبقى مصداقية التضخم على المدى الطويل سليمة - حتى الآن.

ارتفعت توقعات التضخم لمدة عام واحد في مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك لشهر مارس إلى 3.4%، مقابل 3.5% متوقعة، مرتفعةً من 3% سابقاً، ومسجلةً مستويات مماثلة لتلك المسجلة في ديسمبر.

في المقابل، لم تشهد توقعات التضخم لثلاث سنوات سوى زيادة طفيفة، حيث ارتفعت إلى 3.1% من 3.0%. بينما بقيت توقعات التضخم لخمس سنوات ثابتة عند 3.0%.

الرسالة العامة هي أن المخاوف من التضخم على المدى القصير قد ازدادت بشكل واضح، لكن التوقعات طويلة الأجل لا تزال تبدو مستقرة نسبياً. وكان قطاع الطاقة هو المحرك الرئيسي لهذا التحرك.

وقفزت توقعات نمو أسعار البنزين إلى 9.4% على أساس سنوي، بزيادة قدرها 5.3 نقطة مئوية على أساس شهري.

هذا هو أعلى مستوى مسجل منذ مارس 2022، مما يؤكد مدى تأثر المستهلكين بصدمات الطاقة.

الارتباط بالتضخم العام واضح، لأن ارتفاع أسعار الوقود يؤثر بشكل مباشر على توقعات التضخم.

لا تزال جميع مؤشرات التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

يشير هذا إلى أن عملية خفض التضخم لم تكتمل بعد، حتى وإن لم يعد التضخم يتسارع في جميع الفئات.

التوترات الجيوسياسية والتعريفات الجمركية تجعل العودة إلى الهدف أكثر صعوبة.

حافظ جون ويليامز على نبرة هادئة نسبيًا رغم تحسن نتائج الاستطلاع.

قال إن السياسة النقدية لا تزال "في وضع جيد"، مما يدل على أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعدًا للاستجابة بشكل آلي لصدمة واحدة متعلقة بالتضخم.

وأضاف أن التضخم العام قد يصل إلى حوالي 2.75% في عام 2026، مع ضغوط أكثر وضوحًا في منتصف العام تقريبًا.

لا يزال سعر الفائدة الحالي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، ولا يزال الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى خفض واحد هذا العام.

من منظور الاقتصاد الكلي، يبدو هذا أقرب إلى صدمة تضخمية ناتجة عن جانب العرض منه إلى مؤشر على ارتفاع الطلب.

لا تكمن المشكلة المباشرة في الاستهلاك المفرط، بل في تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.

السؤال الأهم هو ما إذا كان هذا الوضع مؤقتًا أم أنه سيبدأ في إحداث آثار ثانوية على الأسعار والأجور بشكل عام.

كما أظهر الاستطلاع ضعفًا في بيئة المستهلكين، حيث ازداد تشاؤم الأسر بشأن وضعها المالي الحالي والمستقبلي.