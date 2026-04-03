يستعيد EURUSD أنفاسه قبل صدور NFP📈

يُتيح إغلاق أسواق الأسهم قبل العطلة للمستثمرين فرصة لالتقاط أنفاسهم والابتعاد عن التقلبات الحادة في معنويات السوق، والتي تأثرت بشدة بالتطورات الأخيرة في الحرب الإيرانية. تشهد العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تصحيحًا طفيفًا بعد جلسة الأمس شديدة التقلب، والتي انتهت بمكاسب متواضعة رغم حالة الذعر التي أثارها خطاب دونالد ترامب.

وعلى نحوٍ مُفارِق، ورغم "العطلة" في سوق الأسهم، فإن التقلبات لن تكون نادرة. ففي تمام الساعة 2:30 مساءً بتوقيت وسط أوروبا، سيصدر أهم تقرير من سوق العمل الأمريكي، وهو تقرير الوظائف غير الزراعية. وسيكون هذا التقرير بمثابة اللمسة الأخيرة على معنويات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعهم الشهري بشأن أسعار الفائدة. ومع إغلاق وول ستريت، سيزداد تركيز المستثمرين على هذه البيانات، مما قد يؤدي إلى تقلبات كبيرة في أزواج العملات الرئيسية، التي تشهد ركودًا حاليًا، مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي.

المصدر: XTB Research

ماذا نتوقع من تقرير الوظائف غير الزراعية اليوم؟

الرواتب: وفقًا لتوقعات بلومبيرغ، من المتوقع أن يرتفع عدد الوظائف في الولايات المتحدة بمقدار 65 ألف وظيفة في مارس، مسجلاً بذلك انتعاشًا بعد انخفاض قدره 92 ألف وظيفة في الشهر السابق. وفي القطاع الخاص وحده، من المتوقع أن يرتفع التوظيف بمقدار 70 ألف وظيفة، ما يعوض تقريبًا انخفاض فبراير البالغ 86 ألف وظيفة.

معدل البطالة: من المتوقع أن يبقى دون تغيير عند 4.4% بعد ارتفاع مفاجئ من 4.3%.

متوسط ​​الأجر بالساعة: من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل طفيف من 0.3% إلى 0.2% (شهريًا) ومن 3.8% إلى 3.7% (سنويًا).

أفضل مفاجأة هي عدم وجود مفاجأة

على الرغم من أن البيانات الأخيرة كانت من بين الأسوأ منذ أزمة 2007-2008، إلا أنها لم تُثر ذعرًا نظرًا لطبيعتها الاستثنائية. أثر التصحيح بشكل رئيسي على القطاعات التي شهدت سابقًا مكاسب هائلة (الرعاية الصحية، والتعليم، والبناء)، وظل الأثر الصافي إيجابيًا في العديد من الفئات. كما أثرت الإضرابات الجماعية في قطاع الرعاية الصحية سلبًا على الأرقام. علاوة على ذلك، لا تزال البطالة عند مستوى منخفض تاريخيًا يبلغ 4.4%، مدعومة باستقرار طلبات إعانة البطالة وثبات قراءات مؤشر مديري المشتريات للتوظيف، على الرغم من ضغوط الأسعار المتزايدة.

يُسلط استقرار سوق العمل الضوء على مخاوف الأسعار.

تُعد بيانات اليوم بالغة الأهمية في ظل الحرب في إيران وتزايد المخاوف من صدمة تضخمية طويلة الأجل مدفوعة بأسعار الطاقة. بعد خطاب دونالد ترامب المتشدد، تبددت الآمال الضئيلة في خفض سريع للتصعيد. وعادت مخاطر حدوث أضرار جسيمة للبنية التحتية للطاقة في الخليج العربي والوضع الغامض لمضيق هرمز إلى الظهور مجددًا.

سيؤدي استقرار سوق العمل إلى تركيز الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر على التضخم. في حين أنه من المؤكد أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد على المدى القريب، يبقى السؤال مطروحًا حول ما إذا كانت هذه الصدمة ستكون حدثًا لمرة واحدة أم ضغطًا مستمرًا يؤثر سلبًا على أسعار المواد الغذائية والخدمات.

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (ISM) الأخيرة ارتفاعًا حادًا في ضغوط الأسعار. المصدر: أبحاث XTB

وقد أشار العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى يقظة متزايدة:

ألبرتو موسالم (بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس): يرى إمكانية خفض أسعار الفائدة ورفعها، مما يشير إلى أن السياسة الحالية متوازنة (ملمحًا إلى فترة توقف مطولة).

لوري لوغان (بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس): تعتقد أن شركات النفط الأمريكية الكبرى لن تضحي بهوامش الربح لإنقاذ المستهلكين، وأن المخاطر الإيرانية قد تجبر الاحتياطي الفيدرالي على تغيير سياسته (ملمحة إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة).

ميشيل بومان (محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي): لا تزال تميل إلى سياسة نقدية توسعية، وتتطلع إلى ثلاثة تخفيضات بحلول نهاية عام 2026. ومع ذلك، فإن حجتها تعتمد على مخاوف سوق العمل. إذا توافقت بيانات الوظائف غير الزراعية مع تقرير ADP القوي الأخير، فقد تتراجع مخاوف سوق العمل خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في أبريل.

زوج اليورو/الدولار الأمريكي (إطار زمني 4 ساعات)

منذ اندلاع الحرب في إيران، ظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي محصورًا بشكل واضح عند مستوى 1.162. وقد ساهم الهدوء الذي ساد يوم الجمعة في استعادة الزوج بعضًا من خسائره التي تكبدها بعد خطاب ترامب، إلا أن العودة إلى أعلى مستوياته المحلية تبدو مستبعدة نظرًا لتوقعات بيانات الوظائف غير الزراعية. ولن يؤدي اختبار مستوى 1.1580 إلا في حال صدور بيانات اقتصادية أضعف بكثير، مع العلم أن اختراق نطاق التماسك الأوسع يبقى أمرًا مستبعدًا.

المصدر: xStation5